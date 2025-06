Intels omzet uit processors daalt met 36 procent door dalende vraag

Intel heeft in het afgelopen kwartaal 6,6 miljard dollar verdiend aan de verkoop van processors, waar het bedrijf daarmee een jaar eerder nog 10,3 miljard dollar ophaalde. Mede daardoor daalde Intels omzet met 28 procent.

Het bedrijf had al verwacht dat de kwartaalcijfers lager zouden zijn, maar de resultaten zitten wel aan de lage kant van die verwachtingen. De omzet uit de Client Computing Group-tak, waar de processors onder vallen, daalde zoveel omdat er volgens Intel minder vraag is naar cpu's onder consumenten en onderwijsinstellingen. Zakelijke klanten, zoals winkels en pc-bouwers, willen daarnaast zelf minder voorraad hebben, wat ook gevolgen heeft voor Intels processorverkoop.

Het operationele inkomen daalde nog meer dan de omzet: met 82 procent. In het afgelopen kwartaal verdiende Intel 0,7 miljard dollar aan de CCG-tak, terwijl het een jaar eerder nog 3,8 miljard dollar verdiende aan cpu's en andere producten. Deze daling komt volgens het bedrijf doordat er minder omzet was, maar ook doordat Intel zelf een grotere voorraad aanhield en investeerde in producten en processen, en doordat het bedrijf relatief gezien meer Intel 7-chips verkocht dan andere cpu's. Met die Intel 7-cpu's verdient Intel dus minder dan met andere CCG-producten.

Bij de Datacenter and AI Group zijn vergelijkbare dalingen te zien, volgens Intel doordat de markt hier kleiner wordt en de concurrentie heviger. Ook hier wijst Intel naar extra investeringen als oorzaak waardoor het operationele inkomen is gedaald, naast extra kosten. De Network and Edge Group, waarmee het bedrijf platforms en andere producten verkoopt voor bijvoorbeeld cloudcomputing en telecomnetwerken, behield een omzet van 2,1 miljard dollar, net als vorig jaar. Het operationele inkomen daalde hier echter ook met 84 procent, nogmaals vanwege extra investeringen.

De kleinere bedrijfstakken van Intel groeiden wel, met Mobileye als grootste stijger. Hier groeide de omzet met 59 procent naar 565 miljoen dollar. Het operationele inkomen groeide hier ook met 71 procent tot 210 miljoen dollar. Intel Foundry Services steeg met 30 procent naar 319 miljoen dollar. Deze tak draaide wel een klein verlies, omdat het bedrijf meer geld uitgaf om strategische groei te kunnen ondersteunen.

Totale kwartaal- en jaarcijfers

Intel had in het afgelopen kwartaal een omzet van 14 miljard dollar, 28 procent minder dan een jaar eerder. Omgerekend was de kwartaalomzet 12,9 miljard euro. De netto-inkomsten daalden met 92 procent naar 400 miljoen dollar; omgerekend is dit zo'n 368 miljoen euro. Vorig jaar was dit nog 4,7 miljard dollar.

Met de kwartaalcijfers maakte Intel ook de jaarcijfers bekend, die ook minder waren dan een jaar eerder. Zo noteerde het bedrijf een omzet van 63,1 miljard dollar, omgerekend 58,0 miljard euro. Dit is 16 procent minder dan de 74,7 miljard dollar omzet van 2021. De netto-inkomsten daalden met 65 procent van 21,7 miljard dollar naar 7,6 miljard dollar. Omgerekend waren de netto-inkomsten 7,0 miljard euro. Intel verwacht dat de daling doorzet en denkt volgend kwartaal 40 procent minder omzet te behalen dan in het eerste kwartaal van 2022.

Het bedrijf zet de aangekondigde bezuinigingen dan ook door, onder meer door scherpere keuzes te maken op investeringen. In 2023 wil het bedrijf 3 miljard dollar aan bezuinigingen doorvoeren.