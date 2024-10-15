Corsair brengt 9000D-behuizing voor twee pc's uit voor bijna 575 euro

Corsair brengt de fulltowerbehuizing 9000D in Europa uit voor een adviesprijs van 574,90 euro. De kast ondersteunt twee pc-systemen en heeft ruimte voor maximaal achttien 120mm-fans, zes 2,5"-ssd's en vijf 3,5"-hdd's.

De 1000D-opvolger werd tijdens Computex 2024 al aangekondigd. De kast heeft ruimte voor een reguliere systeembuild en nog eens een pc op basis van het mini-ITX-formaat. Er is plek voor twee psu's en twee waterkoelerradiators van 480mm en 360mm. De behuizing is vanwege die functionaliteiten ook relatief zwaar, namelijk ruim 34 kilogram zonder componenten. De 9000D is 307x698x698mm groot.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 21:18 112

15-10-2024 • 21:18

112

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Corsair iCUE LINK 9000D

vanaf € 521,55

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Reacties (112)

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Dom 15 oktober 2024 21:38
Wat is de use case hiervan? Lijkt me dat het goedkoper is om gewoon 2 systemen te bouwen?
yo0k @Dom15 oktober 2024 22:21
Hele specifieke use cases en inderdaad voor mensen die bereid zijn om aardig wat meer te betalen, al denk ik dat het in het grote plaatje, als je 2 dure systemen bouwt relatief niet erg veel verschil maakt.

Een specifieke use case kan zijn dat je thuis bijv. een server draait for whatever purpose, of bijv. een workstation met een zware cpu met veel cores (die niet per se goed is voor gaming) en daarnaast een gaming machine waar juist de GPU het belangrijkst is en je af kan met een gaming georiënteerde CPU met relatief weinig cores maar met vooral hoge IPC en bijv. X3D cache. Niet alleen qua net wat andere hardware, valt er ook wel wat voor te zeggen om gaming en meer zakelijke gebruik gescheiden te houden qua pc's (vind ik zelf niet zo'n heel exotisch idee). Als je daar bovenop het fijn vind om het net wat compacter bij elkaar te hebben dan 2 aparte kasten, het niet erg vind om wat extra werk te hebben met waterkoeling drainen en hervullen als je een component wil wisselen (en op dat moment dus 2 systemen niet kan gebruiken, al kun je dat eigenlijk ook niet echt met 2 systemen in 1 kast als je met luchtkoeling werkt, ik zou iig beide ontkoppelen van het net, dus het biedt hoogstens wat meer flexibiliteit en tijdswinst, wat je normaliter sowieso al verliest als je voor waterkoeling kiest) en dus waterkoeling wil gebruiken, dan is dit wat mij betreft een hele aantrekkelijke oplossing.

Ik denk dat waterkoeling een heel belangrijke en zelfs de doorslaggevende reden is om voor deze specifieke duurdere kast te gaan . Wat je namelijk kan doen met zo'n grote kast als dit, is zeer veel waterkoelingcapaciteit, die in principe voldoet voor 2 systemen of zelfs meer, in 1 loop plaatsen en hem effectief voor 1 systeem gebruiken, zeker als je niet 2 systemen tegelijkertijd zwaar bent (maar zelfs als je dat wel doet, want je hebt gewoon veel warmte afvoer). Het resultaat is ontzettend veel koelcapaciteit die afhankelijk van je use case (als je bijv. op je workstation aan de gang bent ben je niet aan het gamen en vaak ook andersom) effectief voor 1 systeem gebruikt, en bereik je een punt waarbij je, zolang je nog reguliere waterkoeling met ventilatoren en radiators gebruikt (en geen extremere dingen zoals actieve koelelementen met een compressor zoals bij koelkasten, voor pc's bestaan deze dingen ook specifiek en heten ze chillers) vrijwel de maximale prestaties qua waterkoeling kan behalen tegen het laagste noise level (fans hoeven maar zeer zacht te draaien, moet je wel zorgen voor een stille pomp, of zelfs 2, misschien ook aantrekkelijk vanuit redundancy gezien, zodat je tenminste niet 2 systemen niet kan gebruiken, mocht een pomp stuk gaan, hah). Als ik geen laptop voor werk zou gebruiken maar een desktop met veel cpu cores nodig zou hebben, zou ik dit serieus overwegen. Dan is dit wel de coolste oplossing denk ik, al kost het natuurlijk wel aardig wat extra, maar je, je bent sowieso al 2 dure systemen aan het bouwen...

