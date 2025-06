Mailinglijst blog Have I Been Pwned-oprichter gelekt door phishingmail - update

Troy Hunt, de oprichter van datalekzoekmachine Have I Been Pwned, is het slachtoffer geworden van een phishingmail. Hierdoor is een mailinglist van Hunts blog gelekt. De geëxporteerde Mailchimp-lijst bevat zestienduizend records.

Hunt schrijft dat de phishingmail in kwestie leek alsof het afkomstig was van e-mailmarketingdienst Mailchimp. De mail meldde dat het versturen van e-mailberichten was beperkt en vroeg de beveiligingsonderzoeker om zijn account te controleren. Hunt opende de link, logde in met zijn gegevens en voerde een 2fa-code in.

Toen hij merkte dat de pagina na het invoeren van de one time password bleef hangen, 'viel het kwartje'. "Ik logde daarna in op de officiële website van Mailchimp. Die stuurde een bevestigingsmail die mijn IP-adres in Londen liet zien. Ik heb mijn wachtwoord meteen gewijzigd, maar kort daarvoor kreeg ik een melding dat mijn mailinglijst werd geëxporteerd vanaf een IP-adres in New York", schrijft Hunt.

De HIBP-oprichter zegt dat hij kort voor de publicatie van de blogpost de mailinglijstabonnees op de hoogte heeft gebracht. Hunt zegt dat er ook mailadressen in de geëxporteerde lijst stonden van oud-abonnees die zich hebben uitgeschreven. Hij zegt dat hij 'zo snel mogelijk' zoekt naar een manier om contact op te nemen met deze mensen. Waarom Mailchimp de gegevens van oud-abonnees bewaart, weet Hunt niet. De beveiligingsonderzoeker zegt dat hij contact heeft opgenomen met de dienst.

Verder biedt Hunt zijn excuses aan en raadt abonnees aan om extra alert te zijn op phishingmails en spam. Inmiddels is de valse Mailchimp-site offline gehaald door Cloudflare.

Aanpassing, 16.21 uur - In het originele bericht stond dat er een mailinglijst van Have I Been Pwned was gelekt. Dit klopte niet, want het gaat in dit geval om een mailinglijst met abonnees van Troy Hunts blog. Daarom is het artikel aangepast.