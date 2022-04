OM eist vier jaar cel tegen man wegens fraude met zelfgemaakte cryptovaluta

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen een 40-jarige man uit Deventer. Hij wordt onder andere verdacht van fraude met zelfgemaakte cryptovaluta. De man zou pump-en-dumpacties hebben uitgevoerd met de coins ERSO, MALC, Europ en TulipMania.

De handelaar is vorig jaar gearresteerd. Hij en twee andere verdachten kwamen in beeld via een politieonderzoek naar de cryptomarktplaats Coinhouse.eu, waarvan de Deventenaar eigenaar en beheerder was. De man had zelf coins in het leven geroepen. Daar maakte hij vervolgens reclame voor op Twitter en op een forum over cryptovaluta. Het doel daarvan was dat mensen investeerden in zijn zelfgemaakte coins, waardoor de waarde toenam. Vervolgens zou hij in korte tijd zoveel coins verkocht hebben dat deze waardeloos werden. Dergelijke acties staan op de beurswereld bekend onder de naam 'pump en dump' en zijn illegaal.

"De verdachte heeft geprofiteerd van de marktwerking en ontwikkelingen in de cryptocurrency. Daar heeft hij fors geld mee verdiend. Dat is op zich niet strafbaar. Maar wanneer deze enorme verdiensten voortkomen uit valse trucs, het achterhouden van essentiële informatie en opzettelijk verspreiden van valse informatie, dan is er sprake van oplichting.", zegt de officier van justitie in een persbericht.

Daarnaast zou de Deventenaar zich schuldig hebben gemaakt aan bankhelpdeskfraude. Sinds december 2020 zouden verschillende Triodos Bank-klanten slachtoffer zijn geworden van de verdachte, die hen telefonisch benaderde. De klanten werden overgehaald om een QR-code, die ze per e-mail toegestuurd kregen, te scannen. De slachtoffers wisten niet dat deze QR-codes klaargezette iDEAL-betalingen betroffen naar handelsplaatsen voor cryptovaluta.

Verder wordt de handelaar ook verdacht van witwassen. Volgens het OM had hij een woning, een boot, diverse auto’s en sieraden gekocht met geld dat afkomstig is uit de oplichting met de cryptovaluta.

Naast vier jaar cel eist het OM ook een beroepsverbod van vijf jaar tegen de man en een terugbetaling van 937.000 euro aan de Staat. Het beroepsverbod houdt in dat de verdachte vijf jaar lang geen vermogensbeheerder of handelaar in financiële producten, zoals cryptovaluta, mag zijn.