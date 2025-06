Samsung Odyssey OLED G80SD

QD-oledmonitors zijn de afgelopen maanden steeds goedkoper geworden en in de Black Friday-periode wordt er nog verder gestunt met de prijzen. Een 27"-wqhd-oledscherm (2560x1440 pixels) heb je nu al vanaf zo'n 550 euro, 34"-ultrawides met 3440x1440-pixelresolutie beginnen vanaf zo'n 100 euro meer. Ook 4k-oledschermen van 32" zijn dit jaar stevig in prijs gedaald. Neem bijvoorbeeld de vier schermen die we dit voorjaar bespraken in onze round-up. Die kostten destijds tussen de 1150 en 1500 euro, maar vind je nu tussen de 850 en 1200 euro.

De 32"-4k-oledmonitor die nu het populairst is in onze Pricewatch, is niet een van die schermen, maar de Samsung Odyssey OLED G8 G80SD. Logisch: met 799 euro is het rondom Black Friday de goedkoopste 4k-oledmonitor bij verschillende grote webwinkels. De G80SD is om meer redenen dan alleen de prijs interessant. Zo heeft het QD-oledscherm een matte afwerking, waar je normaal gesproken moet uitwijken naar woledschermen als je een mat paneel wilt. Bijzonder is ook het ingebouwde Tizen-smartplatform met streamingapps, smartphone- en smarthomeintegratie. De hoogste tijd dus om de Odyssey OLED G8 G80SD uitgebreid te gaan beproeven en vergelijken met eerder geteste producten. Is de goedkoopste in dit geval ook een goede koop?

Design en aansluitingen

Het design van de Odyssey OLED G8 G80SD is identiek aan dat van de kleinere broer, de Odyssey OLED G6 G60SD, die we deze zomer al eens bekeken. De zilvergrijs met zwarte vormgeving ziet er futuristisch uit, al verstoort het gebrekkige kabelmanagement het strakke design een beetje. Stekkers steken recht uit het paneel, waarbij snoeren met een clipje langs de poot moeten worden geleid. Rgb-verlichting is net als bij andere Odyssey-schermen aanwezig in de vorm van een lichtring rondom het bevestigingspunt van de voet.

De behuizing voelt stevig aan, hoewel alleen de onderkant van de voet zo te voelen van metaal is gemaakt. De behuizing achter het scherm en de verticale staander zijn gemaakt van plastic. De bevestiging tussen poot en paneel voelt net als bij de G60SD voldoende stevig aan, met alle verstelmogelijkheden die je je kunt wensen: twaalf centimeter in hoogte, kantelen, van links naar rechts draaien en roteren naar portretstand. Het scherm wordt passief gekoeld door middel van een soort heatpipe die achter het paneel zit. Je zou zeggen dat dat normaal is voor een monitor, maar sommige andere 4k-oledschermen hebben een fan.

Op de G80SD zitten een fullsize DisplayPort 1.4-ingang en twee HDMI 2.1-poorten met 40Gbit/s-bandbreedte, ietsjes minder dan de maximaal mogelijke 48Gbit/s die veel andere 4k-oledschermen bieden. Dat is in de praktijk geen beperking om het scherm optimaal met bijvoorbeeld een console te gebruiken. Dat geen enkele van de aansluitingen voldoende bandbreedte biedt voor een 4k/240Hz-signaal, levert ook geen zichtbare problemen op dankzij display stream compression.

Naast displayaansluitingen heeft de G80SD een USB 3.1-hub met maar twee Type A-poorten, waarmee je dus effectief één poort op je pc omzet in twee poorten op het scherm. USB-C heeft de monitor niet. Veel andere 4k-oledschermen hebben wel zo'n poort, geschikt voor DisplayPort en stroomleverantie naar een laptop. Hoewel de G80SD ingebouwde speakers heeft, is er geen aparte audio-uitgang. Een van de HDMI-poorten dubbelt als arc-poort en je kunt soundbars of speakers ook met het scherm verbinden via bluetooth. Voor verbinding met internet heeft de G80SD Wi-Fi 5 en er is een Thread-radio waarmee smarthomeapparatuur kan worden aangestuurd.

Praktijk

Naast de aansluitingen zit achterop de G80SD een vijfwegjoystick voor de bediening. Met het scherm wordt ook een plastic afstandsbedieninkje meegeleverd, voorzien van een d-pad en een paar belangrijke sneltoetsen. Fijn is dat Samsung een knop heeft toegevoegd om direct naar het instellingenmenu te gaan, al ontbreekt nog steeds een sneltoets om van input te wijzigen. Achterop de remote zit een zonnepaneel, zodat je de ingebouwde accu minder vaak hoeft op te laden.

