Intel verklaart Blockscale-chips voor cryptomining jaar na release end-of-life

Intel heeft zijn Blockscale-chips end-of-life verklaard. Deze chips waren bedoeld voor het delven van cryptocurrency's als Bitcoin. Het bedrijf introduceerde de Blockscale 1000-serie ongeveer een jaar geleden. Intel heeft vooralsnog geen opvolger aangekondigd.

Intel heeft zijn Blockscale 1000-chips op dinsdag end-of-life verklaard, merkte Tom's Hardware op. Het bedrijf geeft aan ondersteuning te blijven bieden aan bestaande Blockscale-klanten. Klanten hebben volgens Intel tot oktober 2023 om nieuwe Blockscale-chips te bestellen en de leveringen eindigen in april 2024.

Het bedrijf heeft inmiddels vrijwel alle webpagina's en productpagina's voor de Blockscale-serie van zijn website gehaald. De fabrikant heeft vooralsnog geen opvolgers van de Blockscale 1000-serie aangekondigd. Het bedrijf zegt wel tegen Tom's Hardware dat het 'marktkansen in de gaten blijft houden'.

De chipmaker verklaart ook tegenover Tom's Hardware dat het bedrijf de Blockscale 1000-serie end-of-life heeft verklaard omdat het zijn 'investeringen in IDM 2.0 prioriteit geeft'. Onder die strategie gaat Intel niet langer exclusief chips voor zichzelf produceren, maar ook dienen als externe foundry voor andere bedrijven. Het bedrijf wil daarmee de strijd aan gaan met marktleiders TSMC en Samsung. Intel investeert hiervoor in verschillende nieuwe chipfabrieken, die onder meer in Duitsland komen te staan.

Intel introduceerde zijn eerste Blockscale-chips vorig jaar. De chips waren bedoeld om SHA-256-hashes efficiënt uit te voeren, specifiek voor het delven van cryptocurrency's als Bitcoin. De chips waren overigens niet bedoeld voor consumenten, maar uitsluitend voor bedrijven.

Intel Blockscale end-of-life
Intel verklaart zijn Blockscale-asics end-of-life.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-04-2023 19:59 87

18-04-2023 • 19:59

87

Lees meer

In gesprek met Intel-ceo Pat Gelsinger

6 okt 2022

In gesprek met Intel-ceo Pat Gelsinger

Chipproductie, Arc-gpu's en nieuwe fabrieken

24
Intel stopt definitief met Optane

29 jul 2022

Intel stopt definitief met Optane

Het 'geheugen van de toekomst' is verleden tijd

26
'Samsung Foundry mag AMD Zen 5c-chips produceren'
'Samsung Foundry mag AMD Zen 5c-chips produceren' Nieuws van 19 november 2023
Intel gaat assemblage- en testfabriek voor chips bouwen in Polen
Intel gaat assemblage- en testfabriek voor chips bouwen in Polen Nieuws van 16 juni 2023
Intel bevestigt nieuwe ontslagen na geruchten over bezuinigingen
Intel bevestigt nieuwe ontslagen na geruchten over bezuinigingen Nieuws van 8 mei 2023
Regering VS wil 30 procent belasting op elektriciteit voor cryptomining
Regering VS wil 30 procent belasting op elektriciteit voor cryptomining Nieuws van 3 mei 2023
Arm-chips worden door overeenkomst eenvoudiger in Intels chipfabrieken te maken
Arm-chips worden door overeenkomst eenvoudiger in Intels chipfabrieken te maken Nieuws van 12 april 2023
Raja Koduri vertrekt bij Intel waar hij chief architect van gpu-divisie was
Raja Koduri vertrekt bij Intel waar hij chief architect van gpu-divisie was Nieuws van 21 maart 2023
'Intel vraagt miljarden extra subsidie voor Duitse chipfabriek'
'Intel vraagt miljarden extra subsidie voor Duitse chipfabriek' Nieuws van 9 februari 2023
Intels omzet uit processors daalt met 36 procent door dalende vraag
Intels omzet uit processors daalt met 36 procent door dalende vraag Nieuws van 27 januari 2023
Nvidia overweegt chips door Intel te laten maken
Nvidia overweegt chips door Intel te laten maken Nieuws van 24 maart 2022
Intel maakt details bekend van eerste generatie Bonanza Mine cryptomining-asic
Intel maakt details bekend van eerste generatie Bonanza Mine cryptomining-asic Nieuws van 21 februari 2022
Intel kondigt zuinige blockchainaccelerator aan voor cryptomining
Intel kondigt zuinige blockchainaccelerator aan voor cryptomining Nieuws van 11 februari 2022
'Intel gaat asic voor bitcoin-mining aankondigen tijdens ISSCC'
'Intel gaat asic voor bitcoin-mining aankondigen tijdens ISSCC' Nieuws van 18 januari 2022
Intel bouwt nieuwe chipfabrieken en gaat produceren voor andere fabrikanten
Intel bouwt nieuwe chipfabrieken en gaat produceren voor andere fabrikanten Nieuws van 23 maart 2021
Meer producten en artikelen
Processors Bedrijfsnieuws Intel Blockchain Cryptocurrency

Reacties (87)

-Moderatie-faq
87
84
39
4
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
kuurtjes 18 april 2023 20:25
Ik snap niet dat Intel niet gewoon zelf aan het mijnen is geslagen. Als een bedrijf hun eigen mine-chips kan bouwen zou het toch meer rendabel zijn om gewoon zelf te mijnen in plaats van ze te verkopen.

[Reactie gewijzigd door kuurtjes op 22 juli 2024 19:51]

wildhagen
@kuurtjes18 april 2023 20:27
Crypto minen is niet de core business van Intel, het produceren van chips is dat echter wél.
Sissors
@wildhagen18 april 2023 20:40
Maar het is een valide vraag die je je bij alle bedrijven die dat doen kan vragen: het argument geen core business is een prima reden waarom Caterpillar hun bulldozers verkoopt. Maar als letterlijk het enige wat je hoeft te doen de stekker erin steken is, waarom doe je dat niet zelf?
Cergorach
@Sissors18 april 2023 21:11
Maar als letterlijk het enige wat je hoeft te doen de stekker erin steken is, waarom doe je dat niet zelf?
Omdat dit niet letterlijk is wat je moet doen...

