Norton-gebruikers klagen over lastig te verwijderen cryptominer Norton Crypto

Norton 360-abonnees klagen over de Norton Crypto-functie omdat deze automatisch geïnstalleerd zou worden en daarna lastig te verwijderen zou zijn. Norton heeft in een nieuwe faq verduidelijkt dat de dienst alleen met toestemming van de gebruiker crypto delft.

Op onder meer Reddit en Twitter klagen gebruikers over de Norton Crypto-functie, die zich als een NCrypt.exe-bestand automatisch installeert bij het updaten van Norton 360. Gebruikers zeggen geen toestemming te hebben gegeven voor de installatie van de cryptominer. Verschillende gebruikers, waaronder becks, zeggen daarnaast op Twitter dat de cryptominer lastig te verwijderen is, ook al is de gebruiker een admingebruiker.

Twitter-gebruiker Chantelle legt uit dat gebruikers eerst naar de admininstellingenpagina moeten gaan van Norton 360, waar ze Norton Product Tamper Protection kunnen uitschakelen. Pas na het uitschakelen kan NCrypt.exe verwijderd worden.

Norton biedt de cryptodienst al sinds juni aan, maar schrijft over een gefaseerde verspreiding. Mogelijk is er onlangs een nieuwe batch aan gebruikers toegevoegd, waardoor er nu opvallend veel meer gebruikers over klagen. Met Norton Crypto kunnen gebruikers ethereum delven wanneer de pc niet in gebruik is. De crypto wordt bij een opslagdienst van Norton opgeslagen. Dit bedrijf houdt ook vijftien procent van alle gedolven ethereum.

In een faq verduidelijkt Norton sinds dinsdag dat de dienst alleen met toestemming van de gebruiker wordt geactiveerd. Gebruikers kunnen de dienst ook in het dashboard van Norton Crypto uitschakelen. In de faq verklaart het bedrijf niet waarom de miner nu automatisch wordt geïnstalleerd.