Alleen met luchtkoeling kan je deze kast met 2 systemen natuurlijk ook bouwen, maar wat mij betreft is dan een heel belangrijk argument verdwenen en blijft alleen het voordeel van minder fysieke footprint over t.o.v. 2 aparte kasten.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 15 oktober 2024 22:24]

cybergrass @yo0k16 oktober 2024 00:55
Denk dat je met deze kast tegen problemen gaat aanlopen nl is maar plaats voor 2 x psu, zwaarste is de super fower 2000W 90% is 1800W x 2 is 3600W.
4 x rtx 5090 (500W TDP is 700W piek) 4 x 700W is al 2800W.
Threadripper Pro W7995 571W piek, je pompen meerdere Nvme 5.0x16 SSD's (Corsair 4TB met waterblock ) dan ga je al snel over die 3600W.
Hele uitzoekerij stel je wil ook nog een MITX met RTX 5090 ,dan heb je pech gaat niet :)
Ik zelf kies daardoor niet voor deze kast maar voor de thermaltake X300
Raymond Deen @cybergrass16 oktober 2024 08:11
Wat een belachelijke hoeveelheid watts. Moet je straks je pc gaan aansluiten op 2 groepen, omdat anders de automaat door slaat. 8)7
Nephalem82 @Raymond Deen16 oktober 2024 08:32
Zo werkt dat niet. Dit is allemaal 12v, dus het amperage is veel lager. Voordat je met een pc een groep plat trekt ben je nog wel heel wat verder.

Dat is wat ik ervan begrepen heb iig. Kan best zijn dat ik het fout heb :)
Scriptkid @Nephalem8216 oktober 2024 08:44
Nee dat is het wattage uit het stopcontact.

Je bent in de war met amperage


1a x12v = 12 watt
1a x 220v = 220 watt

Je mag meer a trekken voor zelfde wattage. Let wel op 600w voeding met 80% certified kan dus 700watt trekken uit stopcontact omdat hij maar 80% omzet naar dc en dus 20% meer ac moet trekken om die 600watt te leveren

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 16 oktober 2024 19:21]

Dekar @Scriptkid16 oktober 2024 18:55
Wattage bestaat niet. Het is vermogen. Amperage is stroomsterkte. Mijn natuurkundeleraar zou helemaal wild worden van je bericht :p
Scriptkid @Dekar16 oktober 2024 19:19
Je snapt wat we bedoelen en de topic starter begin in watt zo is het duidelijker.
Raymond Deen @Dekar17 oktober 2024 09:09
Dan heb jij denk ik niet goed opgelet (of de leraar niet bij Engelse les :P ).
Zoek maar eens op "wattage"; dat is gewoon de berekende hoeveelheid watts (vermogen) met de formule P = V * I die een apparaat verbruikt (meestal de maximale waarde).
mitchell16 @Raymond Deen17 oktober 2024 10:16
Ja precies dat zoveel mensen in amper of volt gaan praten geeft al aan dat ze niet weten dat ze keer moeten gebruiken om het echte getal te weten namelijk watt want zonder watt gebruik je namelijk ook niks want volt keer amper is watt anders gebruik je of nul amper of nul volt en dan gebruik je ook null watt

[Reactie gewijzigd door mitchell16 op 17 oktober 2024 10:18]

SpamLame @Nephalem8216 oktober 2024 08:41
Helaas, amperage is hoger.

P = V * I
Ofwel Watt is Volt maal Ampère.
Als je voltage lager wordt gaat Amperage omhoog.