Stroom voorzieningen, koeling, stroomkosten, command & control, racks, networking, personeel, locatie, verzekeringen, belastingen, overhead, etc. Ik denk dat het direct verkopen Intel meer oplevert. En wat ze minen hoogstens ter test of onderzoek is.
Aardedraadje @Cergorach18 april 2023 22:17
Dat, en: Cryptocoin blijft een vrij volatiel, onvoorspelbaar iets. Verkochte chips is direct cash in de pocket.
sympa @Aardedraadje19 april 2023 06:08
Je kan die chips ook op bestelling maken. Jij wilt ze kopen? Prima, betaal maar, dan ga ik ze maken, over 3 maanden krijg je ze.
Als je zelf gaat minen moet je ze eerst maken, en dan maar hopen dat de markt er nog naar is.
Pep7777 @sympa19 april 2023 08:18
Bestellen van chips zou nog wel eens veel langer kunnen duren. Fabs zitten vol.
En de overhead kosten zullen te groot zijn om een kleine batch te draaien (daar gaat je eigen winst)
ro8in @Sissors18 april 2023 21:06
Omdat je dan daarmee toe geeft aan het feit dat crypto's waarde kunnen hebben. Iets dat vergaande gevolgen kan hebben, zowel wettelijk als financieel technisch. Voor een bedrijf als Intel is het niet even een kwestie van stekker erin en je web3 wallet vullen. Daar komt veel meer bij kijken. Waarom denk je dat alle grote tech bedrijven zich er nog zo weinig aan wagen?
Natuurlijk kan een bedrijf als TMSC even een Asic ontwerpen, er 100.000 stuks van printen en zich rijk minen. Maar zo simpel is het allemaal niet. Het zijn beursgenoteerde bedrijven met aandeelhouders, waarvan veel uit de FIAT financiële sector etc.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 19:51]

Sissors
@ro8in18 april 2023 21:14
Omdat je dan daarmee toe geeft aan het feit dat crypto's waarde kunnen hebben. Iets dat vergaande gevolgen kan hebben, zowel wettelijk als financieel technisch
En wat zouden die dan precies zijn? Zat bedrijven zijn ze al voorgegaan, dus ik snap totaal niet waarom dat een probleem zou zijn. Niemand ontkent dat mensen voor crypto tokens betalen. Er is geen enkel probleem qua wetgeving, belasting of wat dan ook om die dingen als bedrijf te verkrijgen en te verkopen aan andere.
Waarom denk je dat alle grote tech bedrijven zich er nog zo weinig aan wagen?
Waarom wel? Wat hebben ze erbij te winnen? Wat moet een Amazon bijvoorbeeld met die dingen? Maar als je de miners toch al hebt, is de stekker erin steken niet zoveel werk.
Natuurlijk kan een bedrijf als TMSC even een Asic ontwerpen, er 100.000 stuks van printen en zich rijk minen. Maar zo simpel is het allemaal niet. Het zijn beursgenoteerde bedrijven met aandeelhouders, waarvan veel uit de FIAT financiële sector etc.
Even los ervan dat chips ontwerpen dus duidelijk niet TSMCs core business is, maar stel je voor dat dat wel van ze was: Waarom zou dat niet kunnen? Denk je dat die aandeelhouders het heel erg vinden als ze op die manier een hele hoop geld zouden verdienen? Of ga je claimen nu dat banken ook aandeelhouders zijn van TSMC, die bank zijn voor de concurrentie van Bitcoin (lol), en daarom willen blokkeren dat TSMC zich ermee bezighoudt, ondanks dat ze wel die miners ook produceren voor klanten? Nofi, maar dat gaat heel erg richting alu hoedjes.

Lijkt mij waarschijnlijker dat het gewoon is dat ze ervan uitgaan dat de winst die ze maken met verkopen van die chips op zijn minst behoorlijk dicht bij de winst komen van het minen ermee.
CrazyBernie @Sissors18 april 2023 23:11
Zelfs als het alleen maar de stekker erin steken is dan nog is het geen interessante business voor een bedrijf als Intel want het ligt niet in de lijn van hun bedrijfs strategie dat is namelijk zich toeleggen op productie van chips en zelf logic chips produceren waar een hoge winst marge op zit.
Wat mensen vaak vergeten dat zelfs als een divisie extreem winstgevend zou zijn (en dat is by crypto maar de vraag ). Het voor een bedrijf als Intel om serieuze bedragen moet gaan voor het interessant is om er management aandacht naar uit te laten gaan (nemen we bijvoorbeeld de grootste beursgenoteerde miner van de van de wereld(riot) die zijn op dit moment slecht 2.5 miljard waard en waren op het hoogte punt zo'n 14 miljard waard, ter vergelijk een nieuw fab complex van Intel doet alleen al zo'n 30 miljard aan investeringen.
Ander punt dat een bedrijf als Intel de komende jaren waarschijnlijk veel opdrachten gaat krijgen van overheden die in het westen bijna allemaal proberen afstand te nemen van de crypto industrie, dus waarom dan investeren in een sector met relatief slechte winst kansen en met alle afbruik risico van dien.

Dus al met al was het voor Intel denk ik vooral een leuk experiment om ervaring op te doen maar uiteindelijk gewoon niet rendabel genoeg.


om maar niet te spreken van alle marketing en politieke consequenties.

[Reactie gewijzigd door CrazyBernie op 22 juli 2024 19:51]

ro8in @Sissors19 april 2023 13:29
Dat is helemaal geen alu hoedjes denken. Stel een aantal banken zijn samen groot aandeelhouder in Intel. Voor deze banken is het aandeel Intel misschien 2% van hun inkomsten, maar voor Intel zijn dat wel de grootste aandeelhouders. Waarom zouden deze dan mogelijke concurentie met hun eigen diensten niet blokkeren? Dat is helemaal geen alu, dat is gewoon wat er gebeurd in de wereld.

