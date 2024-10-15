ASML verkoopt meer machines aan VS, vooruitzicht lager door minder bestellingen

ASML heeft zijn kwartaalcijfers voor het derde kwartaal van 2024 gepubliceerd. De chipmachinemaker behaalde in die periode een omzet van 7,5 miljard euro, waarvan 2,6 miljard euro aan nieuwe bestellingen voor machines. Dat was vorig kwartaal nog 5,6 miljard euro.

Van de omzet van net geen 7,5 miljard euro was grofweg 3,8 miljard euro brutowinst, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Hoewel de omzet vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar met zo'n 0,8 miljard euro steeg, ging deze winstvorm met zo'n 330 miljoen euro omhoog. De nettowinst steeg met zo'n 180 miljoen euro naar ruim 2 miljard euro.

Een relatief groot deel van de omzet werd met systeemverkopen aan bedrijven in de Verenigde Staten behaald. ASML verkocht 21 procent van zijn machines aan bedrijven in dat land, vergeleken met 3 procent in het vorige kwartaal. Het bedrijf behaalt nog steeds bijna de helft van al zijn omzet met systeemverkopen aan bedrijven uit China. Dat was in het afgelopen kwartaal 47 procent, vergeleken met 49 procent drie maanden eerder. De fabrikant leverde in het vierde kwartaal van dit jaar 11 geavanceerde euv-machines en 45 argonfluoridelasermachines, ook wel duv genoemd, waarvan 38 zogenoemde immersiemachines en 7 'droge' varianten.

ASML verdiende in het betreffende kwartaal 2,6 miljard euro aan nieuwe bestellingen, wat aanzienlijk minder is dan de ruim 5,5 miljard euro in het vorige kwartaal. In het verlengde daarvan verwacht het bedrijf in 2025 een omzet van tussen de 25 en 30 miljard euro te behalen, zo blijkt uit een persbericht, maar op de huidige openbare perspagina van ASML wordt nog 30 tot 35 miljard euro vermeld. Dit zou volgens het bedrijf het gevolg van een technische fout zijn; de kwartaalcijfers moesten eigenlijk op woensdag pas gepubliceerd worden. De lagere schatting van de toekomstige omzet zorgde hoe dan ook volgens De Volkskrant vandaag voor een daling van de waarde van ASML-aandelen van bijna 16 procent, waarna de handel in deze aandelen zelfs stilgelegd werd.

ASML Q3 2024
Bron: ASML

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 20:41 60

15-10-2024 • 20:41

60

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Reacties (60)

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MPIU8686 15 oktober 2024 22:02
Daling van 16% terwijl er gigantische winsten gemaakt worden .. maar de winst niet volgens de vooropgestelde cijfers is en dus te laag is. En hierom worden andere bedrijven mee de dieperik ingesleurd terwijl ook zij mooie winsten maken ..

tja, een keer minder winst (maar geen effectief verlies) betekend sowieso verlies hoe onlogisch ook.
yevgeny @MPIU868615 oktober 2024 22:53
De helft minder bestellingen dan vorig kwartaal, als bestellingen een paar kwartalen op dit niveau blijven zal de omzet en productie met tientallen procenten dalen en zijn er minder financiële middelen voor R&D, minder productie capaciteit nodig enz.

Een volkswagen scenario waarbij er teveel personeel rondloopt komt dan inzicht.
pivmaster @yevgeny15 oktober 2024 23:23
Dit is wel een hellendvlak argument. Als je de lithografiemarkt volgt zit er altijd een periodieke dip in om vervolgens weer hard aan te trekken. Nu is er zo'n dip, en die duurt helaas wat langer dan verwacht. (Niet gek dus dat de beurswaarde daalt.) De prognose is echter dat op de lange termijn de vraag alleen maar groeit, en zelfs groter wordt ten opzichte van voor de dip.

