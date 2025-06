Samsung brengt Smart Monitor M9 met QD-oledpaneel in juli uit voor 1699 euro

Samsung heeft de adviesprijs en releasedatum van zijn Smart Monitor M9 aangekondigd. De monitor verschijnt in juli en krijgt dan een adviesprijs van 1699 euro. Het is het eerste scherm in de Smart Monitor-serie dat beschikt over een QD-oledscherm.

Samsung kondigde de Smart Monitor M9 in januari al aan tijdens de CES, maar deelde toen nog geen informatie over de prijzen en de beschikbaarheid. De fabrikant bevestigt nu dat de monitor op 14 juli uitkomt. De monitor krijgt dan een adviesprijs van 1699 euro.

De Smart Monitor M9 beschikt over een 32"-QD-oledpaneel en een resolutie van 3840x2160 pixels. De monitor krijgt daarbij een variabele refreshrate van 165Hz en ondersteunt G-SYNC, zo bevestigt de fabrikant in een persbericht. De fabrikant zegt daarnaast dat het scherm een DisplayHDR True Black 400-certificering krijgt. Het scherm beschikt volgens de fabrikant ook over een nieuw koelsysteem dat inbranden moet voorkomen.

De monitor draait op One UI Tizen, net als andere Smart Monitor-schermen, en krijgt daarmee toegang tot apps en andere functies die normaal in de televisies van Samsung zitten. Volgens de fabrikant ontvangen de Smart Monitors zeven jaar lang software-updates. Het scherm krijgt ditmaal ook AI-functies, zo zegt de fabrikant. Het scherm kan bijvoorbeeld de ingangssignalen analyseren en daarmee de scherminstellingen aanpassen aan het type content, zoals games, video of productiviteitstoepassingen. Het scherm krijgt ook een ingebouwde upscalingtechniek.