Als bank is de keuze simpel, laat je een bedrijf wat misschien 2% van je inkomsten is een concurrentie opzetten die tegenover je core business in potentie een 98% verlies kan maken of stem je gewoon nee en ga je door met business as usual?
kuurtjes @Sissors18 april 2023 20:44
Dat dacht ik dus ook. Zo goed als alleen de stekker er in steken. En Intel kan evengoed een bedrijfje uit de grond pompen waar het wel de core business kan zijn. Bij Bulldozers heb je een opdracht nodig waar ze gebruikt kunnen worden. Bij crypto's is dat totaal anders.
BlueTooth76 @kuurtjes18 april 2023 21:39
Je hebt mensen die goud zoeken en mensen die de schepjes verkopen ;)
kuurtjes @BlueTooth7618 april 2023 21:44
maar als je het schepje gewoon in een stopcontact moet steken en dat er gegarandeerd wel zowizo iets van goud uitkomt, is het toch anders? :P
-HvR- @kuurtjes18 april 2023 22:22
Zeker niet. Tijdens elke Goldrush waren het juist de handelaren die voor de uitrusting zorgden die echt rijk werden. Het was altijd weer een keer over met de de makkelijk winbare vonsten en juist voor diegenen met goudkoorts is het juist het moeilijkst om te stoppen als de kosten opliepen en de inkomsten slonken.

En voor een modern bedrijf is het veel aantrekkelijker (vanwege rapportage regels die horen bij een beursnotering) om gewoon een 20-30% winst te pakken bij verkoop) dan langdurig te moeten minen tegen onzekere stroomkosten en kapitaalkosten en ook niet te weten wat je daarvoor aan uiteindelijke opbrengst terugkrijgt.
kuurtjes @-HvR-18 april 2023 22:36
Mijn punt is dat je de vragen die ik stel moet afvragen voordat je zo'n miner koopt. Waarom verkopen ze het en doen ze het niet gewoon zelf?
.oisyn Moderator Devschuur®
@kuurtjes19 april 2023 01:17
Dat legt @-HvR- toch uit? Minen is niet zonder risico. Als de koers instort of de energieprijs enorm stijgt (niet raar in de huidige tijd) is het niet meer rendabel en zit je ineens met een shitload aan hardware die je niet meer kwijt kunt. Produceren, verkopen en winst pakken is gewoon een veel stabielere business-strategie.
kuurtjes @.oisyn19 april 2023 11:16
Holy.

Ik weet goed genoeg waarom.

Ik hoop maar dat mensen wat nadenken.

Mijn vraag is geen vraag naar iemand hiertoe maar een vraag die mogelijke kopers moeten afvragen.
Kerfuffle @kuurtjes19 april 2023 07:41
Er is niets gegarandeerd, maar de kans dat je verdient aan mensen die geloven in crypto is groter dan dat je verdient aan crypto.
meestertje @kuurtjes18 april 2023 22:35
Het blijft hetzelfde verhaal. Als je met genoeg man met een zeefje in de rivier stond dan kwam er uiteindelijk ook wel goud uit. Probleem was dat die mannen ook moesten eten en de kosten niet opwogen tegen de baten. Al snel wegen de stroom- en onderhoudskosten ook niet meer op tegen de coins die je delft. Zeker omdat die schaarser worden. De goudader bevat ook maar zoveel goud. Zeefjes verkopen is toch lucratiever.
beany @kuurtjes18 april 2023 20:27
Omdat ze zelf weten dat het uiteindelijk niet rendabel is. Ze verkopen de chips aan mensen die nog steeds denken dat het wel rendabel is.
k995 @kuurtjes18 april 2023 20:49
Omdat ze weten dat er daar amper geld mee te verdienen valt voor hen.
field33P @kuurtjes18 april 2023 23:48
Om dezelfde reden dat de mensen die bij de goudkoorts de pikhouwelen verkochten het rijkste ervan werden.
uiltje @kuurtjes19 april 2023 01:37
Veel miners gebruiken goedkope stroom; da's niet altijd even groen. Miner hardware leveren is een ding, maar Intel is ook een groot publiek bedrijf wat ook rekening moet houden met hun publieke imago. Ik vind het leveren van miner-hardware eerlijk gezegd al erg genoeg.
StGermain @kuurtjes19 april 2023 00:13
Bij de goldrush in California waren het ook de verkopers van pikhouwelen en ander mining-gerief die de beste zaken deden.

Edit: Ik had iets sneller moeten posten :)

[Reactie gewijzigd door StGermain op 22 juli 2024 19:51]

Honytawk @kuurtjes19 april 2023 02:51
Omdat schoppen verkopen tijdens een gold rush nog veel rendabeler is.
t_captain @kuurtjes19 april 2023 08:46
Er zijn bedrijven die dat doen (denk aan Marathon Digital) en die zijn niet altijd even winstgevend.

Dit is het klassieke verticale integratie idee.
Vic-Green @kuurtjes19 april 2023 10:28
Ik heb in mijn leven veel miners gezien en gebruikt, maar deze Intel Blockscale ASIC ben ik nog nooit tegen gekomen. Het is als een myte waarvan het bestaan nooit is aangetoond...just saying
Vyo @kuurtjes19 april 2023 13:13
Zoals de Amerikanen zeggen: Tijdens een goudkoorts is het beter verdienen door gereedschap te verkopen tegenover zelf gaan mijnen, during a goldrush, shell shovels!.
Cybermage 18 april 2023 20:04
daar sta je dan binnen 1 jaar afgeschreven.
Ben je lekker mee.
OverSoft @Cybermage18 april 2023 20:09
Dat is bij Bitcoin ASICs altijd zo geweest. De ontwikkeling van SHA256 chips gaat ongelofelijk hard en na een jaar zijn ze sowieso niet meer rendabel. Dat is ook een van de grote punten die vaak wordt aangehaald tegen cryptomining.
field33P @OverSoft19 april 2023 00:10
Dat is ook een van de grote punten die vaak wordt aangehaald tegen cryptomining.
Ik vind het gewoon pijnlijk om aan te zien hoe ASICs en headless miningkaarten na een jaar al op de afvalberg belanden - zoveel verspilde productiecapaciteit en milieuvervuiling voor pure speculatie.
.oisyn Moderator Devschuur®
@OverSoft18 april 2023 20:28
Sorry maar dit is onjuist. Zo enorm hard gaat het helemaal niet meer, en er is nog steeds vraag naar oudere hardware. Zo is de Antminer T9+ nog altijd populair, terwijl die in 2018 is uitgebracht.

