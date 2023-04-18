Intel verklaart Blockscale-chips voor cryptomining jaar na release end-of-life

Intel heeft zijn Blockscale-chips end-of-life verklaard. Deze chips waren bedoeld voor het delven van cryptocurrency's als Bitcoin. Het bedrijf introduceerde de Blockscale 1000-serie ongeveer een jaar geleden. Intel heeft vooralsnog geen opvolger aangekondigd.

Intel heeft zijn Blockscale 1000-chips op dinsdag end-of-life verklaard, merkte Tom's Hardware op. Het bedrijf geeft aan ondersteuning te blijven bieden aan bestaande Blockscale-klanten. Klanten hebben volgens Intel tot oktober 2023 om nieuwe Blockscale-chips te bestellen en de leveringen eindigen in april 2024.

Het bedrijf heeft inmiddels vrijwel alle webpagina's en productpagina's voor de Blockscale-serie van zijn website gehaald. De fabrikant heeft vooralsnog geen opvolgers van de Blockscale 1000-serie aangekondigd. Het bedrijf zegt wel tegen Tom's Hardware dat het 'marktkansen in de gaten blijft houden'.

De chipmaker verklaart ook tegenover Tom's Hardware dat het bedrijf de Blockscale 1000-serie end-of-life heeft verklaard omdat het zijn 'investeringen in IDM 2.0 prioriteit geeft'. Onder die strategie gaat Intel niet langer exclusief chips voor zichzelf produceren, maar ook dienen als externe foundry voor andere bedrijven. Het bedrijf wil daarmee de strijd aan gaan met marktleiders TSMC en Samsung. Intel investeert hiervoor in verschillende nieuwe chipfabrieken, die onder meer in Duitsland komen te staan.

Intel introduceerde zijn eerste Blockscale-chips vorig jaar. De chips waren bedoeld om SHA-256-hashes efficiënt uit te voeren, specifiek voor het delven van cryptocurrency's als Bitcoin. De chips waren overigens niet bedoeld voor consumenten, maar uitsluitend voor bedrijven.