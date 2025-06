MSI MPG 272URX QD-OLED

QD-oledmonitors zijn nu een jaar of drie verkrijgbaar. Zoals op de CES in januari bleek, zit de ontwikkeling hem in 2025 vooral in de wat kleinere schermen. Samsung Display, de fabrikant achter deze schermtechniek, kondigde twee nieuwe panelen aan die ieder in iets anders uitblinken. Het nieuwe 27"-wqhd-paneel (2560x1440) heeft met 500Hz de hoogste refreshrate van alle oledschermen tot nu toe. Het nieuwe 27"-4k-paneel (3840x2160) maakt met een pixeldichtheid van 166ppi scherpere QD-oledschermen mogelijk dan voorheen.

Hoewel diverse fabrikanten op de CES al een 27"-500Hz-monitor toonden, wordt de beschikbaarheid van deze producten pas deze zomer verwacht. Sommige 27"-4k-schermen liggen wel al in de winkels. MSI was de eerste fabrikant die er ons een toestuurde: de MPG 272URX QD-OLED, die we in deze review uitgebreid bekijken. De eerste 32"-4k-QD-oledschermen waren vorig jaar niet aan te slepen, maar de voorraadproblemen lijken bij de nieuwe 27"-schermen minder groot. Meer dan tien grote webwinkels verkopen de MPG 272URX vanaf 1200 euro. Vooralsnog is alleen de ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM ook al leverbaar en die kost ongeveer hetzelfde. De 27"-schermen van Gigabyte, Alienware en Samsung die op de CES werden aangekondigd zijn nog niet te koop.

Het nieuwe 'Hyper Efficient EL 3.0'-materiaal en het

'Pico Inkjet Pro'-proces maken de 4k-panelen van 27" mogelijk.

Paneel en praktijk

Het nieuwe 27"-paneel is dus een stukje scherper dan alle eerdere QD-oledpanelen. Daarvoor was technisch wel het een en ander nodig. Zo moest Samsung Display het inkjetproces voor de QD-laag verbeteren om die kleiner te kunnen printen. De lichtgevende blauwe oledlaag achter de quantumdots heeft een nieuwe opbouw bestaand uit vijf in plaats van vier lagen. Daardoor is het paneel 30 procent efficiënter dan voorheen en dat is zeker bij deze nieuwe panelen belangrijk om het risico op inbranden te voorkomen. Hoe kleiner de pixels zijn, hoe minder van het oppervlak bestaat uit het deel dat licht geeft. Met efficiënter oledmateriaal kun je ze dan toch wat minder hard aansturen om het risico op burn-in te beperken, terwijl de helderheid hetzelfde blijft.

In de praktijk ziet het nieuwe oledpaneel er hetzelfde uit als bij de oude 32"-4k-QD-oledmonitors. Veel van de eigenschappen blijven dan ook identiek: de maximale refreshrate van 240Hz, het beloofde kleurbereik en de beloofde helderheid. Ook de nieuwe QD-oledmonitors hebben weer een glimmende afwerking met duidelijk zichtbare reflecties, waarbij een zwart scherm er bij lichtval een beetje grijzig uitziet. In een lichtere ruimte neemt de beeldkwaliteit dus sneller af dan bij woledmonitors. Omgekeerd hebben QD-oledschermen geen last van het glinsterende effect dat je ziet op schermen met een antireflectiecoating. De meeste woledschermen hebben die.

Net als eerdere QD-oledschermen verliest de MSI MPG 272URX in een lichte omgeving aan contrast.

Al sinds de eerste generatie hebben de subpixels van QD-oledschermen een driehoeksvorm, met de groene subpixel boven de rode en blauwe. Dat leidt tot colorfringing: aan de bovenkant en onderkant van overgangen tussen zwart en wit zijn paarse en groene randjes te zien. Omdat de pixeldichtheid van de nieuwe panelen hoger is dan die van eerdere QD-oledschermen, heb je bij de MSI MPG 272URX minder last van colorfringing. Onzichtbaar is het effect voor mij niet vanaf een normale kijkafstand, maar dat is ook omdat ik weet dat het er zit en normaal gesproken een lcd-scherm gebruik. Hoe jij het zal ervaren ligt aan hoe goed je ogen zijn en hoe dichtbij je het scherm hebt staan. Het ligt er ook een beetje aan wat je zoal bekijkt: bij witte tekst op een grijze achtergrond, zoals Tweakers in darkmodeweergave, vind ik colorfringing over het algemeen duidelijker zichtbaar dan bij zwarte tekst op een witte achtergrond. Tijdens het gamen of kijken van video’s is het wat mij betreft niet storend aanwezig.

Subpixels van het 4k-QD-oledpaneel van de MPG 272URX

Samsung heeft kennelijk goede technische of bedrijfskundige redenen om de pixelindeling van zijn QD-oledpanelen jaar na jaar niet te veranderen. Misschien hoeft dat ook niet meer als de ontwikkeling in pixeldichtheid zo doorgaat; daarvan heeft het alle schijn, gelet op het 5k-prototypepaneel met 220ppi dat Samsung Display begin dit jaar liet zien. Ook de laptop- en smartphoneoledschermen die Samsung maakt hebben een afwijkende subpixelindeling. In het begin leidde dat tot klachten, maar we horen de laatste jaren weinigen meer over de pentile-indeling die vrijwel alle smartphoneschermen nog steeds hebben. De pixeldichtheid is inmiddels zo hoog dat je dat nauwelijks nog ziet.