(.edit: ik vergiste me, ik zei eerst de S9 maar het is de T9+ die nog redelijk populair is)

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 19:51]

OverSoft @.oisyn18 april 2023 20:50
Wel vreemd dat die nog zo populair zijn, aangezien de S19 4.6x (dus bijna 5x) zo efficient is in Ths/watt.
.oisyn Moderator Devschuur®
@OverSoft18 april 2023 20:52
Omdat ze heel goedkoop te krijgen zijn en prima inzetbaar op plaatsen waar de energie gratis is (gestrande energie zoals het affakkelen van methaan bij gaswinning, of overproductie van renewables zoals hydro)

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 19:51]

_Pussycat_ @.oisyn19 april 2023 05:38
... of gestolen stroom. Zoals in Kosovo waar veel Serven gewoon hun stroomrekening niet betalen. Of de serverruimte waar niemand oplet, etc.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 22 juli 2024 19:51]

Cergorach
@.oisyn18 april 2023 21:36
Die T9+ is super inefficiënt ivm de meest efficiënte miners, wat niet vreemd is bij een 5 jaar oude ASIC. Deze is niet profitable, zolang je voor stroom betaald. Wat niet handig is voor een $350 device (te koop op Amazon)... Er staat ook bij in die lijst dat het wordt gebruikt om settings mee te testen, een lab/experiment ding.

Als je echter een flink grasveld heb, een stapel zonnepanelen, wat batterijen en zo een ASIC dan zal het veel langer interessant zijn...
wildhagen
@Cybermage18 april 2023 20:10
De chips stoppen natuurlijk niet meteen met werken, die blijven gewoon doordraaien en kunnen dus gewoon gebruikt blijven worden.
Luchtbakker @Cybermage18 april 2023 20:20
daar sta je dan binnen 1 jaar afgeschreven.
Ben je lekker mee.
Investeren in gebakken lucht wat ontiegelijk veel stroom kost en je nooit zult weten wat het opbrengt ook. Ik gun iedereen die investeert in dit soort hardware het beste. Maar als iemand had verwacht dat dit heel lang ondersteuning zou houden dan houd je alleen jezelf voor de gek.
rboerdijk @Luchtbakker18 april 2023 20:47
Nouja betreft dat "ontiegelijk veel stroom" ... Op dit moment bij Oxxio 9 cent terugleververgoeding voor stroom die mijn leverancier "helemaal niet wil" - je weet precies wat het je opbrengt: min of meer niets... en die stroom wordt direct aan mijn buurman wordt doorverkocht voor 65 cent (netwerkleverancier vind dat prima natuurlijk). En ik heb de prijs van 1 euro per kwh in december nog vers in het geheugen.

Tuurlijk, we hebben het energieplafond, dat betekend dat we slechts 45 cent (ofzo) hoeven te betalen, en de rest daarbovenop betalen we nog steeds - alleen dan via belasting.

Maar stel dat salderen is afgeschaft, zit je dus met een gigantische overproductie in de zomer waar je niets voor terug krijgt, terwijl je je in de winter blauw betaald. Dan kom je snel op de vraag of je meer ervoor kunt terugkrijgen. Misschien is bitcoin dan zo'n slecht idee niet.

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 22 juli 2024 19:51]

bazzi @rboerdijk18 april 2023 21:07
Idd, affakkelen in eigen woning. Persoonlijk ga ik eerst kijken of ik mn brine bron niet extra kan opwarmen en of dat “loont” met verbruik in de winter. Anders is een hottub/zwembad en miners een leuke 2 a 3. (Miners die water van hottub/zwembad verwarmen, is misschien mooiste combi)
Nas T @Cybermage18 april 2023 20:42
daar sta je dan binnen 1 jaar afgeschreven.
Valt wel mee:
Het bedrijf geeft aan ondersteuning te blijven bieden aan bestaande Blockscale-klanten. Klanten hebben volgens Intel tot oktober 2023 om nieuwe Blockscale-chips te bestellen en de leveringen eindigen in april 2024.
Afgeschreven dus niet, maar wel end of life na een jaar na introductie.
kiang @Cybermage18 april 2023 20:13
Iedereen die dacht dat het crypto-piramidespel ook maar een enkel duurzaam aspect had verdient het om z'n geld afhandig gemaakt te worden.
kiang @davince7218 april 2023 22:19
Het is hilarisch hoe cryptobros geen enkel kritiek kunnen lezen zonder schuimbekkend allerlei onzin te roeptoeteren :D

Laat me even op jouw punten antwoorden:

1. Inflatie: zelfs met de laatste inflatiegolf is de euro of de dollar vele malen stabieler dan eender welke cryptomunt. De meeste cryptomunten zijn na een korte hype zelfs helemaal waardeloos. 10% inflatie op 1 jaar tijd voor de euro is groot nieuws waar de hele wereld over praat, 10% schommeling voor de bitcoin is een gewone dinsdagnamiddag.
2. Energieverbruik door banken: het energieverbruik van banken is zeker niet gering, maar zij verwerken dan ook miljoenen malen meer transacties dan op de Blockchain mogelijk zijn. Het energieverbruik per transactie is letterlijk miljarden keren lager bij gewone banken. Daarnaast zijn de transacties van banken doorgaans economisch waardevol, en dienen ze de reële economie. De meeste cryptotransacties zijn niet nuttig voor onze economie: 99,9% van de crypto transacties zijn geen betalingen voor goederen of (legale) diensten, maar speculanten die crypto verhandelen, of illegale activiteiten zoals losgeld voor ransomware.

Je reactie is dus niet zo sterk als je denkt, vriend ;)

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 19:51]

Ivolve @kiang18 april 2023 23:35
Op zich een goed betoog maar hier gaat het wat mij betreft iets wankelen.
Daarnaast zijn de transacties van banken doorgaans economisch waardevol, en dienen ze de reëele economie.
Ik heb de afgelopen tijd best wat gelezen en documantaires gezien over de financiële sector. (bijv. Planet finance op npo is een aanrader).
Zeer korte Conclusie : Een gezonde financiële sector is essentieel voor een goed functionerende economie en maatschappij. Echter daar zijn we inmiddels voorbij. Er is gewoon veel teveel geld in de financiële wereld, zeker door het ruime monetaire beleid van de ecb de afgelopen jaren. Dit geld zwerft door de financiële wereld op zoek naar rendement. In die zoektocht roomt het juist de winsten in de echte economie af. Het aantal transacties in de financiële wereld die alleen ter speculatie is rijst de pan uit. De omvang van de financiële wereld is de afgelopen jaren geëxplodeerd en de banken nemen nog steeds veel teveel risico. Grote kans dat dit nogmaals mis gaat net als in 2008.

