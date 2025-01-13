QD-oledmonitors op CES 2025

Op de CES in Las Vegas worden traditiegetrouw de nodige QD-oledmonitors aangekondigd. Vorig jaar was het bijvoorbeeld de beurt aan de eerste 4k-QD-oledschermen met een 32"-diagonaal. Dit jaar zit de grote ontwikkeling hem juist in de wat kleinere schermen. Samsung Display, de maker van QD-oledpanelen voor monitors, heeft in 2025 twee nieuwe opties beschikbaar. Beide hebben een diagonaal van 26,5", afgerond 27": een paneel met 2560x1440-pixelresolutie en een 500Hz-refreshrate, en een paneel met 3840x2160 pixels, dat net als de eerdere 32"-optie een 240Hz-refreshrate ondersteunt.
Merken zoals ASUS, MSI, Gigabyte en natuurlijk ook Samsung zelf presenteren op de beurs hun nieuwe schermen met de bovenstaande panelen. Omdat ze gebruikmaken van dezelfde panels zijn de beeldeigenschappen voor een groot deel gelijk. In deze preview gaan we eerst in op de ontwikkelingen op paneelgebied. Op pagina twee lees je alles over de nieuwe schermen die tot nu toe werden aangekondigd op of rondom CES.
Wqhd met 500Hz: een nieuw snelheidsrecord
De eerste 27"-oledpanelen met 2560x1440-resolutie waren niet gebaseerd op een QD-oledpaneel van Samsung Display, maar een woledpaneel van LG Display. Op de CES van 2024 kondigde Samsung Display zijn eerste QD-oledpaneel van 27" aan met een 2560x1440-resolutie. Dat had een refreshrate van 360Hz, hoger dan de eerdere woledpanelen: die gingen tot 240Hz. LG kwam daarop met een 480Hz-woledpanel met 2560x1440 pixels, dat terechtkwam in schermen van ASUS, LG en Sony.
Samsung zet met zijn 500Hz-QD-oledpaneel nu een volgende stap in de concurrentiestrijd met LG. Oké: het verschil tussen 480Hz en 500Hz is in de praktijk waarschijnlijk niet merkbaar, maar ontegenzeggelijk heeft Samsung weer de titel van 'snelste oledpaneel' in handen. Andere soorten oledschermen in bijvoorbeeld laptops, televisies en smartphones komen zelfs bij lange na niet in de buurt van 500Hz. Weliswaar zal de responstijd van het nieuwe QD-oledpaneel vermoedelijk niet merkbaar verschillen van de andere soorten oledpanelen, maar door de hogere beeldsnelheid kan beweging er alsnog scherper uitzien. Het QD-oledpaneel op 500Hz laten draaien was ook niet zo simpel als het bestaande 360Hz-paneel overklokken, zo legt een medewerker van Samsung Display uit op de beurs. Voor het 500Hz-paneel werd een nieuw driving circuit ontwikkeld dat echt fysiek anders is ontworpen dan dat van de oudere panelen.
Scherpste QD-oledscherm tot nu toe
Misschien indrukwekkender vanuit een technisch oogpunt is het 27"-4k-paneel waar Samsung Display begin 2025 mee komt. Dat heeft een pixeldichtheid van 166 pixels per inch (ppi) en is daarmee het scherpste QD-oledpaneel tot nu toe. De eerste keer dat je een 4k-oledscherm van 27" kunt kopen is dit overigens niet. Een paar jaar geleden zagen we al schermen met deze diagonaal en resolutie met een geprint oledpaneel van het inmiddels terziele gegane Joled.
Ook Samsung maakt gebruik van een printproces in een deel van de productie van het QD-oledpaneel: bij het maken van de laag met rode en groene quantumdots die het paneel zijn naam geven en de betreffende subpixels de juiste kleur. Dat printproces is voor het maken van het nieuwe QD-oledpaneel verbeterd, zodanig dat er zelfs al scherpere QD-oledschermen kunnen worden gemaakt. Samsung Display toont op zijn stand een prototype van een 27"-paneel met 5k-resolutie (5120x2880 pixels). Dat levert een pixeldichtheid van ongeveer 220 ppi op, hetzelfde als bij het Apple Studio Display. Voorlopig zijn er geen concrete plannen om dat paneel daadwerkelijk te gaan leveren.
