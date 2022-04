Thingiverse-database met gegevens van 228.000 gebruikers circuleert op internet

Een database van 36GB met daarin gegevens van 228.000 accounts van Thingiverse blijkt al meer dan een jaar te circuleren op fora van kwaadaardige hackers. Naast e-mail- en IP-adressen gaat het om volledige namen die gebruikers ingevoerd kunnen hebben.

Het back-upbestand van 36GB bevat 228.000 unieke e-mailadressen. Het bestand verscheen een jaar geleden op internet. De MySQL-database circuleert sindsdien op internet, meldt Troy Hunt van Have I Been Pwned aan DataBreach Today. Volgens hem is de oudste entry in de database van zeker tien jaar geleden en bevat de database ook volledige namen. De wachtwoorden zijn met bcrypt gehashed en dus niet in platte tekst beschikbaar. Onduidelijk is of ook PayPal-gebruikersnamen onderdeel zijn van het datalek.

Het bestand werd vorige week naar verluidt ontdekt door Twitter-gebruiker Pompompurin. Die meldt aan DataBreach Today dat een vriend van hem Thingiverse en moederbedrijf MakerBot probeerde te waarschuwen, maar geen antwoord kreeg. Daarop zou die vriend een sample van het datalek op een forum gezet hebben waar vaak tegen betaling dit soort gestolen bestanden aangeboden worden.

Vervolgens probeerde Troy Hunt contact te leggen met MakerBot en Thingiverse, maar slaagde daar aanvankelijk niet in. Na een oproep kreeg hij te horen dat MakerBot de zaak aan het bekijken was. Omdat een publieke melding van het bedrijf dat het met een datalek te maken had uitbleef, besloot Hunt deze via Have I Been Pwned bekend te maken.

Thingiverse is een site waar gebruikers ontwerpen voor onder andere 3D-printers kunnen delen onder een GNU General Public License of Creative Commons-licentie.