Met dat in het achterhoofd vond ik het toch handig om iets van je kapitaal in bitcoin te steken, gewoon voor het geval dat... Is dat geschikt als betaalmiddel? Nee nu net zo min als een bar goud dat is. Maar ik vind het toch fijn om iets achter de hand te hebben...
m_snel @Ivolve18 april 2023 23:52
Ik zie toch vaak de bitcoin instortten als de aandelen zakken. Kun je misschien beter even snel in goud stappen en daarna er weer uit.
Ivolve @m_snel19 april 2023 08:39
Het is ook niet het één OF het ander.

Maar de waarde van alles wordt vooral bepaald door het vertrouwen wat wij erin hebben. Dat geldt zowel voor bitcoin, aandelen, euro's en ook goud*. Als er een crisis situatie ontstaat als in 2008, veroorzaakt door (wan) beleid van de financiële sector, dan denk ik dat het vertrouwen in aandelen en euro's zal kelderen.

De bitcoin community zal proberen zich daarvan te distancieren. Ze zullen waarschijnlijk het narratief van 'alternatief finance' op te poetsen. Misschien niet geloofwaardig omdat ze de afgelopen jaren juist hebben geprobeerd om kapitaal uit de financiële sector aan te trekken. Maar misschien ook wel succesvol omdat we dan toch iets nodig gaan hebben.

Kortom, het blijft een gok met die bitcoin. Dat zal niemand een verrassing zijn. :)

* Ik weet dat mensen hier gaan zeggen dat goud waarde heeft omdat het ook praktische toepassing heeft. Echter dat rechtvaardigd niet een kilo prijs van 60.000 euro. Het is dit vooral waard omdat we met z'n alleen vinden dat dit het waard is.
m_snel @Ivolve19 april 2023 23:07
Ik heb zelf geen vertrouwen in bitcoin, of andere munten. Zelf ook wel eens op kleine schaal gemined, maar als de koers dan zakt zie je al snel dat de energie kosten veel hoger zijn, en dan spreek ik niet over vorig jaar, maar 2017/2018.
Maar ik heb toch aardig geprofiteerd van goud koers vorig jaar, zodat ik niet zoals anderen verlies maakte op mijn aandelen.
Van goud wordt je niet rijk, maar je verliest natuurlijk ook niet 50K op kilo.
field33P @m_snel19 april 2023 00:17
Klopt, bitcoin is sterk gecorreleerd aan de aandelenmarkt. Alleen zijn de verschuivingen veel volatieler, dus ben je netto veel beter uit op de effectenbeurs.
field33P @Ivolve19 april 2023 00:06
De omvang van de financiële wereld is de afgelopen jaren geëxplodeerd en de banken nemen nog steeds veel teveel risico. Grote kans dat dit nogmaals mis gaat net als in 2008.
Er is sindsdien ook een hoop verbeterd. Banken moeten grotere buffers aanhouden, het toezicht is verbeterd en banken hebben beperkingen op hun risicomanagement gekregen, en met Basel III moeten systeembanken ook van tevoren aangeven hoe een instorting afgehandeld moet worden.
Met dat in het achterhoofd vond ik het toch handig om iets van je kapitaal in bitcoin te steken, gewoon voor het geval dat... Is dat geschikt als betaalmiddel? Nee nu net zo min als een bar goud dat is. Maar ik vind het toch fijn om iets achter de hand te hebben...
Een goudstaaf is nog altijd geschikter dan een bitcoin, al is het alleen maar omdat het tastbaar is. Maar euro's hebben is nog beter.
davince72 @kiang19 april 2023 12:02
Dank allereerst voor een normale reactie!
1. Voordeel van FIAT geld is dat we er een lange historie van hebben en crypto staat met 1-0 achter omdat het nieuw is en tegen de gevestigde orde ingaat. Geld zoals we nu kennen in lang geleden al niet meer gekoppeld aan goudklompjes. Dus hoe ik het zie is dat het ook maar gewoon papier is (wel met een hoge acceptatiegraad, maar dat is logisch want we zijn er aan verslaafd en hebben/willen niets anders)
maar kijk eens wat inflatie van de dollar was: https://observationsandno...g-value-of-us-dollar.html Eens, we zijn ook meer gaan verdienen. Maar is dat altijd gelijk opgegaan? en wat als je $100 in een potje stopt en 20 jaar later aan je kleinkind geeft, kun je dan nog evenveel kopen? Nee.
2. Energieverbruik. Ja een transactie op bitcoin blockchain is zwaar en kan de miljarden transacties niet aan. Dat onderkennen ze zelf ook en is daar ook niet voor bedoeld. Zie het meer als grootboek/balans opmaken. Voor de mircotransacties is er het Lightning netwerk. Dus je kunt de twee gewoon niet met elkaar vergelijken, dat zou niet eerlijk zijn.
2a. het illegale activiteiten argument is ook erg flauw. Criminelen zoeken altijd de handigste manier op een bepaald moment, dat is altijd zo geweest. Geld is daar evengoed voor misbruikt vroeger (en nog steeds). Vroeger had je veel vals geld omdat dat toen nog betrekkelijk eenvoudig was. Het internet was/is ook een plek waar illegale praktijken plaatsvinden, maar gelukkig is internet nooit de nek omgedraaid (bij het ontstaan waren er mensen die daar voor waren).
En zo kun je doorgaan. Keukenmessen zijn nu wapens dus ook niet nuttig voor de economie?

zeg niet dat je er helemaal naast zit, maar zoals altijd (om niet te polariseren) zijn er nuances te maken.
kiang @davince7219 april 2023 13:32
. Geld zoals we nu kennen in lang geleden al niet meer gekoppeld aan goudklompjes. Dus hoe ik het zie is dat het ook maar gewoon papier is
Cryptofans snijden dat punt altijd aan alsof de goudstandaard iets is dat goed is, maar dat is het absoluut niet. Bewijs? Het VK voerde de goudstandaard terug in in 1925 na publieke druk door mensen die zeiden "geld is nu maar een papiertje!". Dat populistisch gezwets zorgde echter voor dusdanige problemen dat het VK al in 1931 de goudstandaard weer afschafte. Reden? Er was een economische crisis, en de goudstandaard maakt het praktisch onmogelijk monetair beleid te voeren waardoor het veel moeilijker wordt een crisis te bezweren.