Niet dat het uitmaakt, een opgegeven Wattage voor een component is wat het is ongeacht de werkspanning
hcd320 @Nephalem8216 oktober 2024 08:59
nou nou, Watt is Watt natuurlijk. Als het lager voltage is, is het net een hoger amperage (W = V.A)
Dat doet de PSU nou net, 230v omzetten in 12v.

Maar als je PSU 5000 watt zou trekken zou ie echt wel je automaat van 230V/20A uitleggen ! Ofdat ie dat nou omzet achteraf naar 5V, 12V, 24V of whatever..
batteries4ever @Nephalem8216 oktober 2024 09:02
Een groep is meestal 16A oftewel 16x230=3680 W, dus met nog wat lampen en ander grut kun je 3000 W trekken, schakelt je zus in de kamer ernaast haar föhn aan, verlies je wel je huidige game. Maar de opgenomen vermogens worden inderdaad wel gestoord. Alleen gamen als de zon schijnt…
Raymond Deen @Nephalem8216 oktober 2024 16:18
Een normale groep kan ongeveer 3600 watt aan vermogen leveren. Vaak zitten er een heel aantal stopcontacten en lichtpunten bij elkaar op één groep dus dat zou betekenen dat je met het rekenvoorbeeld daar overheen zou gaan als je bijvoorbeeld ook je verlichting en monitor er op hebt aangesloten.
Evertprakkie @Raymond Deen17 oktober 2024 08:54
Vind het zowie zo een zware ovekill wat een bulshit, volgens mij heb je behoorlijk te veel geld als je dit zou willen kopen, ik vind het weggegooit geld wat een onzin je kan het zo gek en nutteloos maken als je wil.
Indifstublatia @Evertprakkie5 november 2024 20:30
*sowieso }>
Christoxz @cybergrass16 oktober 2024 08:39
De twee plaatsen voor een PSU is toch ook niet bedoeld om 1 systeem mee te voeden?
Het is bedoeld om twee systemen te draaien:
De kast heeft ruimte voor een reguliere systeembuild en nog eens een pc op basis van het mini-ITX-formaat.
Überhaupt denk ik als je al een systeem hebt en een use case met 4x 5090 dat je deze niet eens gecombineerd wilt hebben op deze manier.
Tourmaline @cybergrass16 oktober 2024 19:01
Zit je al bijna tegen de limiet aan van je groep in je stoppenkast. Max.230v x 16A = 3680 watt. _/-\o_ :>
To_Tall @Dom16 oktober 2024 08:06
Mooi voorbeeld je wilt 2 pc’s hebben zo min mogelijk ruimte. De ene pc is wat simpeler. Voor alledaags werk. De ander is je game pc.

Of je deelt een ruimte met je gezin beide willen een pc je hebt een mooie grote tafel waar jullie beide aan kunnen zitten. De een werkt op pc1 de ander op pc2.
Beide houden jullie ook van een spelletje dus een del optiplex is niet afdoende en dit scheelt ruimte voor meerdere losse kasten.
all_by_myself @To_Tall16 oktober 2024 08:38
...nemen 2 ITX systemen dan niet minder ruimte in?

Ik snap dat je als producent tegenwoordig gekke dingen moet doen om aandacht te krijgen, maar dit vind ik persoonlijk echt een onzinnig product... maar zal daardoor wel heel populair worden... ;-)
TTheuns @all_by_myself16 oktober 2024 11:25
2 ITX systemen kunnen zeker minder ruimte in nemen, naast elkaar, achter elkaar of op elkaar, maar niet iedereen heeft voldoende aan een ITX systeem. Bijvoorbeeld zij die meerdere GPU's gebruiken voor heel specifieke taken. Dan nog denk ik dat een ITX systeem en een mATX of compact ATX systeem ook wel wat ruimte bespaart ten opzichte van de 9000D.

