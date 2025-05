Gegevens van twee miljoen Terravision-klanten zijn buitgemaakt bij datalek

Er zijn gegevens van twee miljoen Terravision-klanten buitgemaakt bij een datalek. Dat meldt datalekdatabase Have I Been Pwned op Twitter. Het bedrijf heeft zelf nog niets bekendgemaakt over het lek.

Have I Been Pwned schrijft dat de gegevens van twee miljoen accounts in februari zijn buitgemaakt. Het betreft onder meer e-mailadressen, telefoonnummers, namen, geboortedata en 'salted' wachtwoordhashes. Het bedrijf reageerde niet op diverse verzoeken van Have I Been Pwned. Volgens de website stond 84 procent van de buitgemaakte gegevens al in zijn database. Terravision is een Italiaans bedrijf dat bustransfers regelt van luchthavens naar de centra van steden in verschillende Europese landen.

New breach: European transfer service Terravision had 2M accounts breached in Feb. Data includes email, phone, name, DoB & salted password hashes. Terravision did not respond to multiple attempts to report the incident. 84% were already in @haveibeenpwned https://t.co/LGaAniKeSA — Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) 23 april 2023