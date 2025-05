Onderzoekers proberen spraak op te vangen met bewegingssensor op smartphones

Onderzoekers van enkele Amerikaanse universiteiten hebben geprobeerd om smartphonegebruikers af te luisteren door data van bewegingssensoren in de smartphone op te vangen. De methode blijkt beperkt bruikbaar.

De onderzoekers van de Texas A&M-universiteit, het New Jersey Institute of Technology, de Temple-universiteit uit Philadelphia, de universiteit uit Dayton en de Rutgers-universiteit uit New Jersey noemen de afluistertechniek EarSpy. Door de trillingen van de luidspreker intern op te vangen met de bewegingssensor kan de software onder meer met enige betrouwbaarheid nagaan of een man of een vrouw praat en welke cijfers diegene zegt.

De techniek heeft wel veel beperkingen, want zonder expliciete toestemming van gebruikers kunnen apps bewegingssensors met maximaal 200Hz uitlezen, in plaats van met bijvoorbeeld 540Hz. Daardoor is de spraak lastiger op te vangen en is de spraak minder herkenbaar.

De onderzoekers hebben de tests gedaan met een OnePlus 7T op Android 11 en een OnePlus 9 op Android 12. De onderzoekers concluderen dat zelfs met de limiet van 200Hz het afluisteren van gesprekken met bewegingssensoren in smartphones beperkt mogelijk is.