LEGO stelt Overwatch 2-set uit na aanhoudende kritiek op Activision Blizzard

LEGO heeft besloten om zijn Overwatch 2-set voorlopig nog niet uit te brengen. De speelgoedfabrikant zegt dat het zijn samenwerking met Overwatch-eigenaar Activision Blizzard 'wil herzien', voordat de set verschijnt.

De Overwatch 2-set zou eerst 1 februari uitkomen, maar dat gaat dus niet door. Het bedrijf stelt het uitbrengen van de set uit, totdat het heeft besloten of het zaken wil blijven doen met de Overwatch-ontwikkelaar.

"Momenteel beoordelen we ons partnerschap met Activision Blizzard, omdat we ons zorgen maken over zijn aanpak van de aanhoudende beschuldigingen over de werkcultuur.", laat LEGO in een verklaring aan The Verge weten. De speelgoedfabrikant noemt de klachten over de behandeling van vrouwelijke Blizzard Activision-werknemers in het bijzonder. Vrouwen binnen het bedrijf zouden minder snel promoties krijgen en het slachtoffer zijn van seksueel wangedrag.

Sinds vorig jaar ligt Blizzard Activision onder vuur vanwege de verziekte werkcultuur die binnen het bedrijf heerst. Er zijn steeds meer bedrijven binnen en buiten de game-industrie die kritiek hebben op de ontwikkelaar. Zo hebben Kellog's en Coca-Cola zich naar aanleiding van de beschuldigingen in augustus teruggetrokken als sponsoren van Overwatch League, de professionele e-sportscompetitie van het spel Overwatch.

Sony-directeur Jim Ryan heeft volgens een interne memo contact gezocht met Activision Blizzard om zijn zorgen te uiten over de werkcultuur. Ook Xbox-topman Phil Spencer is niet te spreken over de berichten die naar buiten komen over de game-ontwikkelaar. Volgens Fanbyte heeft ook Doug Bowser van Nintendo zich intern uitgesproken over de situatie bij Activision Blizzard.