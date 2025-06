Odido laat gebruikers gefaseerd weer toe op mobiel netwerk na storing - update

Odido laat klanten weer 'gefaseerd' toe op zijn mobiele netwerk, nadat er meerdere grote storingen waren op woensdag. Daardoor krijgen gebruikers langzaam maar zeker weer toegang tot mobiel internet en telefonie bij de provider. De problemen moeten binnen een uur zijn opgelost.

Odido had op woensdag meerdere storingen op zijn mobiele netwerk. De eerste begon rond 09.00 uur in de ochtend, en was iets na 11.00 uur opgelost. Tegen de middag ontstond een tweede probleem. Odido meldde om 12.30 uur op zijn forum dat er een nieuwe storing was ontstaan. Er kwamen toen tienduizenden meldingen binnen op de website Allestoringen.nl.

Er zijn geen aanwijzingen dat de storingen zijn veroorzaakt door een cyberaanval, zegt een woordvoerder van Odido tegenover Tweakers. Odido had de eerste storing aan het einde van de ochtend opgelost. Die oplossing leidde echter tot problemen, waardoor de tweede storing werd veroorzaakt. Bij de oplossing werd netwerkverkeer herleid, wat leidde tot overbelasting op de rest van zijn mobiele netwerk, met de tweede storing als gevolg. Het bedrijf zegt dat de diensten geleidelijk weer online komen en dat alle problemen binnen een uur zijn verholpen.

Op Allestoringen was te zien dat er ook bij veel andere providers meer meldingen dan normaal binnenkomen. Daarbij zitten veel sim-onlyproviders die over het netwerk van Odido lopen, zoals Simpel en Ben. Er kwamen ook meer meldingen dan gemiddeld binnen over KPN en VodafoneZiggo, maar dat lijkt meer te komen door hoe Allestoringen werkt: die site categoriseert alleen meldingen van sociale media en van gebruikersmeldingen, maar verifieert niet of die kloppen. Een woordvoerder van KPN zei op woensdagmiddag tegen Tweakers dat er geen storing op dat netwerk was. VodafoneZiggo bevestigde hetzelfde.

Het is de derde keer in relatief korte tijd dat er een grote storing bij Odido was. Een maand geleden gebeurde dat ook al in een groot deel van Zuid-Nederland en een week geleden was er nog een grote storing vanwege een kabelbreuk.

Update, 10.30 uur - Odido zegt op zijn forum dat het de oorzaak van het probleem heeft gevonden. De provider zegt niet wat dat specifieke probleem is.

Update, 11.33 uur - Odido meldt dat de storing is opgelost.

Update, 12.45 uur - Nieuws over de nieuwe storing is toegevoegd.

Update, 13.08 uur - Op Allestoringen.nl komen ook meerdere meldingen binnen over een storing bij KPN. Een woordvoerder van die provider zegt tegen Tweakers dat er geen storing op dat netwerk is.

Update, 13.39 uur - Reactie VodafoneZiggo toegevoegd.

Update, 15.40 uur - Odido laat weten dat klanten gefaseerd weer toegang tot het mobiele netwerk krijgen. Het artikel is hierop aangepast.