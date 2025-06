Corsair brengt 34"-Xeneon-monitor met QD-oledpaneel van 3440x1440 pixels uit

Corsair brengt de Xeneon 34WQHD240-C-gamingmonitor met QD-oledpaneel uit. Het gebogen scherm heeft een 21:9-formaat van 3440x1440 pixels en een verversingssnelheid van 240Hz. De monitor heeft een wit statief en is verkrijgbaar voor grofweg 1345 euro.

De 34"-QD-oledmonitor met een Samsung-QD-oledpaneel heeft een kromming van 1800R en ondersteunt zowel Nvidia G-SYNC als AMD FreeSync Premium. Het scherm heeft een piekhelderheid van 1000cd/m² en kan volgens Corsair 100 procent van de sRGB- en 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. De monitor heeft een gtg-reactietijd van 0,03ms.

Verder heeft de Xeneon 34WQHD240-C, in tegenstelling tot veel vergelijkbare schermen, poorten aan de achterkant in plaats van aan de onderkant. De monitor beschikt onder meer over vier USB-A-aansluitingen, twee HDMI 2.1-aansluitingen, een DisplayPort 1.4-poort en een 3,5mm-jackaansluiting.

Corsair heeft tot slot een nabijheidssensor in de monitor verwerkt. Gebruikers kunnen het instellingenscherm openen door hun hand onder de monitor te bewegen. Voor zover bekend moeten de daadwerkelijke instellingen van het scherm vervolgens wel via de fysieke knoppen worden gewijzigd.