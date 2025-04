Helft omzet ASML-machineverkopen was afgelopen kwartaal afkomstig van China

ASML heeft zijn financiële cijfers voor het tweede kwartaal van 2024 bekendgemaakt. De chipmachinemaker haalde in die periode 6,2 miljard euro aan omzet. China bleef de belangrijkste klant van het bedrijf; ongeveer de helft van de omzet uit machineverkopen kwam uit dat land.

ASML had afgelopen kwartaal een omzet van 4,761 miljard euro aan systeemverkopen. 49 procent daarvan was afkomstig van leveringen aan China, net als een kwartaal eerder. Het land was daarmee in de afgelopen periode opnieuw de grootste afnemer van de chipmachinefabrikant wat omzet betreft. De nummer twee, Zuid-Korea, was in het tweede kwartaal goed voor 28 procent van de kwartaalomzet uit machineverkopen, gevolgd door Taiwan met een aandeel van 11 procent.

Ruim de helft van ASML's systeemverkopen in het tweede kwartaal betroffen dan ook machines op basis van een argonfluoridelaser. De fabrikant leverde daar 43 stuks van, waarvan 32 zogeheten immersiemachines en 11 'droge' varianten. Deze systemen, ook wel duv-machines genoemd, zijn minder geavanceerd dan de euv-machines die chipmakers als TSMC, Samsung en Intel gebruiken voor hun nieuwste procedés. ASML leverde vorig kwartaal acht van die euv-machines aan zijn klanten.

Bron: ASML

Dergelijke euv-machines mogen echter niet geëxporteerd worden naar China. Datzelfde geldt sinds 1 januari voor een aantal duv-machines, hoewel oudere duv-machines wél aan Chinese klanten mogen worden verkocht. Vlak voor de kwartaalbespreking meldde persbureau Bloomberg echter op basis van bronnen dat de beperkingen aan ASML-export naar China mogelijk worden uitgebreid, hoewel Bloomberg niet concreet meldde wat dat zou inhouden.

De Amerikaanse overheid overweegt volgens Bloomberg die strengere exportregels op te leggen op basis van de foreign direct product rule, waarbij de VS beperkingen kan opleggen aan de export van machines die voor een klein deel gebruikmaken van Amerikaanse technologie, ook als de machines zelf verder in het buitenland worden gemaakt. ASML reageerde niet op vragen van Bloomberg.

De machinefabrikant maakt wel bekend afgelopen kwartaal 5,6 miljard euro aan nieuwe bestellingen te hebben binnengehaald, waarvan 2,5 miljard euro aan euv-machines. Daarnaast meldt de fabrikant in het afgelopen kwartaal zijn tweede high-NA-euv-testsysteem te hebben geleverd en dat dit momenteel wordt geïnstalleerd. Die machines krijgen een grotere numerieke apertuur van 0,55 ten opzichte van 0,33 bij de huidige euv-generatie, wat het mogelijk maakt om nog kleinere transistors te produceren. De eerste testmachine, die werd geleverd aan Intel, draait inmiddels 'kwalificatiewafers', bevestigt de nieuwe ASML-ceo Christophe Fouquet bij de bespreking van de kwartaalcijfers.