Telegram krijgt ingebouwde stickermaker in navolging van WhatsApp

Chatapp Telegram krijgt een ingebouwde stickermaker. Gebruikers kunnen in stickers op het plusteken drukken om een eigen sticker te maken, waarna dat kan binnen de interface van de app. Tot nu toe kon dat alleen via een bot of apps van derden.

De stickermaker is te vinden in de app voor iOS en Android, meldt Telegram. Gebruikers krijgen na het drukken op het plusteken een mogelijkheid om een foto te maken of er een te kiezen uit de galerij. Daarna is het mogelijk om een object uit te knippen, een rand toe te voegen en er eventueel tekst of plaatjes bij te doen. Vervolgens is de sticker klaar om te worden verstuurd.

Telegram volgt daarmee WhatsApp, dat inmiddels ook de mogelijkheid biedt om vanuit de app zelf stickers te maken. Bij WhatsApp lijkt dat vooralsnog alleen in de Android-versie te zitten. Dat werkt ongeveer hetzelfde, hoewel de interface er anders uitziet. De chatapps ondersteunen beide al jaren stickers.