Maar laten we er niet omheen draaien, dit soort behuizingen zijn er vooral voor diegene die het ook leuk vinden dit soort aparte systemen te bouwen. Ik hoor de custom build community op de forums al kwijlen.
Xfade @Dom15 oktober 2024 22:14
Nou en? Als iemand het wil. Ik snap het probleem niet. Makkelijk bouwen.
rbr320 @Dom16 oktober 2024 01:18
Ik heb mijn thuisserver in een Phanteks Enthoo 2 Pro gebouwd, dat is ook een dual-system case. Het tweede systeem wat er in zit is een Turing Pi 2, een mini-ITX bordje waar 4 single board computers op geïnstalleerd kunnen worden zoals de Raspberry Pi CM4. Dat is leuk om naast mijn "productie" thuisserver nog wat te kunnen rommelen met geclusterde software zoals Kubernetes en Ceph. Natuurlijk zou ik dat ook virtueel op mijn thuisserver kunnen doen (deze draait Proxmox), maar die wil ik niet belasten met mijn hobbywerk.

Overigens heeft die Phanteks kast me slecht 170 euro gekost en de bijbehorende voeding, een speciale voeding van Phanteks zelf die 2 ATX systemen kan voeden, nog eens 325 euro. Ik was dus klaar voor minder dan wat deze kast kaal kost en dan moeten er ook nog 2 voedingen in.
TTheuns @rbr32016 oktober 2024 11:31
Dat vind ik ook zo bijzonder. Het lijkt hier op Tweakers gepresenteerd te worden als een nieuw concept, maar Phanteks heeft dit inderdaad al veel eerder gedaan met een consumentenproduct. (Ik geef geen garanties dat Phanteks ook de eerste was, maar dat was de eerste keer dat ik er van gehoord heb,)

Hoeveel Watt kan die Phanteks voeding leveren? Met de hardware van nu kan het zijn dat een enkele voeding simpelweg niet genoeg is wanneer je twee volledige systemen bouwt.

De prijs is vind ik wel een beetje extreem, vooral omdat je inderdaad nog twee voedingen nodig heeft. Ook kan ik op zowel technieuws sites als de site van Corsair geen enkele informatie vinden over hoeveel fans worden meegeleverd met de case. Als dit aantal nul is dan wordt het wel erg karig.
rbr320 @TTheuns16 oktober 2024 11:59
Het is een 1000 Watt voeding dus dat is compleet overkill in mijn situatie. De thuisserver werd voorheen gevoed met een 400 Watt voeding wat al ruim voldoende was een dat clusterbord met modules gebruikt ruim minder dan 100 Watt. Maar het geeft me de ruimte om in de toekomst misschien videokaarten toe te voegen voor transcoding of AI.
TTheuns @rbr32016 oktober 2024 12:02
Inderdaad, voor jouw situatie is 1000 Watt meer dan voldoende, maar voor degene die een ATX game PC bouwt met een 4080 en een ITX server met een Xeon-chip wordt dit al gauw erg krap.

Voor jou een perfecte oplossing, maar voor anderen niet meer, helaas.

Voor mij persoonlijk zou de Pro II ook voldoende zijn.

[Reactie gewijzigd door TTheuns op 16 oktober 2024 12:02]

D0phoofd @Dom16 oktober 2024 10:28
Ik heb zo'n vermoede dat het product gericht is op streamers/content makers. Deze hebben vaak een tweede PC voor het broadcasting-gedeelte, en de andere PC is de content.