Geen hogere helderheid (of toch wel?)
De duurste Samsung-televisies van 2025 beschikken over een nieuw QD-oledpaneel met een 30 procent efficiënter oledmateriaal ('Hyper Efficient EL 3.0', genoemd op de slide hieronder). Dat maakt bij die televisies een hogere helderheid mogelijk, met een piek van liefst 4000cd/m² en een fullscreenhelderheid van 440cd/m².
Samsung gebruikt het nieuwe oledmateriaal ook in de 27" 4k-panelen, zo bevestigt een medewerker in de ruimte van Samsung Display. Die toepassing leidt hierbij jammer genoeg niet tot een hogere helderheid. De piekhelderheid (bij een 3 procent window) blijft bij het monitorpaneel staan op 1000cd/m², de fullscreenhelderheid op 250cd/m². Het eerste 34"-QD-oled-monitorpaneel uit 2022 had al dezelfde specificaties. Samsung Display denkt dat deze helderheid voldoende moet zijn voor de toepassing in gamingmonitors, die vooral worden opgesteld in een relatief donkere ruimte. Een goede reden om de helderheid bij het nieuwe 27" 4k-paneel niet verder te verhogen is daarbij dat een hogere pixeldichtheid een beeldpaneel over het algemeen minder efficiënt maakt. Hoe kleiner de pixels zijn, hoe minder van het oppervlak bestaat uit het deel dat licht geeft. De pixels wat minder hard aansturen kan voordelig zijn om het risico op burn-in te beperken.
Het nieuwe 500Hz-paneel heeft geen nieuw oledmateriaal. Opvallend genoeg lijkt het erop dat nieuwe monitors met dit paneel toch marginaal feller kunnen zijn. Verschillende monitorfabrikanten die een 500Hz-QD-oledscherm hebben gemaakt beloven een Vesa DisplayHDR True Black 500-certificering. Voorgaande QD-oledschermen met een Vesa-certificering hadden daarentegen een DisplayHDR True Black 400-logo. Het True Black 500-logo vereist een iets hogere fullscreenhelderheid van 300cd/m². De vereiste piekhelderheid voor dit keurmerk is slechts 500cd/m², dus feller dan 1000cd/m² gaan deze schermen vermoedelijk niet.
Met de 2025-panelen heeft Samsung het traditionele minpunt van QD-oledpanelen - de driehoekige subpixelindeling - niet opgelost. Omdat de rode, groene en blauwe subpixels niet op één lijn zitten zie je paarse en groene randjes in overgangen met veel contrast, waaronder kleine tekst. Een hoge pixeldichtheid helpt dat effect te verminderen en in die zin zijn de nieuwe 27" 4k-panelen wel een verbetering, maar helemaal weg is het effect ook bij de nieuwe schermen niet.
Verbeterde antireflectiecoating, maar alleen bij Samsung
QD-oledschermen hebben geen polarisatiefilter voor het scherm, waardoor het paneel bij invallend omgevingslicht minder zwart oogt dan concurrerende paneeltechnieken. Ze hebben daarbij een glimmende afwerking die het scherm er misschien beter uit laat zien wanneer je kamer niet te licht is, maar tot zichtbare reflecties leidt als er wel een lichtbron achter het scherm staat. Al die dingen waren van toepassing op de meeste QD-oledschermen van 2022, 2023 en 2024, en ze gelden ook weer voor het gros van de nieuwe QD-oledschermen die op de CES werden aangekondigd. Samsung had en heeft het alleenrecht op matte QD-oledpanelen.
