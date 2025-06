Intel zet '1nm'-procedé 10A op de roadmap voor eind 2027

Intel wil in 2027 beginnen met chipproductie op een 10A-procedé. Dat deelde het bedrijf tijdens een presentatie op zijn IFS Direct Connect-evenement. Productie op het eerder aangekondigde 14A-procedé moet in 2026 beginnen.

Intel noemde de komst van zijn 10A-procedé voor het eerst tijdens een besloten presentatie, meldt Tom's Hardware, dat aanwezig was op IFS Connect. Productie op dat 10A-procedé moet eind 2027 van start gaan. De naam van die node verwijst naar 10 ångström, wat neerkomt op 1nm. Tijdens de presentatie deelt Intel-evp Keyvan Esfarjani details over het verwachte aantal wekelijkse waferstarts op verschillende procedés. Daarop is te zien dat de eerste 10A-wafers tegen het einde van 2027 aan het productieproces beginnen, hoewel dat dan een relatief klein aantal betreft.

Productie op het 14A-procedé, dat Intel vorige week al aankondigde, begint in 2026 en wordt in 2027 opgeschaald. Dat wordt de eerste node waarvoor Intel high-NA-euv-machines van ASML gebruikt. Die volgende generatie euv-lithografie biedt een hogere numerieke apertuur, oftewel NA, wat hogere resoluties en daarmee de productie van kleinere transistors mogelijk maakt. Intel was vorige week niet duidelijk over wanneer 14A-productie precies zou beginnen, hoewel het bedrijf toen wel bevestigde dat een verbeterde 14A-E-node in 2027 zou verschijnen.

Intel zei tijdens de presentatie ook dat het zijn productiecapaciteit voor geavanceerde packaging gaat uitbreiden. Intels technieken als EMIB en de Foveros-familie worden gebruikt om meerdere chips of chiplets met elkaar te combineren tot één werkend geheel. Dit soort packagingtechnieken worden momenteel vooral gebruikt voor de productie van AI-accelerators, zoals Nvidia's H100- en AMD's Instinct MI300-chips. Packagingcapaciteit is momenteel een bottleneck. Volgens geruchten zal Nvidia deels overstappen op Intels packagingfabrieken omdat hoofdleverancier TSMC niet voldoende capaciteit kan leveren.