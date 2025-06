Samsung leverde vorig jaar 1,43 miljoen QD-oledpanelen voor monitors

Samsung Display heeft vorig jaar 1,43 miljoen QD-oledpanelen voor monitors geleverd. Volgens marktonderzoeker Omdia had Samsung in 2024 een marktaandeel van 71,2 procent in oledmonitorpanelen.

De Omdia-cijfers tonen daarnaast aan dat er de laatste jaren steeds meer oledmonitors verkocht worden, schrijft Samsung Display in een mail. Waar er in 2021 8300 oledmonitors werden verscheept, steeg dit naar 160.000 in 2022 en 820.000 in 2023. Deze groei wordt volgens Samsung voornamelijk gedreven door de adoptie van QD-oledtechnologie.

Samsung Display wil dit jaar 50 procent meer QD-oledpanelen produceren dan in 2024. Dit wil het bedrijf onder meer bereiken door meer modellen uit te brengen, zoals een 27"-2560x1440-paneel dat voor juli moet verschijnen. Dit paneel krijgt een verversingssnelheid van 500Hz.