De matte QD-oledschermen die Samsung in 2025 uitbrengt, ook die op basis van een ander paneel dan de hierboven genoemde 27"-opties, beschikken net als de 2025-televisies over een verbeterde antireflectielaag. Volgens Samsung zou het scherm er daardoor bij omgevingslicht zwarter moeten uitzien, ook doordat de interne reflectie binnenin het paneel zou zijn afgenomen. Dat werd gedemonstreerd aan de hand van een meting van een zwart vlakje op een checkerboard-patroon, waarbij de zwartwaarde op het 2025-paneel dieper bleek dan op het 2024-paneel. We zijn benieuwd in hoeverre dat zich vertaalt in zichtbare resultaten. De nieuwe gamingmonitors van Samsung met de verbeterde matte coating stonden opgesteld in een vrij donkere omgeving, zodat het lastig is om iets te zeggen over de prestaties van het scherm bij veel licht.
Nieuwe monitors
Diverse monitormakers presenteerden op de CES hun nieuwe monitors op basis van de aangekondigde nieuwe 27"-panelen. Er verschenen ook enkele schermen met het oudere 32" 4k-paneel. We bespreken ze hieronder per schermmaat en resolutie.
Op de CES hadden ASUS, Gigabyte, Samsung en MSI hun nieuwe 4k-monitor van 27" meegenomen. De Alienware AW2725Q werd weliswaar aangekondigd rondom CES, maar hij was niet aanwezig op de beurs. Net als de Alienware-monitors van voorgaande jaren moet hij het niet van zijn brede featureset hebben: hij heeft weliswaar een USB-hub, maar geen USB-C-poort voor je laptop. De DisplayPort-ingang blijft beperkt tot versie 1.4, waarmee display stream compression (dsc) noodzakelijk is op de volledige 4k bij 240Hz. Hoe erg dat is kun je je afvragen, want dsc leidt in de praktijk niet tot zichtbare verliezen bij deze combinatie. Bovendien moet dsc alsnog worden ingeschakeld als je videokaart geen 80Gbit/s DisplayPort 2.1-uitgang heeft, wat geldt voor alle kaarten behalve de Nvidia RTX 5000-serie.
De schermen van ASUS, MSI en Gigabyte hebben heel vergelijkbare specificaties. Alle drie de merken hebben een DisplayPort 2.1-ingang op hun scherm gezet met meteen ook de maximale 80Gbit/s-bandbreedte, wat voldoende moet zijn voor een ongecomprimeerde weergave. De Taiwanese fabrikanten bieden ook twee HDMI 2.1-poorten en een USB-C-poort. Of en hoeveel power delivery de Gigabyte MO27U2 biedt is niet bekend, maar het model van MSI gaat tot 98W en die van ASUS tot 90W. Omdat de schermen nog een tweede USB-B-hostpoort hebben, kun je de ingebouwde USB-hub ook met een tweede pc verbinden, wat een kvm-switch mogelijk maakt.
De ROG Swift OLED PG27UCDM onderscheidt zich van dit drietal het meest. Om met een negatief punt te beginnen: ASUS heeft weer gekozen voor een externe voeding, waar die bij MSI zit ingebouwd. Op de nogal 'gamerig' vormgegeven poot kun je aan de bovenkant een camera bevestigen via de statiefschroef. ASUS heeft een aanwezigheidssensor ingebouwd waarmee de monitor zichzelf na een zelfgekozen interval automatisch uitschakelt als je er niet voorzit. Op de CES leek die functie prima te werken, soms zelfs iets té goed, maar het osd biedt een aantal instelmogelijkheden om hem wat minder gevoelig te maken. Het is ons een raadsel waarom andere oled-monitors zo'n sensor niet ook hebben ter bescherming tegen burn-in. Hij is al jaren een vast onderdeel in kantoormonitors, dus nieuwe techniek is dit niet bepaald. ASUS poogt ook iets te doen aan de knippering die je bij het gebruik van een oledmonitor kunt ervaren tijdens het gebruik van adaptive sync. We zijn benieuwd hoe goed de OLED Anti-Flicker 2.0-optie in het menu dat effect tegengaat.
