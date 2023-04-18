Intel verklaart Blockscale-chips voor cryptomining jaar na release end-of-life

. Geld zoals we nu kennen in lang geleden al niet meer gekoppeld aan goudklompjes. Dus hoe ik het zie is dat het ook maar gewoon papier is
Cryptofans snijden dat punt altijd aan alsof de goudstandaard iets is dat goed is, maar dat is het absoluut niet. Bewijs? Het VK voerde de goudstandaard terug in in 1925 na publieke druk door mensen die zeiden "geld is nu maar een papiertje!". Dat populistisch gezwets zorgde echter voor dusdanige problemen dat het VK al in 1931 de goudstandaard weer afschafte. Reden? Er was een economische crisis, en de goudstandaard maakt het praktisch onmogelijk monetair beleid te voeren waardoor het veel moeilijker wordt een crisis te bezweren.
Het kunnen voeren van monetair beleid is intrinsiek iets goeds, wel met als voorwaarde dat je in een functionele democratie leeft. Ik durf te zeggen dat dat hier het geval is.
Is dat beleid foutloos? Natuurlijk niet, de ECB heeft de bal serieus gemist de afgelopen jaren, maar datzelfde kan je ook zeggen over alle beleidslagen: wil jij de democratie afshcaffen omdat de tweede kamer zwaar faalt in hun taak? Zelfs met de huidige crisis-overvloed (stikstof, asiel, woningen, zorg, onderwijs, en er komt een drink watercrisis aan) alsnog niet te popelen om dan maar de democratie af te schaffen en alle beleidsmakers te vervangen door een of ander algoritme.
Dus hoe ik het zie is dat het ook maar gewoon papier is
Dat is een heel naive blik: het is 'gewoon papier' dat zoals jij zegt een hoge acceptatiegraad heeft, maar itt crypto heeft de euro of de dollar iets unieks, en vele kapitalisme/beurs/crypto-fans zullen met hun ogen rollen bij dit woord, maar hear me out: intrinsieke waarde.
intrinsieke waard eis waarde die overblijft wanneer de vraag nul is. Goeroes van de vrije markt zullen je zeggen dat wanneer niemand iets wil, de waarde nul is. Maar dat klopt niet: de marktwaarde is nul, maar ook dan kan een bezitting wat waard zijn.
Neem nu de tekening van mijn dochter: niemand wil die kopen, maar toch is die wat waard, en neen ik heb het niet over emotionele waarde: een papieren tekening kan je bvb verbranden. Die minieme waarde blijft bestaan ook al is de marktwaarde nul.
Praktischer: aandelen. Traders zullen je zeggen dat, wanneer NIEMAND een aandeel wil kopen, de waarde nul is. Maar een standaardaandeel heeft intrinsieke waarde: het geeft je deels eigendom van een bedrijf, waarmee je recht hebt op eventuele dividenden, en stemrecht op de algemene ledenvergadering.
En geld? Oh ja, de dollar en de euro hebben zeker intrinsieke waarde! Elk jaar moet namelijk iedereen in dit land een belastingen betalen en dat moet in euro's. Als je alles wegrelativeert en de droomwereld schetst dat crypto in elke winkel aanvaard wordt en euro's en dollars nergens meer worden gebruikt om boodschappen te doen, is en blijft het zo dat iedereen alsnog euro's zal willen omdat ze hun belastingen in euro's moeten betalen. Dat is een harde garantie die overheden jou kunnen geven over de waarde van geld.
En de intrinsieke waarde van crypto? Wel, er is geen enkele partij die garant staat voor die waarde, we hebben dan ook al vele munten zien opleven en dan geheel verdwijnen. Er is simpelweg geen intrinsieke waarde: als niemand jouw cryptomunt wilt kopen heb je niets, behalve een getal op een blockhain en daar kan je niets mee.
maar kijk eens wat inflatie van de dollar was:
Daar heb je het over inflatie over 120 jaar. Kijk eens naar de waarde van bitcoin over 1 jaar: van 38.000 USD naar 15.500 USD, naar nu weer 26.000 USD. De onvoorspelbaarheid van de waarde van BTC is een van de vele redenen waarom het simpelweg niet bruikbaar is als betaalmiddel: als handelaar wil je het niet ontvangen want tegen dat de betaling rond is kan de waarde enorm gedaald zijn, en als klant wil je er niet mee betalen want tegen dat de betaling rond is kan de waarde enorm gestegen zijn. Het aantal echte legitieme betalingen met BTC is daardoor dan ook marginaal, legale transacties (dus geen betalingen voor ransomware of illegale goederen/diensten) gebeuren eigenlijk niet buiten het traden in BTC... omdat het niet geschikt als betaalmiddel is.
Ja een transactie op bitcoin blockchain is zwaar en kan de miljarden transacties niet aan. Dat onderkennen ze zelf ook en is daar ook niet voor bedoeld
Dus het is geen functioneel betaalmiddel, blij dat we het daarover eens zijn
het illegale activiteiten argument is ook erg flauw. Criminelen zoeken altijd de handigste manier op een bepaald moment, dat is altijd zo geweest. Geld is daar evengoed voor misbruikt vroeger (en nog steeds).
Ik vind van niet: als je kijkt naar waar de huidige transacties voor dienen dan staat bij crypto bovenaan handel door speculanten, en daarna cirminelen activiteit. Beiden zijn totaal waardeloos op maatschappelijk vlak, en wat voerblijft is echt bijna niets, minder dan 0,1% van de crypto transacties zijn daadwerkelijk legitieme betalingen voor legale diensten of producten. Zet daar de euro en dollar tegenover: zowat onze hele reële economie (verkoop diensten/goederen) maakt gebruik van deze munten om te betalen. Ja, ook criminaliteit, maar er is tenminste ook wat goeds en nuttigs dat gebeurt dankzij deze munten
Zelfde met internet en keukenmessen: er gebeuren ook goede en nuttige dingen mee.
Crypto: al die oplichtmunten hebben nog geen enkel maatschappelijk nut gediend.