De MPG 272URX is net als eerdere oledschermen potentieel gevoelig voor inbranden. MSI geeft daarop zijn gebruikelijke driejarige garantie. Het scherm heeft een uitgebreide selectie aan 'anti-inbrandfuncties'. Evenals bij de MPG 321URX en veel andere QD-oledschermen kan de pixelshiftfunctie, waarbij het actieve beeld periodiek een klein stukje over het scherm wordt verplaatst, niet helemaal worden uitgezet. Overige opties kunnen wel worden gedeactiveerd. Daartussen zitten een paar bekende functies zoals logodimming, taakbalkherkenning en het automatisch dimmen van het beeld na een bepaalde tijd van inactiviteit. Nieuw is de V-Split Detection, waarmee het scherm de rand tussen twee vensters die links en rechts naast elkaar staan minder helder maakt. Wellicht heeft MSI gekeken naar de inbrandtest van YouTube-kanaal Monitors Unboxed, waarin juist dat gebruik een zichtbare vorm van retentie opleverde op de MPG 321URX.

De functie V-Split Detection vermindert de helderheid nabij overgangen tussen twee vensters.

Design, aansluitingen en osd

De MSI MPG 272URX ziet eruit als een iets gekrompen versie van de MPG 321URX die we vorig voorjaar bespraken in de round-up van 32"-4k-QD-oledschermen. Het erg dunne oledpaneel is aan de achterkant afgewerkt met stevig metaal. In het midden zit een gedeelte van plastic dat verder uitsteekt met daarop de poorten. Hoewel de kast bijna helemaal zwart is, ziet de vormgeving er druk uit met zijn hoekige belijning, het grote fabrikantenlogo en alle verschillende texturen: mat, glimmen en geborsteld. Boven de aansluiting van de voet zit een 'gepixelde' streep met in het midden de merknaam, die in verschillende kleuren en kleurverlopen kan oplichten. Aan weerszijden van dat gedeelte zitten 'uitlaten' voor warme lucht, die in de handleiding worden aangeduid als 'ventilator'. Daarbij lijkt gelukkig geen sprake van actieve koeling die lawaai kan gaan maken.

Net als de kast achter het scherm is ook de buitenkant van de voet gemaakt van zwart plastic. De basis is compacter dan bij ASUS' ROG-schermen met hun drie uitstekende metalen poten, maar zoals we al opmerkten bij de MPG 321URX, voelt de verbinding tussen poot en voet net wat wiebeliger aan. Je kunt het scherm 11cm in hoogte verstellen, kantelen, roteren en naar links en naar rechts draaien. VESA-montagegaten zijn aanwezig, mocht je liever een eigen draagoplossing monteren.

Beeldingangen 1x DisplayPort 2.1 (80Gbit/s)

2x HDMI 2.1 (48Gbit/s)

1x USB-C (DP 1.4 Alt Mode, 32Gbit/s) USB 2x USB3.2 Type-A

1x USB3.2 Type-B (upstream) Overig 3,5mm-hoofdtelefoonuitgang

Stroomaansluiting (ingebouwde voeding)

De MPG 272URX heeft geavanceerde beeldingangen. De USB-C-ingang met DisplayPort Alt Mode en 90W-stroomleverantie komt handig van pas voor laptopgebruikers, ook al zul je met een snelle gaminglaptop alsnog de adapter moeten inpluggen omdat 90W daarvoor niet genoeg is. Niet alleen de twee HDMI 2.1-ingangen bieden de volledig mogelijke 48Gbit/s-bandbreedte. MSI heeft ook een DisplayPort 2.1-ingang toegevoegd die zo snel is als die standaard toelaat: 80Gbit/s. De MPG 321URX van vorig jaar had nog een 32Gbit/s-DisplayPort 1.4-poort.

Dankzij de 80Gbit/s-DisplayPort-aansluiting is het bij de MPG 272URX in theorie mogelijk om het scherm zonder compressie aan te sturen op 4k bij 240Hz. In de praktijk heb je daarvoor wel een videokaart nodig die dat ook ondersteunt. Dat zijn voorlopig alleen de nieuwe Nvidia RTX 50-kaarten. De AMD RX7x00, RX90x0- en Intel Arc B-gpu's hebben DisplayPort 2.1, maar blijven steken op 54Gbit/s, te weinig voor 4k/240Hz zonder compressie. Oudere kaarten van Nvidia, AMD en Intel ondersteunen maximaal DisplayPort 1.4. Ook daarmee is de MPG 272URX prima te gebruiken.