Het kunnen voeren van monetair beleid is intrinsiek iets goeds, wel met als voorwaarde dat je in een functionele democratie leeft. Ik durf te zeggen dat dat hier het geval is.

Is dat beleid foutloos? Natuurlijk niet, de ECB heeft de bal serieus gemist de afgelopen jaren, maar datzelfde kan je ook zeggen over alle beleidslagen: wil jij de democratie afshcaffen omdat de tweede kamer zwaar faalt in hun taak? Zelfs met de huidige crisis-overvloed (stikstof, asiel, woningen, zorg, onderwijs, en er komt een drink watercrisis aan) alsnog niet te popelen om dan maar de democratie af te schaffen en alle beleidsmakers te vervangen door een of ander algoritme.
Dus hoe ik het zie is dat het ook maar gewoon papier is
Dat is een heel naive blik: het is 'gewoon papier' dat zoals jij zegt een hoge acceptatiegraad heeft, maar itt crypto heeft de euro of de dollar iets unieks, en vele kapitalisme/beurs/crypto-fans zullen met hun ogen rollen bij dit woord, maar hear me out: intrinsieke waarde.

intrinsieke waard eis waarde die overblijft wanneer de vraag nul is. Goeroes van de vrije markt zullen je zeggen dat wanneer niemand iets wil, de waarde nul is. Maar dat klopt niet: de marktwaarde is nul, maar ook dan kan een bezitting wat waard zijn.

Neem nu de tekening van mijn dochter: niemand wil die kopen, maar toch is die wat waard, en neen ik heb het niet over emotionele waarde: een papieren tekening kan je bvb verbranden. Die minieme waarde blijft bestaan ook al is de marktwaarde nul.
Praktischer: aandelen. Traders zullen je zeggen dat, wanneer NIEMAND een aandeel wil kopen, de waarde nul is. Maar een standaardaandeel heeft intrinsieke waarde: het geeft je deels eigendom van een bedrijf, waarmee je recht hebt op eventuele dividenden, en stemrecht op de algemene ledenvergadering.

En geld? Oh ja, de dollar en de euro hebben zeker intrinsieke waarde! Elk jaar moet namelijk iedereen in dit land een belastingen betalen en dat moet in euro's. Als je alles wegrelativeert en de droomwereld schetst dat crypto in elke winkel aanvaard wordt en euro's en dollars nergens meer worden gebruikt om boodschappen te doen, is en blijft het zo dat iedereen alsnog euro's zal willen omdat ze hun belastingen in euro's moeten betalen. Dat is een harde garantie die overheden jou kunnen geven over de waarde van geld.

En de intrinsieke waarde van crypto? Wel, er is geen enkele partij die garant staat voor die waarde, we hebben dan ook al vele munten zien opleven en dan geheel verdwijnen. Er is simpelweg geen intrinsieke waarde: als niemand jouw cryptomunt wilt kopen heb je niets, behalve een getal op een blockhain en daar kan je niets mee.
maar kijk eens wat inflatie van de dollar was:
Daar heb je het over inflatie over 120 jaar. Kijk eens naar de waarde van bitcoin over 1 jaar: van 38.000 USD naar 15.500 USD, naar nu weer 26.000 USD. De onvoorspelbaarheid van de waarde van BTC is een van de vele redenen waarom het simpelweg niet bruikbaar is als betaalmiddel: als handelaar wil je het niet ontvangen want tegen dat de betaling rond is kan de waarde enorm gedaald zijn, en als klant wil je er niet mee betalen want tegen dat de betaling rond is kan de waarde enorm gestegen zijn. Het aantal echte legitieme betalingen met BTC is daardoor dan ook marginaal, legale transacties (dus geen betalingen voor ransomware of illegale goederen/diensten) gebeuren eigenlijk niet buiten het traden in BTC... omdat het niet geschikt als betaalmiddel is.
Ja een transactie op bitcoin blockchain is zwaar en kan de miljarden transacties niet aan. Dat onderkennen ze zelf ook en is daar ook niet voor bedoeld
Dus het is geen functioneel betaalmiddel, blij dat we het daarover eens zijn :)
het illegale activiteiten argument is ook erg flauw. Criminelen zoeken altijd de handigste manier op een bepaald moment, dat is altijd zo geweest. Geld is daar evengoed voor misbruikt vroeger (en nog steeds).
Ik vind van niet: als je kijkt naar waar de huidige transacties voor dienen dan staat bij crypto bovenaan handel door speculanten, en daarna cirminelen activiteit. Beiden zijn totaal waardeloos op maatschappelijk vlak, en wat voerblijft is echt bijna niets, minder dan 0,1% van de crypto transacties zijn daadwerkelijk legitieme betalingen voor legale diensten of producten. Zet daar de euro en dollar tegenover: zowat onze hele reële economie (verkoop diensten/goederen) maakt gebruik van deze munten om te betalen. Ja, ook criminaliteit, maar er is tenminste ook wat goeds en nuttigs dat gebeurt dankzij deze munten ;)
Zelfde met internet en keukenmessen: er gebeuren ook goede en nuttige dingen mee.
Crypto: al die oplichtmunten hebben nog geen enkel maatschappelijk nut gediend.
davince72 @kiang19 april 2023 13:45
We gaan niet dichter tot elkaar komen. Hoewel je verstandige dingen zegt krijg ik het idee dat je een betrekkelijk nieuwe innovatie op een klassieke manier direct afschiet zonder het maar een kans te geven.
Doet me denken aan citaat van Ghandi: "Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je, dan win je."
Ik zeg hier niet dat bitcoin het gaat winnen, maar op zijn minst kijk ik er serieus naar en geef het een kans.
Net zoals je nadat je dochter de eerste stapjes zet niet direct de hoop opgeeft en roept stop maar dat wordt niets!
kiang @davince7219 april 2023 17:02
Ik snap dat je er zo in staat, en ik denk ook niet dat we het eens worden, wat prima is :)

Dan wil ik na jou ook mijn closing statement geven:

"The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results."

