Have I Been Pwned voegt wachtwoorden van 7,5 miljoen DatPiff-leden toe

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt heeft uitgelekte gebruikersnamen en wachtwoorden van rapmixtapewebsite DatPiff toegevoegd aan Have I been Pwned. In november verschenen gegevens van bijna 7,5 miljoen leden op een hackerforum.

Dat schrijft Hunt op Twitter. Het is niet duidelijk wanneer het datalek precies plaatsgevonden heeft, maar de wachtwoorden en gebruikersnamen van bijna 7,5 miljoen DatPiff-leden verschenen in de loop van 2020 en 2021 op verschillende hackersfora en gingen rond in gesloten verkoop. In de database zitten naast wachtwoorden en gebruikersnamen ook e-mailadressen en antwoorden op beveiligingsvragen.

Hunt heeft de gegevens nu toegevoegd aan Have I been Pwned, zodat gebruikers kunnen zien of hun gegevens uitgelekt zijn. 81 procent van de gegevens was al ondergebracht in HIBP. Het gaat om plaintextgegevens die oorspronkelijk gehasht waren met MD5. Dat is een ouderwets hashingalgoritme uit de jaren negentig, dat al jarenlang achterhaald is, omdat het vrij eenvoudig is om MD5-hashes te kraken.

De uitgelekte gegevens zijn oud en afkomstig van een databaseback-up van de website, schrijft BleepingComputer. De dief wist de gegevens te bemachtigen door gebruik te maken van een websitekwetsbaarheidsscanner die hem toegang gaf tot de server waar de gegevens op stonden. Tot op heden heeft DatPiff gebruikers niet op de hoogte gebracht van het lek en heeft het gebruikers niet opgeroepen hun wachtwoorden te vervangen.