De afgelopen jaren heeft ASML behoorlijk het personeelsbestand vergroot (niet zozeer dit jaar trouwens). Dat personeel wordt nu getraind om, wanneer de vraag weer groeit, van meerwaarde te kunnen zijn.
blissard @pivmaster16 oktober 2024 09:47
Inderdaad. En volgens mij gaf ASML juist an dat het steeds lastiger wordt om goed personeel aan te trekken. En dat binnen de campus Eindhoven een plek te geven.
Minder groei klinkt me niet als rampzalig in de oren.
Bux666 @blissard17 oktober 2024 12:02
En dat binnen de campus Eindhoven een plek te geven.
ASML heeft in Eindhoven wel wat gebouwen maar de campus zit in Veldhoven.
zap8 @pivmaster16 oktober 2024 12:54
Dit is wel een hellendvlak argument. Als je de lithografiemarkt volgt zit er altijd een periodieke dip in om vervolgens weer hard aan te trekken. Nu is er zo'n dip, en die duurt helaas wat langer dan verwacht. (Niet gek dus dat de beurswaarde daalt.) De prognose is echter dat op de lange termijn de vraag alleen maar groeit, en zelfs groter wordt ten opzichte van voor de dip.
Blijft een prognose, de toekomst is helaas niet te voorspellen. Vooral als we kijken wat er momenteel allemaal in de wereld gebeurd.
Pe Nis @yevgeny16 oktober 2024 07:58
Een bedrijf wordt volwassen als het minder gaat. Blingbling en kerstverlichting op een kerstboom zijn niet nodig. Weg ermee.
SgtElPotato @MPIU868615 oktober 2024 22:23
Er worden prognoses gemaakt en doelen gesteld. Als dat vervolgens echt ruim niet gehaald gaat worden gaat er iets mis. Investeerders en beleggers gaan dan achter hun oren krabben. We gaan uit van cijfers die bedrijven aanleveren, blijkt dat ineens fors minder te zijn dan beoogd krijg je rake klappen.
barbarbar @MPIU868615 oktober 2024 22:41
Ala belegger koop je een aandeel in de toekomstige winst. De winst van gisteren heb je niks aan. De waarde van een aandeel zit in de toekomstige winst. Als die een stuk lager blijkt te worden, is het aandeel domweg minder waard. Hoe winstgevend een aandeel afgelopen kwartaal was maakt niet uit, het enige wat telt is wat je er in toekomst voor terug krijgt qua winsten.
Zackito @MPIU868616 oktober 2024 08:02
Ach bij ons werden er mensen ontslagen voor deze reden. De winst was lager dan de beoogde winst en hierdoor moesten er maatregelen worden genomen volgens de investeerders.

Het board had de hand in hun eigen boezem moeten steken aangezien het kwam door mismanagement.

Helaas worden veel IT partijen overgenomen en opgeslokt door de grotere/investeerders.
magnifor 15 oktober 2024 21:20
Goed koop moment, mensen moeten zich niet gek laten maken door de beleggers. Zeker ASML zal op de lange termijn blijven stijgen omdat de vraag naar chips alleen zal toenemen de komende jaren.
MSI2 @magnifor15 oktober 2024 23:26
Haha, dat zeiden ze bij Intel ook. Uiteraard is ASML sterk, ze zitten in de positie zoals Intel die ook lange tijd heeft gehad. Maar hun business is zeer lucratief wat betekent dat er echt wel veel concurrerend onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt.

Het zou niet de eerste keer zijn dat juist het moment waarbij een bedrijf de markt domineert achteraf het moment zal blijken te zijn waarop verkocht moest worden.

Maar goed, je weet het nooit. Misschien gaat het de concurrentie niet lukken. Wat ik wel weet is dat de Chinese, Japanse, Koreaanse en Amerikaanse overheid zo'n beetje oneindige hoeveelheden subsidies zijn aan het verstrekken aan lokale concurrenten van ASML.
watercoolertje
@MSI216 oktober 2024 08:09
Haha, dat zeiden ze bij Intel ook. Uiteraard is ASML sterk, ze zitten in de positie zoals Intel die ook lange tijd heeft gehad. Maar hun business is zeer lucratief wat betekent dat er echt wel veel concurrerend onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt.
Een bedrijf als ASML kan echt niet zomaar even uit het niets ontstaan, er is nu praktisch geen concurrent dus morgen en overmorgen ook zeker niet.

Eerst moet er een partij ontstaan die hetzelfde of beter kan maken, dan pas kan die (gestaag) gaan groeien en ondertussen zijn we 5 tot 10 jaar verder als het al gebeurd.