Andere doelen zijn er niet echt. De genoemde doelen van 'home-server' en dergelijke zal niet in overweging zijn genomen. De marge op streamers/gamers is veel hoger.
K0L3N @D0phoofd16 oktober 2024 13:44
Je ziet tegenwoordig dat streamers weer afstappen van het twee pc verhaal, omdat encoding via de GPU zoveel beter is geworden, dus het loont de overhead van twee pc's niet meer. Tenzij je hele ingewikkelde dingen doet, dan is een productie pc soms nog de moeite. Een simpele energie zuinige laptop er bij zetten om chat te doen is meer de moeite.
Typhone @Dom16 oktober 2024 11:01
Mijn game PC en mijn privé systeem gescheiden houden zou ideaal zijn hiervoor :). Om jou een voorbeeld te geven. Goedkoper maakt mij niks uit, praktischer wel.
TTheuns @Typhone16 oktober 2024 11:33
Een Phanteks Enthoo Pro II kan hier ook een uitkomst bieden, voor minder geld.
Robin4 @Dom16 oktober 2024 12:32
Misschien ruimte besparing als je 2 systemen in 1 kan hebben.. wel voor de full price.. Maar je hebt een optie teminste..
Dom @Robin417 oktober 2024 19:49
Tja ook dat zie ik niet echt. Ik heb bijvoorbeeld mijn game pc, waar ik mijn werk ook prima op kan doen in een 10 liter case zitten. (13600k en een 3090). Deze case is 150 liter. Kan me niet voorstellen dat zelfs als je 2 wat grotere builds hebt, van 20 tot 30 liter of iets dergelijks (of zelfs een hele tower van 40-50 liter), je meer ruimte kwijt bent dan dit bak beest nodig heeft.

Ruimte besparing is er dus ook niet bij.

[Reactie gewijzigd door Dom op 17 oktober 2024 19:51]

drdelta @Dom17 oktober 2024 11:38
Is dit wellicht gericht op streamers, die (nu) een losse gaming pc en capture pc hebben?
Indifstublatia @Dom5 november 2024 20:25
Vroegah, zo'n twintig jaar geleden, had ik een Thermaltake Mozart TX VE1000/xxx. Daar kon je naast je ATX-moederbord, een mITX moederbord in de kast bouwen, te weten aan de andere kant van de moederbord-montage'muur'. Ik had specifiek voor deze mogelijkheid deze kast gekocht. Heb het niet heel lang op deze manier gebruikt, want had indertijd besloten om een custom waterloop te bouwen in de kast en wilde niet het gevaar lopen dat mijn BF1942: Desert Combat server om zeep geholpen zou worden als de waterkoeling onverhoopt zou gaan lekken. Maar het werkte prima.

Tegenwoordig heb je niet meer van dat soort kasten, maar moet je het doen met de Phanteks Enthoo Mini XL DS of nu de Corsair 9000D. Zien er iets gelikter uit, maar persoonlijk vind ik de Mozart TX nog steeds de mooiere variant. Maar je was wel gebonden aan Mini-ITX voor het tweede systeem in de kast.
MPAnnihilator 15 oktober 2024 21:24
Tel ik nu 27 fans ? Dat is wel een praktisch record van wat ik al gezien heb met hun nieuw Link systeem en hub, ik vermoed dat het toch 2 link hubs zullen zijn :-)

Edit: 't zijn er 30 op de foto's... 8)7

[Reactie gewijzigd door MPAnnihilator op 15 oktober 2024 21:28]

Wildfire @MPAnnihilator15 oktober 2024 21:30
32 Zelfs. En voor diegenen die denken dat het er 33 zijn, eentje is een reflectie in het spiegelend oppervlak van het moederbord koellichaam. :P

[Reactie gewijzigd door Wildfire op 15 oktober 2024 21:40]