Het Tizen-hoofdmenu op de Odyssey OLED G8 G80SD

De G80SD is dus een van die Odyssey-monitoren die niet is voorzien van het traditionele cyaanblauwe osd, maar van het Tizen-smartplatform. Ten opzichte van het pixelige menuutje van de gemiddelde monitor ziet dat er veel moderner uit en het biedt allerlei extra functies die een gewoon scherm niet heeft. Behalve afstemmen op televisiezenders kan de G80SD zo'n beetje alles wat een moderne Samsung-televisie kan. Denk aan het gebruik van apps als YouTube, Netflix en Amazon Prime, of het draadloos casten van beeld vanaf smartphones, tablets en pc's, het gebruik van stemassistenten als Alexa en het draadloos updaten van de firmware. De G80SD kan dienen als SmartThings-hub voor je smarthomespullen, wat oudere Samsung-smartmonitors zoals de Odyssey OLED G8 34BG850 en Odyssey OLED G9 49G95SC niet kunnen, omdat ze geen Thread-radio hebben.

Er zijn kortom best wat redenen waarom je de Tizen-software tof kunt vinden en de interface draait redelijk vloeiend, beter dan bij sommige eerdere Odyssey-monitors die ik heb bekeken. Tegelijk blijft de interface wat mij betreft omslachtig als je de G80SD puur als monitor wilt gebruiken. Het wisselen van input vereist nog steeds een omweg via het hoofdmenu en de instellingenmenu's zijn niet altijd even logisch van opzet. Om het scherm op 240Hz te kunnen gebruiken moet de Spelmodus actief zijn, die volgens het scherm zelf vooral bedoeld zou zijn voor 'consolegebruik'. Met die stand ingeschakeld krijg je ineens een extra instelmenuutje bovenop het normale menu met beeldinstellingen. Beter zouden alle instellingen gewoon op één plek staan. Instellingen die je op de ene plek wijzigt, kunnen gevolgen hebben voor opties die je op andere plekken kunt kiezen. Kom je zo'n 'uitgegrijsde' instelling tegen, dan kun je lang zoeken naar wat je precies moet doen om hem weer aan de praat te krijgen, want het scherm meldt alleen dat hij 'Niet beschikbaar' is.

Je kunt beter niet akkoord gaan met 'kijkinformatiediensten'

als je gesteld bent op je privacy.

Dat de G80SD effectief een smarttelevisie is, kan bovendien gevolgen hebben voor je privacy. Bij de set-up wordt je gevraagd om akkoord te gaan met het inschakelen van 'kijkinformatiediensten', die gegevens verzamelen over wat je zoal bekijkt, om je gerichtere advertenties te kunnen tonen. Daarmee worden ook beelden van externe bronnen bedoeld, inclusief bijvoorbeeld de websites die je bezoekt op je pc. Hoewel het introductiescherm de suggestie wekt dat het nodig is om akkoord te gaan met deze 'dienst' om het scherm te kunnen gebruiken, is dat gelukkig niet zo. Je moet wel akkoord gaan met andere voorwaarden om het smartplatform te kunnen gebruiken en veel functies vereisen bovendien het aanmaken van een Samsung-account.

Matter, maar niet zwarter

Het paneel van de Odyssey OLED G80SD ziet eruit zoals dat van zijn kleine broer, de Odyssey OLED G60SD. We hebben die eerder naast een woledscherm op de foto gezet, te zien in de galerij hieronder. Evenals bij woledschermen heb je bij de G80SD geen last van duidelijk zichtbare reflecties in het scherm. Bovendien heeft de matte coating bij de Samsung-monitor weinig invloed op het beeld, waar de matte coating op huidige woledmonitoren een vrij duidelijk 'glinsterend' effect geeft, omdat de coating het licht van het scherm zelf een beetje verstrooit.

De Odyssey OLED G6 (G60SD) rechts naast de woledmonitor LG UltraGear 27GS95QE-B

Het matte paneel van de G80SD verliest onder invloed van omgevingslicht sneller aan contrast dan dat van een woledmonitor. Zwart ziet er net als bij normale glossy QD-oledschermen al snel een beetje paarsig grijs uit. Een ander bekend nadeel van de QD-oledtechniek is de driehoekige subpixelindeling, met de groene subpixel boven de paarse en rode. Vooral aan de boven- en onderkant van contrastrijke overgangen kun je paarse en groene randjes zien zitten. In tekst is die colorfringing vooral te zien bij witte tekst op een donkere ondergrond. Bij de G80SD (en andere 4k-QD-oledschermen) is het iets minder goed zichtbaar dan bij eerstegeneratie-QD-oledschermen, omdat Samsung de vorm van de pixels een klein beetje heeft getweakt en omdat de pixeldichtheid ongeveer 25 procent hoger ligt. Van dit effect hebben 4k-woledschermen echter geen last, omdat de subpixels net als bij lcd-schermen op een rijtje zitten in de gebruikelijke rood-groen-blauwvolgorde.