Tot nu toe was elke cryptocurrency een piramidespel waar niets goeds uit voort kwam. Miljoenen mensen wereldwijd zijn intussen opgelicht nadat ze overgehaald zijn door een kennis/influencer/reclame om te 'investeren' in crypto, waarna het piramidespel instortte en hun spaargeld verdween. De enkele cryptomunten die het langer uithouden, zoal BTC en ETH worden voornamelijk gebruikt voor speculatie in het beste geval, en zware criminaliteit in het slechtste geval. Tel daarbij nog even op dat het energievetbuik walgelijk hoog ligt.

En wat is de maatschappelijke bijdrage? Nul, niets, nada. Het brengt niets op en resulteert elke keer in enorm veel schade.

Dit zien we bij elke cryptomunt, elke keer weer, er is dus geen enkele rationele reden om aan te nemen dat er ooit in dit veld ook maar iets gaat veranderen.

dat wel geloven, tsja: seems like insanity to me ;)
kritischelezer @kiang18 april 2023 23:03
Er bestaat een waarneembare correlatie tussen het jaarlijkse groeipercentage van industrieel elektriciteitsverbruik, en rendementen op de aandelenmarkten.

Wat deze correlatie precies inhoudt is het volgende: ze keken naar data vanaf de jaren 50 tot 2010, en elke stijging in het industrieel elektriciteitsverbruik met een procent, zorgde voor een algehele daling van 0,92 procent van beurskoersen het daaropvolgende jaar.
Bliksem B @kritischelezer18 april 2023 23:29
Ik snap je punt niet helemaal 🤔.
m_snel @kritischelezer18 april 2023 23:50
Dan moet je snel investeren, want het energie verbruik was veel gedaald. Die gaat nu weer omhoog, grijp je kans.
field33P @kritischelezer18 april 2023 23:59
Ik heb even de paper in kwestie opgezocht (tenminste, wat ik vermoed dat de paper is). Het betekent louter dat economische sectoren cyclisch werken - dus wanneer het energieverbruik oploopt daalt het jaar erna de beurskoers omdat de piek bereikt is.
Dabbel @davince7218 april 2023 20:38
En de 1 sluit de ander niet uit. Als je zegt dat bitcoin niet duurzaam is, betekent niet dat je zegt dat bankieren wel duurzaam is.
Ze kunnen allebei niet duurzaam zijn.
Scriptkid @Dabbel18 april 2023 21:46
Toch weer de oude sok aan de schoorsteen.

Lekker duurzaam want is tweedehands, kost geen stroom , en inbrekers laten hem hangen

Ideaal
Verwijderd @davince7218 april 2023 21:00
10% inflatie is niets vergeleken met de volalliteit van crypto.
CrazyBernie @davince7218 april 2023 21:40
Wat een onzin vergelijking. Ten eerste is de inflatie nu voor de eerste keer in bijna 40 jaar zo hoog (alweer dalende) dus iedere keer die 10% inflatie bestaat gewoon niet.

Ook wanneer de blockchain succes zou hebben voor de afhandeling van betaal verkeer heb je alsnog banken nodig voor leningen , juridische afhandeling etc etc . Dus de banken verdwijnen niet maar de blockchain komt erbij.
Bergen @davince7218 april 2023 23:54
Heh?? Je hebt het over het benzineverbruik van bankmedewerkers? Realiseer je je wel dat het stroomverbruik van 1 bitcointransactie wereldwijd meer dan 1200 kWh kost om te verwerken door alle miners? Daar rijdt een gemiddelde elektrische auto 6000 km mee. Eén transactie!! En hoeveel transacties zijn er per dag? I rest my case.
davince72 @Bergen19 april 2023 12:12
Je vergelijkt appels met peren. Een bitcointransactie bevat sowieso meer dan een transactie en voor microtransacties is Lightning bedoeld, omdat ze zelf ook inzien dat de huidige load van transacties niet 1 op 1 te mappen zijn op bitcoin-blockchain-transacties, ook nooit de bedoeling geweest.
Sissors
@davince7218 april 2023 20:35
Een fractie tov Bitcoins inflatie vorig jaar, dus dat is een lekker argument...

Edit: En jezus, ga je echt de energieconsumptie van de auto's van bankmedewerkers vergelijken met wat Bitcoin aan het doen is? Los van dat het compleet krom is natuurlijk, en we het hebben over hele ander ordes, zijn die niet bewust gemaakt om energie te verstoken. En dat is PoW wel.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 19:51]

davince72 @Sissors19 april 2023 12:05
Ja, en wat is jouw argument behalve stennis maken?
Sissors
@davince7219 april 2023 12:40
Nou ja, zoals je kon lezen was argument #1 dat Bitcoin inflatie vorig jaar een veelvoud was van de inflatie van de Euro, dus dat is niet het beste argument wat mij betreft. En moet ik echt bewijzen dat per transactie die erop wordt gedaan de energieconsumptie van banken verwaarloosbaar is vergeleken met die van Bitcoin? En hell zelfs als we alle energieconsumptie van banken meenemen is het waarschijnlijk minder, maar dat is natuurlijk niet echt bepaald een eerlijke 1 op 1 vergelijking, de banken doen een hoop meer dan wat Bitcoin doet.