MPAnnihilator @Wildfire16 oktober 2024 00:33
3de keer goeie keer :D, indrukwekkende kast als je't mij vraagt.
Apoda @Wildfire16 oktober 2024 01:18
Kans dat de voeding aan de onderkant ook nog een fan heeft draaien lijkt me bij zo'n pc nogal groot. Komen we toch nog aan een totaal van 33 fans.
Poulusma @Apoda16 oktober 2024 07:55
Plaats voor 2 voedingen dus als je het zo letterlijk wilt hebben zijn het 34 fans :9
86ul @Poulusma16 oktober 2024 08:11
Ik mis eigenlijk de fans voor actieve koeling van m2, een chip (AMD4 had zo'n chip), vrm, etc... :o
tja @MPAnnihilator16 oktober 2024 01:00
ja, let op ,.. op warme dagen kan het zijn dat je het risico loopt dat hij gaat opstijgen. hij is ook niet voor niets zo zwaar. :+
hooibergje @tja16 oktober 2024 11:11
Doet me denken aan de presentatie van de NVIDIA RTX 4090 Ti :o
tja @hooibergje16 oktober 2024 12:17
hahahahaha :+ deze kende ik nog niet
hooibergje @MPAnnihilator16 oktober 2024 11:09
Het kan altijd meer :o
TTheuns @MPAnnihilator16 oktober 2024 11:34
Apart dat de ene website 22 vermeld, corsair zelf op hun blog 21 noemt, en marketing materiaal er weer 32 toont.
DoomSayerSantos 15 oktober 2024 22:07
Heb een 7000D en ben daar al niet tevreden over.
Volgende wordt toch weer een ander merk.
Wildfire @DoomSayerSantos15 oktober 2024 22:15
* Wildfire kijkt naar de 7000D naast zich

Waar ben je niet tevreden over met de 7000D? Enige probleem bij mij was dat het zijpaneel ooit in duizenden stukken uiteen spatte. Dat was geen fijne ervaring. Vervangen door een normaal gesloten zijpaneel en prima behuizing verder (voor mij in ieder geval).
DutchEZmoder @DoomSayerSantos16 oktober 2024 09:05
Fractal Torrent is wel aan te raden. Case fans op max 50% en hij koelt nog net zo goed zonder dat je 'm hoort. Alles te zien via het zijpaneel als je dat leuk vind.
Midasz 16 oktober 2024 01:48
Waar laat ik mijn blu-ray brander?
MPIU8686 @Midasz16 oktober 2024 01:54
Extern .. :D
TheDeeGee @Midasz16 oktober 2024 02:44
In je kast uit 2000.
maxkranendijk 15 oktober 2024 21:23
Wat een geld zeg. Wie koopt zoiets? Ik maar hopen op mooie nieuwe kasten van max 150-200e zoals de Fractal Design Define S2 Vision, Fractal Design North of de NZXT H6 Flow.
kftnl @maxkranendijk15 oktober 2024 21:37
Ik heb zelf twee PC's naast elkaar staan (Linux en Windows) en zou het op zich wel zien zitten als ik vandaag een nieuwe PC zou gaan samenstellen. Hoewel 34 kilo wel wat veel is.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 15 oktober 2024 21:39]

Anonymoussaurus @kftnl15 oktober 2024 21:57
Waarom zo omslachtig? Je kan toch prima een VM draaien? Of gewoon WSL, nog minder werk.
kftnl @Anonymoussaurus16 oktober 2024 06:26
Weleens KDE gedraaid op WSL? Het kan wel maar niet echt fijn in mijn ervaring. VMWare is fijner om te draaien en VMs gebruik ik ook (onderweg) dat werkt echt niet zo goed als the real thing hoor. Allebei veel omslachtiger dan gewoon twee machines.

WSL gebruik ik weleens voor command line dingen, dat blijft niet ideaal maar wel beter dan Mingw ofzo.

Het is beetje net zoiets als dat iemand jou zou vragen waarom je een laptop gebruikt als je ook gewoon je telefoon op een monitor aan kan sluiten en remote desktop doen. Van, dat klinkt niet als simpelere oplossing en als je gewoon mogelijkheid hebt het 'echt' te doen waarom zou je dan.

