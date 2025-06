Samsung teaset Galaxy Buds Core-oortjes, Europese release onbekend

Het Indiase X-account van Samsung teaset de komst van een set nieuwe draadloze oortjes. Het gaat om de Galaxy Buds Core, waar al enige tijd geruchten over rondgaan. De Buds Core komen op 27 juni uit in India. Het is onduidelijk of de Core-oortjes ook in Europa verschijnen.

Samsung India deelt op X een afbeelding met daarop de tekst 'Let the music move you to the core', verwijzend naar de Galaxy Buds Core-naam. Het bericht verwijst ook naar een inschrijfpagina om op de hoogte gesteld te worden van de productrelease. Uit een vermelding op Amazon blijkt dat de Buds Core vanaf 27 juni worden verkocht in India.

Het is niet duidelijk of Samsung de Core-oortjes ook in Europa uitbrengt. De Galaxy Buds Core verschenen onlangs wel op de officiële Samsung-site van de Verenigde Arabische Emiraten, merkte Gadgets360 op. Dat suggereert dat ze niet exclusief voor de Indiase markt zijn. Bovendien zijn de Galaxy Buds Core eerder dit jaar gedurende een korte tijd vermeld door de Amerikaanse FCC, wat zou kunnen betekenen dat ze ook in de Verenigde Staten uitkomen.

Volgens de inmiddels offline gehaalde vermelding op de Samsung-website hebben de Galaxy Buds Core Bluetooth 5.4-ondersteuning en een IP54-certificering voor stof- en waterbestendigheid. Samsung zou de oortjes voorzien van een 65mAh-accu per oortje, in tegenstelling tot eerdere geruchten die over 100mAh per oortje spraken. De accucapaciteit van de oplaadcase zou met 500mAh iets groter zijn dan bij de Buds FE.

Volgens de inmiddels offline gehaalde productpagina, gespot door Gadgets360, brengt Samsung de Galaxy Buds Core uit in twee kleuren: zwart en wit. De oortjes hebben daarnaast active noisecancelling en Galaxy AI-functies, waaronder Live Translate. Het is niet duidelijk wat de oortjes moeten kosten, al lijkt het om een instapmodel te gaan. De Galaxy Buds FE kwamen in 2023 uit voor 109 euro.