Edit: En laten we niet over LN beginnen. Er is een reden dat geen enkele crypto iets als LN als L2 gebruikt. Het heeft zoveel problemen, en de enige praktische manier waarop het kan werken is bij zo'n grote mogelijk hub een channel openen. Tot zover decentralisatie.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 19:51]

davince72 @Sissors19 april 2023 13:35
Dank voor je opbouwende inhoudelijke reactie wederom.
De geschiedenis kent anders ook de nodige hyperinflaties en in sommige landen waren die desastreus. (bron)
En wel eens op aandelen markt gekeken?
Willekeurig voorbeeld van Nederlands bedrijf die in afgelopen 5 jaar halverwege op 260 stond en nu naar 36 is gezakt.
Sissors
@davince7219 april 2023 13:51
Ik snap je punt niet. Natuurlijk zijn er hyperinflaties geweest bij landen, dan had ik ook zo bron geloofd. Dat veranderd nog steeds niet dat de inflatie van Bitcoin afgelopen jaar hoger was dan van de Euro. Net als dat natuurlijk er aandelen naarbeneden gaan. Maar dat is het verschil tussen een investering en een munteenheid. Verschil is ook dat hoewel er uiteraard geen garanties zijn als je aandelen in een bedrijf koopt, koop je dan wel een stukje van iets wat waarde creëert. Doordat ze producten maken die ze verkopen. Of als je een woning voor verhuur koopt, dan is het ook duidelijk waar de waarde vandaan komt. Terwijl crypto tokens niks produceren. Ze zijn er alleen, zonder enige intrinsieke waarde.

En natuurlijk de Euro heeft ook geen intrinsieke waarde, of nou ja, kan je het heel lang over hebben gezien je wel de macht van de EU erachter hebt staan, maar ik zou dan ook niemand aanraden om Euros te kopen als investering.
junkchaser @kiang18 april 2023 23:43
Leg eens uit? Wat maakt banken duurzamer dan crypto, hun hyper duurzame investeringen waar je je zuurverdiende spaargeld voor opzij zet, zodat zij deze kunnen doen? 8)7

[Reactie gewijzigd door junkchaser op 22 juli 2024 19:51]

uiltje @junkchaser19 april 2023 01:32
Dat was ongetwijfeld met betrekking tot het energie-verbruik. En er zijn zat banken en pensioenfondsen die duurzaam investeren. Je moet ze wel zelf opzoeken natuurlijk.
junkchaser @uiltje20 april 2023 19:20
Enkel duurzaam investeren dan wel te verstaan. Want dat is dan wel de voorwaarde als je argument 1:1 moet correct zijn tegenover crypto.
Roel1966 18 april 2023 22:52
Heb wel het idee dat cryptominen eindelijk langzaam maar zeker aan het stoppen is als ik dit zo lees dat ook Intel stopt met het aanbieden van die chips. Zeker al in deze tijd waar we toch al aan alle kanten op energie moeten bezuinigen vind ik het helemaal prima dat die cryptogekte stopt. Gewoon erg zonde van alle energie die daarmee eigenlijk verknoeit is.
Verwijderd @Roel196618 april 2023 23:21
Waarom denk je dat crypto stopt? Het enige wat er is gebeurd is dat ETH van POW naar POS is gegaan en daardoor geen miners meer nodig zijn. Voor de rest is crypto in full force.
field33P @Verwijderd19 april 2023 00:16
Buiten dat zijn het ook de Amerikaanse waakhonden die na een decennium slapen eens wakker worden en optreden tegen bijvoorbeeld Binance. Pas nadat crypto drie decennia aan samenwerking op het gebied van witwassen tegengaan ongedaan gemaakt heeft.
Verwijderd @field33P19 april 2023 00:19
Als tegenreactie heb je dan wel weer dat China vol op crypto aan het inzetten is, met volledige legalisering van cryptobeurzen in Hong Kong begin juni. Dus dat die amerikanen bewust zichzelf in de voet schieten is wel een feit, maar gaat de markt niet echt beïnvloeden.
Roel1966 @Verwijderd19 april 2023 18:06
Nu ja dan is in elk geval al een deel ervan gestopt, het minen dan.
_Pussycat_ @Roel196619 april 2023 02:18
De hashrate van Bitcoin stijgt gestaag verder. Ik zie (helaas) niets ophouden.
bazzi 18 april 2023 20:07
Weet iemand hoe deze zich hielden ten opzichte van de asic’s van andere partijen, ook qua performance to watt?

Niet dat ik ze wil hebben maar ben wel nieuwsgierig hoe “goed” deze waren ten opzichte van de concurrentie.
.oisyn Moderator Devschuur®
@bazzi18 april 2023 20:43
Kijk zelf maar ;). Deze van intel doet 26J/Th (volgens intel zelf) dus daarmee valt hij in de huidige top 5, waarbij de beste 22J/Th doet.
bazzi @.oisyn18 april 2023 21:13
Ahhh top die site kende ik niet! Bedankt!
Navi 18 april 2023 21:12
Intel is bezig met een flinke schoonmaak, stopt met optane, ssd divisie verkocht, stopt met verkoop servers, stopt met deze asics en vast nog meer dingen die ik niet voorbij heb zien komen.

Nieuw management? Opzich goed om al die randzaken af te stoten en te focussen.

[Reactie gewijzigd door Navi op 22 juli 2024 19:51]

d3x @Navi19 april 2023 08:01
Het is een rare verklaring van Intel om te stellen dat ze dit afstoten ifv IDM... over de gehele wereld is de foundry business niet meer in beste doen. Dat zie je ook aan de terugval vna TSMC. Tuurlijk er zal wel weer een keer een nieuwe opmars komen.

Ook geeft dit weer alsof Intel niet genoeg capaciteit zou hebben om IDM erbij te nemen wat dus bullshit is.

Rare verhalen, het zou ook wel eens onder druk kunnen zijn van andere instanties, met name Biden (Democraten) die niet altijd zo pro crypto zijn. Maar de business opzich zal nogal lukratief geweest zijn en dus een easy target om af te stoten.

Echter stilstaande fabs is ook verlies......

Nieuw management, nee hoor, oud management in een nieuw jasje. Gelsinger heeft ook niet veel gedaan bij andere firma's dan focus terug leggen op de core business (EMC Coo - VMWare Ceo) en vooral Intel items promoten in die nieuwe businesses :D

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 19:51]

uiltje 19 april 2023 01:39
Merk op dat dit soort miners wel SHA-256 berekeningen uitvoert, maar dat de interface het uitvoeren van SHA-256 over een generiek bericht onmogelijk maakt. Oftewel, je gebruikt dit soort hardware om te minen - of je gebruikt het niet. Die kaarten zijn letterlijk nergens anders geschikt voor.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.