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM
Samsung had de afgelopen jaren al een knipperverminderaar op zijn oledschermen gezet. De Odyssey OLED G8 (G81SF) is de 27" 4k-monitor van dit merk. In tegenstelling tot het 32"-4k-scherm dat Samsung vorig jaar uitbracht, is hij niet voorzien van Tizen-smartfuncties of een afstandsbediening. Wel heeft dit scherm weer een matte afwerking, die uniek is voor Samsung-QD-oledmonitors. Helaas heeft Samsung de connectiviteit sinds vorig jaar niet verbeterd: die blijft beperkt tot DisplayPort 1.4 en USB-C is niet aanwezig.
Naar verluidt komen de 27" wqhd-schermen van 500Hz later dan de 27"-monitors met 4k-paneel. Gigabyte had het over augustus voordat zijn AORUS FO27Q5P in de winkels ligt, MSI spreekt zelfs van september. Het is niet heel gek dat ASUS met zijn ROG Strix OLED XG27AQDPG verstek liet gaan, ook al werd het scherm rondom CES wel alvast aangekondigd. Hoewel Samsung wel alvast een 500Hz-monitor liet zien op de CES, zijn er over dit scherm nog weinig specificaties bekend. Aangezien het 4k-model al geen DP2.1-ondersteuning heeft, verwachten we ook van de Odyssey OLED G6 een DisplayPort 1.4-ingang.
De MSI MPG272QR X50 QD-OLED lijkt op grond van de eerste specificaties de meest uitgebreide 500Hz-monitor, maar dat is ook omdat sommige gegevens bij andere merken nog niet bekend zijn. Zo weten we nog niet over hoeveel power delivery de USB-C-poort op de Gigabyte FO27Q5P beschikt. Bij voorganger FO27Q3P was dat slechts 18W. Bij de ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG is het zelfs helemaal niet duidelijk of er USB-C aanwezig is. Wel is van deze monitor bekend dat hij geen DisplayPort 2.1 heeft. Dezelfde aanwezigheidssensor als bij het 4k-model zit er wel op. Volgens TFTCentral zou die ook in de uiteindelijke versie van de MSI MPG272QR X50 zitten, maar het model op de beurs had het nog niet.
Op de CES waren een paar nieuwe 32" 4k-QD-oledmonitors te zien op basis van het bestaande paneel uit 2024. Gigabyte en MSI toonden nieuwe versies van hun 2024-gamingmonitors met grotendeels dezelfde specificaties. De MSI MPG321URXW is een nieuwe versie van de MPG321URX maar dan wit. De MPG322URX is een wat grotere update met 80Gbit/s DisplayPort 2.1 in plaats van DisplayPort 1.4, wat 'm in lijn brengt met de nieuwe 27" MSI-monitors. De Gigabyte MO32U2 is een variant op de eerdere FO32U2, de meest betaalbare van Gigabyte's eerdere 32" QD-oledschermen. Hij heeft een andere voet en zou volgens een medewerker nog goedkoper moeten gaan worden dan de FO32U2.
De Samsung Odyssey OLED G8 32" (G81SF) is ten opzichte van de G80SF uit 2024 geüpdatet met de nieuwere antiglarecoating die ook op het 27"-model zit. Tizen met al zijn smartfuncties is op het nieuwe scherm echter niet aanwezig, wat je als een downgrade kunt zien maar misschien juist fijn vindt.
Samsung Smart Monitor M90SF
Wie QD-oled wil combineren met Tizen, kan bij Samsung in 2025 wel terecht bij de Smart Monitor M90SF. Hij heeft een ingebouwde webcam en op de remote zit een extra AI-knopje, waarmee je nieuwe functies kunt aanroepen die ook op de 2025-televisies zitten van Samsung. Op basis van metadata die wordt meegestuurd met het programma kan de monitor informatie geven over personen die in de scène voorkomen. Verder kan de monitor zijn beeldinstellingen automatisch aanpassen op de getoonde content en materiaal upscalen naar 4k-resolutie.
Dell S3225QC
De Dell Plus 32 4K QD-OLED Monitor, typenummer S3225QC, is net als de M90SF meer op entertainment dan op gaming gefocust en voorzien van een relatief lage 120Hz-refreshrate. Hij beschikt over een soundbar onder het scherm met 3d-headtracking en een USB-C-poort met 90W power delivery. Smartfuncties heeft hij echter niet.