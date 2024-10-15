ASML verkoopt meer machines aan VS, vooruitzicht lager door minder bestellingen

ASML heeft zijn kwartaalcijfers voor het derde kwartaal van 2024 gepubliceerd. De chipmachinemaker behaalde in die periode een omzet van 7,5 miljard euro, waarvan 2,6 miljard euro aan nieuwe bestellingen voor machines. Dat was vorig kwartaal nog 5,6 miljard euro.

Van de omzet van net geen 7,5 miljard euro was grofweg 3,8 miljard euro brutowinst, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Hoewel de omzet vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar met zo'n 0,8 miljard euro steeg, ging deze winstvorm met zo'n 330 miljoen euro omhoog. De nettowinst steeg met zo'n 180 miljoen euro naar ruim 2 miljard euro.

Een relatief groot deel van de omzet werd met systeemverkopen aan bedrijven in de Verenigde Staten behaald. ASML verkocht 21 procent van zijn machines aan bedrijven in dat land, vergeleken met 3 procent in het vorige kwartaal. Het bedrijf behaalt nog steeds bijna de helft van al zijn omzet met systeemverkopen aan bedrijven uit China. Dat was in het afgelopen kwartaal 47 procent, vergeleken met 49 procent drie maanden eerder. De fabrikant leverde in het vierde kwartaal van dit jaar 11 geavanceerde euv-machines en 45 argonfluoridelasermachines, ook wel duv genoemd, waarvan 38 zogenoemde immersiemachines en 7 'droge' varianten.

ASML verdiende in het betreffende kwartaal 2,6 miljard euro aan nieuwe bestellingen, wat aanzienlijk minder is dan de ruim 5,5 miljard euro in het vorige kwartaal. In het verlengde daarvan verwacht het bedrijf in 2025 een omzet van tussen de 25 en 30 miljard euro te behalen, zo blijkt uit een persbericht, maar op de huidige openbare perspagina van ASML wordt nog 30 tot 35 miljard euro vermeld. Dit zou volgens het bedrijf het gevolg van een technische fout zijn; de kwartaalcijfers moesten eigenlijk op woensdag pas gepubliceerd worden. De lagere schatting van de toekomstige omzet zorgde hoe dan ook volgens De Volkskrant vandaag voor een daling van de waarde van ASML-aandelen van bijna 16 procent, waarna de handel in deze aandelen zelfs stilgelegd werd.