Wat wel goed werkt voor me is NoMachine remote desktop vanaf laptop draaien om je spullen remote op desktop te hebben. Scheelt ook fan noise van laptop omdat compute dingen dan op afstand bezig zijn.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 16 oktober 2024 06:45]

Anonymoussaurus @kftnl16 oktober 2024 11:04
Fair I guess. Ikzelf gebruik het alleen maar voor het draaien van containers en andere dingen die ik via de CLI wil/moet doen.
ajow @Anonymoussaurus15 oktober 2024 22:06
Kan,, kan... Kan je kan het ook bare metal draaien dat is meestal sneller en minder issues. Is en blijft gewoon voorkeur en gebruik.
Lrrr @ajow15 oktober 2024 23:40
Enig snelheidsverschil lijkt me echt marginaal, en met twee systemen heb je ook issues om op te lossen.
kftnl @Lrrr16 oktober 2024 06:35
Onderweg gebruik ik vmware, dat is bruikbaar maar performance impact is stuk groter dan marginaal. Mijn standaard werkomgeving is KDE op Linux, en windows heeft gewoon GUI nodig. Je voelt echt duidelijk verschil met bare metal en VM. KDE op WSL heb ik nooit lekker aan de praat gekregen.
kftnl @Anonymoussaurus16 oktober 2024 06:36
Wat is zwaarste GUI software die je gebruikt daarbinnen? Mijn standaard omgeving is de linux omgeving, voelt beetje raar om dat in WSL te gaan draaien, en mijn ervaringen zijn niet heel positief als het gaat om performance van de apps die ik daarin probeerde. Prima voor een klein scriptje ofzo maar zou daar niet hele dag in willen werken.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 16 oktober 2024 06:57]

Anonymoussaurus @kftnl16 oktober 2024 11:05
Ikzelf gebruik geen GUI, maar enkel CLI voor containers en andere CLI-only doeleinden, maar je kán wel GUI-apps draaien binnen WSL: https://learn.microsoft.c...ws/wsl/tutorials/gui-apps. Zelf een paar keer geprobeerd en werkt best prima moet ik zeggen. En niemand verplicht je ook Windows te gebruiken. Als je Linux user bent is er weinig reden om Windows te draaien. Mijn vorige comment was dan ook een beetje een flauwe grap.
Saph @maxkranendijk15 oktober 2024 21:49
Streamers bijvoorbeeld. Die hebben vaak een PC waar ze op gamen en een 2e PC die het stream gedeelte doet.
GameNympho @Saph15 oktober 2024 23:59
Volstaat een NUC niet voor het mediagedeelte?
hwauters @GameNympho16 oktober 2024 00:18
Je hebt een video capture card nodig om de video output van de eerste PC naar de tweede PC te sturen, die vervolgens de overlays en andere grafische effecten voor de stream eraan toevoegt. Bij mijn weten zijn er geen NUCs die een ingebouwde video capture card hebben, maar een voldoende krachtige NUC met een externe capture card zou natuurlijk wel kunnen.
FlaffTweakr @hwauters16 oktober 2024 02:54
Ik geloof dat een Rockchip RK3588 board wel een HDMI input heeft (link), al is dat een ARM chip. Zoiets werkt misschien niet met apps die hardware acceleration gebruiken voor bvb. de video filter effecten.
MPAnnihilator @maxkranendijk15 oktober 2024 21:27
Die cooling componenten die erin zitten kosten ook al om en bij de 2K... dus een kast van een kleine 575€ valt dan nog relatief mee...
Dekar @maxkranendijk15 oktober 2024 22:18
Mensen die 2 PCs in 1 behuizing willen doen
LievenD @Dekar15 oktober 2024 22:36
Waarom zou je dat willen? Ten eerste is dit een behuizing van net geen 150 liter (bijna een badkuip vol), dus als ik 2 normale micro-ATX systemen bouw in een kast van 30 liter elk, heb ik nog niet de helft van het volume. Ik ben er zowat zeker van dat die 2 systemen samen met inhoud geen 34 kg wegen. Echt een niche dus dit product, zeker omdat je een hele pc (evenwel zonder videokaart) kan bouwen voor de prijs van deze kast.
Dekar @LievenD16 oktober 2024 10:03
Ik gaf enkel antwoord op een vraag. Er zijn heel veel producten waarvan ik denk 'waarom zou je dat willen' en mensen kopen het toch. Dit product is ook compleet nutteloos en het kan voor 80% goedkoper. Maar ja. De Cosmos 2 verkocht ook voor 400 euro. Handtassen van 30.000 euro verkopen ook.

