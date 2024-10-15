Corsair brengt 9000D-behuizing voor twee pc's uit voor bijna 575 euro

Hele specifieke use cases en inderdaad voor mensen die bereid zijn om aardig wat meer te betalen, al denk ik dat het in het grote plaatje, als je 2 dure systemen bouwt relatief niet erg veel verschil maakt.
Een specifieke use case kan zijn dat je thuis bijv. een server draait for whatever purpose, of bijv. een workstation met een zware cpu met veel cores (die niet per se goed is voor gaming) en daarnaast een gaming machine waar juist de GPU het belangrijkst is en je af kan met een gaming georiënteerde CPU met relatief weinig cores maar met vooral hoge IPC en bijv. X3D cache. Niet alleen qua net wat andere hardware, valt er ook wel wat voor te zeggen om gaming en meer zakelijke gebruik gescheiden te houden qua pc's (vind ik zelf niet zo'n heel exotisch idee). Als je daar bovenop het fijn vind om het net wat compacter bij elkaar te hebben dan 2 aparte kasten, het niet erg vind om wat extra werk te hebben met waterkoeling drainen en hervullen als je een component wil wisselen (en op dat moment dus 2 systemen niet kan gebruiken, al kun je dat eigenlijk ook niet echt met 2 systemen in 1 kast als je met luchtkoeling werkt, ik zou iig beide ontkoppelen van het net, dus het biedt hoogstens wat meer flexibiliteit en tijdswinst, wat je normaliter sowieso al verliest als je voor waterkoeling kiest) en dus waterkoeling wil gebruiken, dan is dit wat mij betreft een hele aantrekkelijke oplossing.
Ik denk dat waterkoeling een heel belangrijke en zelfs de doorslaggevende reden is om voor deze specifieke duurdere kast te gaan . Wat je namelijk kan doen met zo'n grote kast als dit, is zeer veel waterkoelingcapaciteit, die in principe voldoet voor 2 systemen of zelfs meer, in 1 loop plaatsen en hem effectief voor 1 systeem gebruiken, zeker als je niet 2 systemen tegelijkertijd zwaar bent (maar zelfs als je dat wel doet, want je hebt gewoon veel warmte afvoer). Het resultaat is ontzettend veel koelcapaciteit die afhankelijk van je use case (als je bijv. op je workstation aan de gang bent ben je niet aan het gamen en vaak ook andersom) effectief voor 1 systeem gebruikt, en bereik je een punt waarbij je, zolang je nog reguliere waterkoeling met ventilatoren en radiators gebruikt (en geen extremere dingen zoals actieve koelelementen met een compressor zoals bij koelkasten, voor pc's bestaan deze dingen ook specifiek en heten ze chillers) vrijwel de maximale prestaties qua waterkoeling kan behalen tegen het laagste noise level (fans hoeven maar zeer zacht te draaien, moet je wel zorgen voor een stille pomp, of zelfs 2, misschien ook aantrekkelijk vanuit redundancy gezien, zodat je tenminste niet 2 systemen niet kan gebruiken, mocht een pomp stuk gaan, hah). Als ik geen laptop voor werk zou gebruiken maar een desktop met veel cpu cores nodig zou hebben, zou ik dit serieus overwegen. Dan is dit wel de coolste oplossing denk ik, al kost het natuurlijk wel aardig wat extra, maar je, je bent sowieso al 2 dure systemen aan het bouwen...
Alleen met luchtkoeling kan je deze kast met 2 systemen natuurlijk ook bouwen, maar wat mij betreft is dan een heel belangrijk argument verdwenen en blijft alleen het voordeel van minder fysieke footprint over t.o.v. 2 aparte kasten.
[Reactie gewijzigd door yo0k op 15 oktober 2024 22:24]