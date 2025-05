Wachtwoordendatabase Have I Been Pwned bevat twaalf miljard records

Wachtwoordendatabase Have I Been Pwned heeft meer dan twaalf miljard records. Oprichter Troy Hunt behaalde die mijlpaal door de gegevens van 229 miljoen Deezer-gebruikers toe te voegen die na een recent datalek naar buiten zijn gekomen.

Hunt schrijft op Twitter dat een recent datalek van Deezer bij Have I Been Pwned tot de dubieuze mijlpaal heeft geleid. Deezer meldde in december van vorig jaar een datalek. Daarbij waren de gegevens van miljoenen gebruikers uitgelekt via een derde partij waarmee Deezer in 2019 samenwerkte. Troy Hunt heeft die gegevens toegevoegd aan Have I Been Pwned. Het gaat om 229.037.936 records van e-mailadressen, al zijn bij het datalek zelf ook IP-adressen, geboortedatums en locaties buitgemaakt. Hunt voegt die laatste gegevens niet aan de database toe.

Met die 229 miljoen records komt Have I Been Pwned over de twaalf miljard records in totaal heen, zegt Hunt. Dat zijn niet allemaal unieke combinaties van gebruikersnamen en wachtwoorden. In sommige gevallen, zoals bij de grootste verzameling op de site, gaat het om credential stuffing-lijsten die niet allemaal uniek zijn.

Have I Been Pwned werd in 2013 opgericht en behaalde in 2016 voor het eerst een record van een miljard records. In 2020 werd een nieuwe mijlpaal gehaald van tien miljard unieke records. Tweakers sprak in 2021 met Troy Hunt over het ontstaan van Have I Been Pwned en hoe hij de website beheert.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat er ook wachtwoorden waren gestolen bij het Deezer-datalek, maar dat is niet het geval. Dat is weggehaald.