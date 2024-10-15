Corsair brengt 9000D-behuizing voor twee pc's uit voor bijna 575 euro

Corsair brengt de fulltowerbehuizing 9000D in Europa uit voor een adviesprijs van 574,90 euro. De kast ondersteunt twee pc-systemen en heeft ruimte voor maximaal achttien 120mm-fans, zes 2,5"-ssd's en vijf 3,5"-hdd's.

De 1000D-opvolger werd tijdens Computex 2024 al aangekondigd. De kast heeft ruimte voor een reguliere systeembuild en nog eens een pc op basis van het mini-ITX-formaat. Er is plek voor twee psu's en twee waterkoelerradiators van 480mm en 360mm. De behuizing is vanwege die functionaliteiten ook relatief zwaar, namelijk ruim 34 kilogram zonder componenten. De 9000D is 307x698x698mm groot.