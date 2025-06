Belgische providers moeten gespoofte buitenlandse telefoongesprekken tegengaan

Internationale telefoontjes naar Belgische nummers mogen er niet langer uitzien alsof ze uit België komen. Dat bepaalt een nieuw Koninklijk Besluit. Volgens de Belgische telecomwaakhond BIPT is dit een belangrijk wapen in de strijd tegen spoofing.

Spoofing komt de laatste jaren steeds vaker voor, stelt het BIPT in een aankondiging over het nieuwe Koninklijk Besluit. Bij spoofing krijgen gebruikers een ander nummer te zien dan waarmee daadwerkelijk gebeld wordt. Fraudeurs gebruiken deze techniek door een Belgisch nummer te laten verschijnen op het scherm van de slachtoffers die ze bellen. Op die manier hopen ze vertrouwen te creëren bij de ontvanger van het telefoontje, waarna de fraudeur bijvoorbeeld financiële gegevens probeert te ontfutselen om financiële fraude te plegen.

Bellers deden zich in eerste instantie met name als bank voor, maar inmiddels kan ieder Belgisch telefoonnummer gespooft worden, stelt het BIPT. Aangezien het overgrote deel van de oproepen met gespoofte Belgische telefoonnummers vanuit het buitenland gepleegd wordt, is nu besloten dat er geen Belgische nummers meer getoond mogen worden bij oproepen vanuit het buitenland.

Er gelden wel een paar uitzonderingen op de nieuwe regel. Zo mag nog wel een Belgisch nummer getoond worden als een gebruiker van een Belgisch mobiel nummer in het buitenland aan het roamen is. Daarnaast mogen marketingdiensten die vanuit het buitenland opereren nog wel Belgische nummers gebruiken als identificatie. Bedrijven die met callcenters werken op basis van clouddiensten, moeten hun Belgische telefoonnummers registreren bij hun operator.

Telecomoperatoren krijgen drie maanden de tijd om maatregelen te nemen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen voor vaste telefoonnummers. Voor mobiele nummers krijgen zij zes maanden de tijd.