En ASML blijft natuurlijk ook niet wachten die gaat itt Intel wel gewoon verder met ontwikkelen zonder directe concurrenten :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 16 oktober 2024 08:10]

StelioKontos @watercoolertje16 oktober 2024 19:53
Waar haal je het vandaan dat er geen concurrenten zijn? Ze hebben ontzettend sterke concurrentie op DUV (oa Nikon en Canon), dat is de helft van de omzet. Als hun DUV marktaandeel gaat krimpen dan kun je de recordwinsten op je buik schrijven. EUV hebben ze weliswaar een monopoly, maar klanten zijn nog huiverig over de hoge kosten.

[Reactie gewijzigd door StelioKontos op 16 oktober 2024 19:54]

flurb @magnifor15 oktober 2024 21:26
exact, koop momentje -)
SgtElPotato @magnifor15 oktober 2024 22:23
Ik zou nog even wachten ;-)
SeenD @SgtElPotato16 oktober 2024 09:52
Denk je dat ie onder de 600 uit gaat komen? Ik zat te denken om bij die grens er nog een aantal te gaan kopen.

[Reactie gewijzigd door SeenD op 16 oktober 2024 10:11]

Stevie_ @SeenD16 oktober 2024 09:59
Nu kopen en als die onder de 600 komt nog een keertje.
mbbs1024 @magnifor16 oktober 2024 23:40
Misschien een goede aktie van de Amerikanen.
Eerst het bedrijf verzwakken met hun sancties, om het daarna goedkoop te kunnen opkopen, om het nog steviger te kunnen inzetten in hun handels oorlogen.
AceAceAce 15 oktober 2024 20:42
Een dag te vroeg onverwacht gepubliceerd door een technische fout, dus analisten en journalisten hebben geen verdere context gekregen.
Manderlay1 @AceAceAce15 oktober 2024 20:44
Ging geen verschil gemaakt hebben. Cijfers lossen de vooropgestelde doelen niet. Dan is het logisch dat het aandeel zakt
AuteurYannickSpinner Redacteur @AceAceAce15 oktober 2024 20:45
Dat eerste stukje klopt, die link heb ik nog even toegevoegd. Verder hebben we alle nodige informatie van ASML ontvangen om dit artikel te kunnen schrijven ;)
Left 15 oktober 2024 20:50
"Technische fout". Nou ik denk dat hier nog wel even grondig naar gekeken zal worden door de AFM. Het zou zomaar kunnen dat een paar mensen helemaal binnen zijn gelopen die toevallig als eerste die publicatie zagen. Kwestie van snel Put opties kopen en cashen maar ..
fenrirs @Left15 oktober 2024 21:00
Gaat ook helemaal niet opvallen als je dat doet en ook maar enige connectie met ASML hebt, al is het via de nicht van de buurvrouw d’r schoonmoeder. Je wordt dan gefileerd
AJediIAm @fenrirs15 oktober 2024 21:48
Zelf als er geen opzet in het spel is kan het ongewenst/oneerlijk zijn. NOS verwoordt het wel goed onder het kopje "oneerlijke informatievoorspring" in dit artikel: https://nos.nl/l/2540868
Manderlay1 @fenrirs16 oktober 2024 18:53
Niet in België.

https://www.vrt.be/vrtnws...rvolginggesteld-1-593710/
Borkus @Left16 oktober 2024 16:29
Uit eerste hand weet ik dat dit om een fout gaat, de pagina heeft door een menselijke fout enkele minuten online gestaan
Left @Borkus16 oktober 2024 21:01
Precies, dat dacht ik al. 'Technische fout' is de standaard smoes die altijd wordt gegeven maar het is natuurlijk een medewerker geweest die zat te suffen.
DonRoger 15 oktober 2024 20:55
Dit was toch al een ingecalculeerd tussenjaar?
TunderNerd @DonRoger15 oktober 2024 21:16
Jazeker, de beurs reageert dan ook op de outlook van volgend jaar, de order portefeuille. Die is erg laag voor volgend jaar, en dus lijkt het op 2 tussen jaren
StelioKontos @DonRoger16 oktober 2024 19:57
Maar 2025 was niet ingecalculeerd, en de omzetverwachting is met 5 miljard (!) omlaag bijgesteld.
aileron 15 oktober 2024 22:18
Ik krijg heel erg het gevoel dat we heel hard genaaid worden.
De VS is een economische oorlog aan het uitvechten met China en wij moeten ze helpen door onze economie op te offeren.
We zijn in 10 jaar tijd van een even grote economie zijn als de VS in europa naar een half zo grote economie.
Dat is echt gigantisch.

