'Beelden vroege build PS4-versie Horizon Forbidden West uitgelekt via Twitter'

Er zouden beelden van een vroege PS4-versie van Horizon Forbidden West zijn uitgelekt via Twitter. Inmiddels zijn de beelden verwijderd. Sony heeft nog niet gereageerd op de vermeende screenshots van het spel, dat in februari uitkomt.

De screenshots lekten uit via het Twitter-account DualSense Floppa, maar zijn inmiddels niet meer zichtbaar. Volgens bronnen van gamenieuwssite VGC zijn de beelden echt. Bepaalde assets ontbraken in de screenshots, maar alle belangrijke content die ook in de laatste PS4-build zou zitten, was te zien, claimt VGC.

Twitter heeft de screenshots verwijderd 'naar aanleiding van een klacht van de copyrighthouder'. Sony heeft nog niet gereageerd op de uitgelekte beelden. Ook heeft het bedrijf niets gezegd over de echtheid van de screenshots.

Horizon Forbidden West, van de Nederlandse gamestudio Guerrilla Games, moet op 18 februari op de markt komen. Het spel is het vervolg op Horizon Zero Dawn, dat in 2017 uitkwam voor de PS4. Horizon Forbidden West is exclusief voor Sony's consoles, maar het eerste deel kreeg vorig jaar ook een Windows-versie, dus wellicht dat het vervolg die op de langere termijn ook krijgt.