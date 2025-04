Omzet ASML daalt met ruim twintig procent in een jaar

Chipmachinefabrikant ASML had in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 5,29 miljard euro, 21,6 procent minder dan een jaar eerder. Het Nederlandse bedrijf had al eerder gezegd 2024 te zien als een 'overgangsjaar' en zegt dat de lagere omzet verwacht was.

Het bedrijf verkocht in het afgelopen kwartaal 66 nieuwe chipmachines en verkocht 4 gebruikte machines. In totaal verkocht het bedrijf 11 euv-machines. Dit is aanzienlijk minder dan een jaar eerder, toen het bedrijf nog 17 euv-machines verkocht en 96 andere lithografiemachines.

De brutowinst en de netto-inkomsten waren het afgelopen kwartaal ook minder dan een jaar eerder. Die brutowinst was 2,7 miljard euro, 21 procent minder dan een jaar eerder. De netto-inkomsten daalden met ruim 37 procent tot 1,2 miljard euro.

Cfo Roger Dassen zegt dat de omzet 'precies in het midden' van de verwachtingen liggen en dat de brutowinst zelfs hoger is. Dit komt deels doordat ASML meer euv-machines verkocht dan verwacht. De marge op deze machines is relatief hoog. Dassen zegt dat ASML verwacht in de tweede helft van het jaar meer chipmachines te verkopen, waardoor de jaarcijfers vergelijkbaar moeten zijn met die van vorig jaar.

Op basis van 'trends in de branche' verwacht ASML volgend jaar een grotere omzet te halen. ASML zegt dan ook te blijven investeren in groei en nog nieuwe mensen aan te nemen. In de kwartaalcijfers zegt het bedrijf niets over eventuele groei buiten Nederland en de investeringen van het Nederlandse demissionaire kabinet.