Overigens zijn er ook oplossingen voor 2 systemen in 1 kast voor meer redelijke prijzen te koop. Namelijk een serverkast, of een modulair systeem van InWin. Ook is er nog de Thermaltake Core W200, en die kost 600 euro. Er zal dus een markt voor zijn.
Indy81 @LievenD16 oktober 2024 10:06
Zie het anders.
Deze kast is natuurlijk groot genoeg om een (lucht doorlatend) kussentje op te leggen en onder je bureau als verwarmd voetenbankje te gebruiken. :+
Simbob @maxkranendijk15 oktober 2024 21:27
Antec Flux Pro
Xfade @maxkranendijk15 oktober 2024 22:11
ik kan geen 2 pc's in mijn kast passen. Lees even voor de "first".

[Reactie gewijzigd door Xfade op 15 oktober 2024 22:12]

Roel1966 15 oktober 2024 21:43
Blijf toch ook net als anderen 575 euro wel heel veel geld vinden voor een pc-kast, zelfs al kan je er dan 2 systemen in bouwen. Dan zit je nog met een bedrag van rond de 287,50 per systeem en je toch echt wel voor een stuk minder geld losse pc-kasten kan krijgen. Vond in de tijd dat ik nog wel om het jaar een nieuw systeem bouwde dan 150 euro voor een kast al meer als genoeg.
Aloys Riswick 15 oktober 2024 21:47
Om hem de 9000D te noemen vindt ik toch wel raar. Hij lijkt totaal niet op de 4000D, 5000D en 7000D. Ik vindt de voorkant zelfs best lelijk.
Ryen 15 oktober 2024 21:55
Het is natuurlijk hartstikke leuk om hier een build mee te maken, maar als je twee computers nodig hebt is het in de meeste scenario's toch wel handiger om ze in een aparte behuizing te hebben. Misschien niet voor het dagelijks gebruik, maar bij storingen is het toch wel fijn als je één van de computers makkelijk kunt vervangenen.
joost00719 15 oktober 2024 22:16
Zal wel leuk zijn als er dan een geïntegreerde KVM in zat
Majestici 16 oktober 2024 00:21
Zo'n waterkoelingsysteem met zoveel fans kan nooit stiller zijn dan een systeem dat helemaal getuned is met voltage frequency curves, in een gedempte case met een 2-3 tal intake fans en een exhaust fan. Dit is alleen maar epeen.

[Reactie gewijzigd door Majestici op 16 oktober 2024 00:21]

CriticalHit_NL
@Majestici16 oktober 2024 11:54
Stil is waterkoeling niet perse inderdaad maar dat zal ook wel niet het uitgangspunt zijn hier, zeker omdat fans ook enigszins hard door een rad moeten blazen (die in veel gevallen bij mensen ook stoffig wordt) en daar een ander soort geluid uit voorkomt, laat staan bij verkeerde fan keuzes.

Alleen de effectiviteit van het te koelen deel is veelal wel groter/gemakkelijker dan zeg maar zo'n zware D15 ergens opplakken met buigingskans na verloop van tijd waardoor het misschien niet meer zo egaal koelt zeker bij de recente CPUs die al wat kwetsbaarder waren voor buigen.

Natuurlijk hoeven de fans geen 3000RPM te draaien op een AIO, maar zelf laat ik ze wel snel draaien i.v.m. het koelen van de rest van de kast, immers de CPU krijgt rondom toch minder airflow en dus het moederbord met z'n VRMs ook, gelukkig heeft m'n kast meer dan genoeg fans om dat ook in toom te houden.

En vroeger was geheugencompaitbiliteit met DIMMs aan weerkanten ook een doorn in het oog bij luchtkoelers, en nu kunnen de luchtkoelers vaak minder hoog zijn dan bepaalde nieuwere kasten i.v.m. dubbele compartimenten waardoor de achterkant hoogte wegsnoep t.a.v. de mobo-zijde naar het zijpaneel.

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