Het scherm gebruikt dan display stream compression, een 'visueel verliesvrije' compressietechniek die geavanceerder werkt dan klassieke kleurcompressie. Het inschakelen van dsc betekent op Nvidia-kaarten dat je minder schermen gelijktijdig kunt aansluiten, terwijl opties als DSR en Dldsr vervallen. Tegelijk leidt dsc praktisch niet tot zichtbare verliezen in beeldkwaliteit en voor zover dat wel zo is, lijkt het ons sterk dat dat tijdens gaming zal opvallen. Mocht je toch geen dsc willen gebruiken, dan heeft de MPG272URX een knopje in de osd om het uit te schakelen. In dat geval is de maximale refreshrate bij een 4k-resolutie met een DisplayPort 1.4-kaart beperkt tot 120Hz. Met een 54Gbit/s-DisplayPort 2.1-kaart haalden we 180Hz bij de volledige 10bit-kleur. Om de een of andere reden vervalt zonder dsc ook de mogelijkheid voor picture-in-picture- of picture-by-picture-weergave op de MPG 272URX.

Het USB-hubje van de MPG 272URX heeft slechts twee poorten, net als bij de MPG 321URX. Gelukkig zijn het bij het kleinere model geen stokoude USB 2.0-poorten, maar redelijk snelle USB 3.1-exemplaren (5Gbit/s). Doordat de MPG 272URX naast een USB-C-poort ook nog een klassieke USB-B-upstreampoort heeft, kun je de hub met twee pc's verbinden zonder kabels om te pluggen. Als je van beeldingang wisselt, begint de op het scherm aangesloten (rand)apparatuur automatisch te werken op de in beeld staande pc. De USB-C-poort kan overigens niet worden gebruikt als pure dataverbinding in combinatie met een andere beeldingang.

De osd wordt bediend met een vijfwegjoystick geflankeerd door twee knoppen, die midden onder het scherm naar achteren wijzen. Er zijn voor sdr-weergave niet minder dan veertien verschillende beeldmodi, waarvan de meeste wat mij betreft weinig toevoegen. Verwarrend is dat ze zijn verdeeld over aparte Game- en Pro-menu's. De laatste heeft standen voor verschillende kleurruimtes zoals sRGB en Display P3. Ook AdobeRGB is present en die optie komen we niet altijd tegen. Wanneer je een kleurruimtepreset kiest, vervallen de meeste andere opties om het beeld aan te passen en een echte gamma-instelling heeft de MPG 272URX niet. De helderheid mag je in alle modi wél vrij aanpassen. Voor hdr-weergave zijn er maar twee opties, True Black 400 en Peak 1000 nits, die vooral invloed hebben op de maximale helderheid. Daarover later meer.

Het menu geeft verder toegang tot de genoemde anti-inbrandfuncties, opties voor beeldschaling en picture-by-picture, en de gebruikelijke gamingpresets. Naast opties voor een richtkruis en een fps-teller heeft de MPG 272URX ook een klokfunctie. De optie om een deel van het beeld ingezoomd weer te geven gaat bij MSI helaas niet samen met adaptive sync. Daardoor is de functie een stuk minder nuttig voor pc-gaming. Opvallend is dat het menu weinig opties biedt om de rgb-verlichting in te stellen; dat moet je met MSI's Gaming Intelligence-software doen. Wanneer je het scherm via USB aansluit, opent het installatieprogramma zich automatisch.

Verpakking De MSI MPG 272URX wordt geleverd in een full colour bedrukte kartonnen doos. De inhoud wordt op zijn plek gehouden door piepschuim, waarbij de kabels en voeding ter bescherming in plastic zakjes zijn verpakt. Rondom het scherm zit het gebruikelijke foamzakje. Bij QD-oledschermen zit er soms ook een beschermfolie op het paneel geplakt, maar ons testsample van de MPG 272URX had die niet.

Testmethode en testveld

We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays' Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan. We meten het scherm eerst door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. We stellen het scherm vervolgens in voor kleurruimtes als sRGB en, indien relevant, Display P3 en AdobeRGB. Daarbij doen we zo nodig aanpassingen aan gamma en kleurtemperatuur. De instellingen die we hebben gebruikt, vind je in de tabel hieronder. In dit artikel staan alleen de metingen waarbij het scherm is ingesteld voor sRGB, Display P3 en AdobeRGB. De overige scores vind je op de productpagina.

De hdr-meting voeren we uit met dezelfde software en meetapparatuur en een VideoForge Pro-patroongenerator. Voor de responstijdmeting gebruiken we een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop. De inputlag meten we met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Standaardweergave sRGB Display P3 AdobeRGB Beeldmodus Eco sRGB Display P3 AdobeRGB Kleurtemperatuurinstelling Normal (vergrendeld) (vergrendeld) (vergrendeld) Gamma-instelling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Helderheid instelbaar? Ja Ja Ja Ja

Het testveld in deze review bestaat behalve uit de MSI MPG 272URX uit een aantal eerdere 32"-QD-oledschermen die we hebben getest, zoals de eerdere MPG 321URX van MSI. We hebben ook oudere 27"-QD-oledschermen meegenomen met een wqhd-resolutie (2560x1440). In de grafiekset staan ook een aantal lcd-schermen, waaronder twee modellen met miniledbacklight die voor de hdr-sectie relevant zijn: de Samsung Odyssey Neo G8 32" en AOC Q27G3XMN.