De VS zou onze veiligheid garanderen voor dit offer maar in plaats daarvan hebben we de grootste oorlog op ons continent sinds WOII.

Ik hoop dat we snel onze eigen boontjes gaan doppen en onze eigen veiligheid en economie kunnen veiligstellen.
BadRespawn @aileron16 oktober 2024 00:33
De VS is een economische oorlog aan het uitvechten met China en wij moeten ze helpen door onze economie op te offeren.
Je overdrijft heel erg. Als ASML wat minder verkoopt gaat echt niet de NL economie er aan. Dus hoezo opofferen.

En de EU/NL wil net zo goed onafhankelijk zijn van China voor productie van van alles en nog wat, en niet de eigen industrie (en dus economie) door China uit de markt de laten prijzen. Zie oa EU heffingen op zonnepanelen en EV's. Europa wil ook net zo hard als de VS dan China zich niet de Zuid-Chinese zee toe-eigent.
Wat die dingen betreft zitten alle westerse landen in hetzelfde schuitje.

EU unveils plan to cut dependency on China, others
https://www.reuters.com/w...-china-others-2021-05-05/
BiLLY_daKid @BadRespawn16 oktober 2024 20:15
Nou, mijn plukje asml is wel bijna gehalveerd. In vanaf 300.
barbarbar @aileron15 oktober 2024 22:48
Ik denk dat de EU in z'n huidige vorm niet kan bestaan zonder de steun van de Navo met als belangrijkste afschrikking de VS.

Puur technisch gezien hoort Rusland en China gewoon tot het eurasia continent. En dan is de Oekraine oorlog zeker niet één van de grootste oorlogen/conflicten. Immers zijn de balkan, Turkeije, Noord- en Zuid-Korea ook onderdeel van ons continent. Maar voor het gemak word dat vaak even vergeten.
Llopigat
@barbarbar16 oktober 2024 00:56
Je kan zulke verre oorlogen toch niet vergelijken met eentje die recht aan onze EU grens gebeurt?

En ja de Balkan is niemand vergeten. Maar dat was een burgeroorlog. Niet eentje waarbij een wereldmacht zelf deel aan nam, al was er wel sprake van steun / proxy met name van Rusland aan de Serviërs.
RCBL @Llopigat16 oktober 2024 10:51
Overal ter wereld waar er nu oorlog is dat zijn proxy-oorlogen...Wij tegen onze notoire "vijanden"...
NIK0 @Llopigat16 oktober 2024 20:22
@Llopigat welke "proxy"steun bedoel je precies? De VS leverde wapens aan de Kroaten en de Moslims wat voor steun is dat dan?
GoodGuy @barbarbar16 oktober 2024 13:29
En waarom is de oorlog in Oekraïne dan niet een van de grootste oorlogen op ons continent? De conflicten die jij noemt zijn volgens mij allemaal kleiner?

Ik zie ok niet waarom de EU niet kan bestaan zonder steun van de Navo. Beide spelen geo-politiek een belangrijke rol maar de een richt zich met name op economie/politiek en de andere met name op defensie. Mij lijkt het dat de Eu gewoon kan bestaan zonder de Navo, hooguit zullen we dan in Eu verband, of een nog wat groter verband ene nieuw militair pakt afsluiten om onze veiligheid te garanderen tegen aggressie van buiten af.

En wat nou het continent Eurasie daarmee weer te maken heeft ontgaat me ook.
barbarbar @GoodGuy16 oktober 2024 13:50
Ik reageer op de stelling dat de Oekraine oorlog de grootste op ons continent is sinds de tweede wereldoorlog.

Ik zou zeggen, bekijk eens de indeling van continenten: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Continent

En kijk dan eens naar de oorlogen sinds 1945:
https://nl.m.wikipedia.or..._oorlogen_(chronologisch)

De stelling dat de oorlog in Oekraine de grootste is, mag dan toch wel heel duidelijk ontkracht zijn.

De oorlog in Korea. De Vietnam oorlog. Griekse burgeroorlag. Irak, Afghanistan, Tibet, nu de oorlog in Israël lijkt me ook groter dan Oekraine.

