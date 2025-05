Arm-chips worden door overeenkomst eenvoudiger in Intels chipfabrieken te maken

Intel Foundry Services en Arm hebben een overeenkomst afgesloten waardoor het makkelijker moet worden om Arm-socs op Intels komende 18A-procedé te kunnen maken. Met de overeenkomst hoopt Intel dat externe bedrijven meer Arm-chips bij Intel laten maken.

Met de overeenkomst gaan Intel en Arm hun chipontwerp- en chipproductietechnologieën optimaliseren om het makkelijker te maken om Arm-socs te produceren op Intel 18A. Hiermee moeten betere prestaties, lagere vermogens en lagere kosten mogelijk worden gemaakt voor Arm-cores die met Intel 18A worden geproduceerd, zo melden de twee bedrijven op woensdag.

Aangezien Arm zelf geen chips laat produceren, is de overeenkomst vooral bedoeld voor externe bedrijven die chips op basis van Arm-ontwerpen produceren. Met deze overeenkomst moet het voor deze bedrijven aantrekkelijker worden om de Arm-chips bij Intel Foundry Services te laten maken. De deal wordt aanvankelijk gericht op Arm-socs voor smartphones en andere mobiele apparaten. Later kan de overeenkomst mogelijk worden uitgebreid naar chips voor de auto-, iot-, datacenter-, luchtvaart- en overheidssectoren.

Intel maakte in maart 2021 bekend chips voor externe bedrijven te willen maken, waaronder ook Arm-chips. Het bedrijf investeert daarom in zijn productiecapaciteit en komen er meer chipfabrieken, onder meer in Duitsland. Intel 18A is de geavanceerdste procedé die op Intels huidige technologieroadmap staat. De node moet volgens de huidige planning in de tweede helft van 2024 klaar zijn voor productie.