Subpixelindeling van een QD-oledscherm

Inbranden kan bij een (QD-)oledscherm een risico zijn bij weergave van stilstaande beelden. Waar andere merken veel 'anti-inbrandopties' geven in de osd, biedt de G80SD er maar twee: een functie voor 'logoherkenning', die belooft statische delen van het beeld te herkennen en dimmen, en een Pixel Cleaning-optie, die belooft om retentie ongedaan te maken. De 'screensaver', waarbij het scherm na een paar minuten inactiviteit veel donkerder wordt, is niet uitschakelbaar. Hetzelfde geldt voor de pixelshiftfunctie, waarbij het actieve beeld steeds een stukje over het scherm wordt verplaatst. Het paneel heeft eigenlijk wat meer dan 3840x2160 pixels, zodat er aan de randen geen delen wegvallen.

Samsung geeft twee jaar fabrieksgarantie op de monitor, waar merken zoals ASUS, MSI, Philips en Alienware drie jaar garantie geven op hun 4k-oledmonitors, die expliciet geldt voor burn-in. We hebben Samsung ten tijde van de G60SD gevraagd naar zijn precieze garantievoorwaarden en de fabrikant antwoordde toen dat burn-in die plaatsvindt binnen de garantieperiode en bij normaal gebruik volgens de gebruiksinstructies, onder de voorwaarden valt. Gevraagd wat 'normaal gebruik' precies betekent, stelde de fabrikant: "Gebreken die buiten 'normaal gebruik' vallen, zijn gebreken ontstaan door commercieel/professioneel gebruik, waarbij wij in ieder geval tot acht uur aaneengesloten gebruik als 'normaal gebruik' accepteren."

Verpakking De Samsung Odyssey OLED G8 G80SD wordt geleverd in een relatief compacte, kartonnen doos met witte opdruk. De inhoud wordt op zijn plek gehouden door piepschuim, waarbij de kabels en voeding ter bescherming in plastic zakjes zijn verpakt. Rondom het scherm zit het gebruikelijke foamzakje, waarbij een beschermfolie op het krasgevoelige paneel is geplakt. Dat zien we we vaker bij QD-oledschermen, maar niet bij de meeste lcd-monitors.

Testmethode en testveld

We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays' Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan. We meten het scherm eerst door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. We stellen het scherm vervolgens in voor kleurruimtes als sRGB en, indien relevant, Display P3 en AdobeRGB. Daarbij doen we zo nodig aanpassingen aan gamma en kleurtemperatuur. De instellingen die we hebben gebruikt, vind je in de tabel hieronder. In dit artikel staan alleen de metingen waarbij het scherm is ingesteld voor sRGB en Display P3. De overige scores vind je op de productpagina.

De hdr-meting voeren we uit met dezelfde software en meetapparatuur en een VideoForge Pro-patroongenerator. Voor de responstijdmeting gebruiken we een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop. De inputlag meten we met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Standaardweergave sRGB Display P3 Beeldmodus Spelmodus (Eco)

Kleurruimte: Eigen Spelmodus (Eco)

Kleurruimte: Auto Spelmodus (Eco)

Kleurruimte: Normaal, kleur 20 Kleurtemperatuurinstelling Warm1 Natuurlijk Natuurlijk Gamma-instelling 2.2 2.2 2.2 Helderheid instelbaar? Ja Ja Ja

Het testveld in deze review bestaat behalve uit de Samsung Odyssey OLED G8 G80SD uit eerder geteste oledmonitors met 4k-resolutie. Dat zijn bijvoorbeeld de vier QD-oledschermen uit onze eerdere round-up, maar ook woledschermen zoals de LG UltraGear 32GS95UE en ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP. In de grafieken staan verder enkele 32" lcd-monitors met 4k-resolutie, waaronder de Gigabyte M32UC en LG UltraGear 32GR93U-B, die veel goedkoper zijn dan de Odyssey OLED G8 G80SD. De prijs van de Samsung Odyssey Neo G8 32BG85 komt wel heel dicht in de buurt van de G80SD en dat is ook in andere opzichten een interessante concurrent. Het is een van de weinige lcd-monitors die net als de G80SD een 240Hz-refreshrate heeft. Door zijn 1152-zone miniledbacklight is hij evenals de G80SD goed geschikt voor hdr-weergave.