Daar je ogen voor sluiten is domweg niet begrijpen met welke positie en geografische ligging wij te maken hebben.
kabelmannetje @aileron16 oktober 2024 02:33
> De VS is een economische oorlog aan het uitvechten met China en wij moeten ze helpen door onze economie op te offeren.

Op te offeren? Waaruit blijkt dat precies? Onze economie loopt immers als een trein.

> We zijn in 10 jaar tijd van een even grote economie zijn als de VS in europa naar een half zo grote economie.

En wat heeft China hier precies mee te maken? Verder gaat het om BBP, afgemeten aan de stock market. Vooral opgepompt door tech.

> De VS zou onze veiligheid garanderen voor dit offer maar in plaats daarvan hebben we de grootste oorlog op ons continent sinds WOII.

De VS in NATO is gebonden aan artikel 5. Ukraine is niet NATO.

> Ik hoop dat we snel onze eigen boontjes gaan doppen en onze eigen veiligheid en economie kunnen veiligstellen.

Dat doet Europa prima.
Sn0wblind @aileron16 oktober 2024 03:42
Meegaan met China betekent later helemaal geen economie hebben. Dat gezegd hebbende is het economische verschil tussen de EU en VS inderdaad verslechterd. Dat is ook deels onze eigen fout aangezien we innovatie niet genoeg stimuleren.
t_captain 15 oktober 2024 22:35
Cijfers zien er in vergelijk met Q3 vorig jaar helemaal niet slecht uit. Omzet iets omhoog, marge stabiel, order intake stabiel.

Grote vraag is hoeveel van de extreem hoge order intake van Q4 vorig jaar dit jaar in Q4 gaat lukken. Dat getal wass wel héél hoog.

Verder valt me op dat men in R&D reeds pas op de plaats heeft gemaakt. Uitgaven tov zelfde kwartaal vorig jaar +5%, dat is gewoon inflatie. Lijkt dus of de almaar groeieende headcount reeds in het afgelopen jaar is gestabiliseerd.
pirke @t_captain15 oktober 2024 23:08
Headcount is al een jaar stabiel ja. De jaren daarvoor is het aantal verdubbeld, en de jaren daarvoor ook. Effectief een vervierdubbeling in een relatief korte tijd, daar zit een grens aan. Even een pas op de plaats was gewoon nodig om kennis, kwaliteit en bedrijfscultuur te borgen.
Llopigat
15 oktober 2024 21:18
Onszelf minder afhankelijk maken van China gaat gewoon geld kosten. Want we zaten daar met al onze fabrikage omdat ze zo goedkoop zijn.

Maar ik denk dat het een goed ding is om te blijven doen. Het regime laat steeds meer de tanden zien en we moeten niet hebben dat ze straks een serieuze greep op de wereldmacht krijgen. Ze geven weinig om mensenrechten (zie hoe ze de Oeigoeren behandelen en zelfs hun eigen bevolking tijdens corona!) en privacy (zie hun sociale kredietsysteem en algemeen gebrek aan privacy). Als we ons daar niet los van maken dan komen we vroeger of later die invloeden tegen.

Als daar wat aandeelhouders bij inschieten so be it. Onze goedkope spullen komen er vandaan maar we moeten ons niet laten omkopen met glittertjes en kraaltjes zoals onze voorouders in de kolonien hebben gedaan :)

PS: Ik ben ook niet meer zo blij met Amerika als onze grote wereldmacht, zeker niet nu ze flapdrollen als Trump kiezen en de twee kampen elkaar constant tegenwerken. Maar ik moet toch wel constateren dat hun normen en waarden een heel stuk dichter bij de onze liggen dan die van China. Als Harris straks de verkiezingen wint, ben ik er een heel stuk geruster over :)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 oktober 2024 21:44]

CAD_Allard 15 oktober 2024 21:43
De industrie wordt wel flink geraakt hierdoor. Geen verassing helaas, en dus niet maar 1 tussenjaar. Nu voor onbepaalde tijd een uitstel zo lijkt het.
droofx 15 oktober 2024 22:21
Er zullen vast wel mensen zijn die pas morgen de cijfers hadden verwacht er daarom van plan waren om in de middag wat aandelen te verkopen. Om het risico te beperken, maar dat ging nu dus niet meer

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