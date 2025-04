Intel gaat chipproductiedivisie beheren als een afzonderlijke bedrijfseenheid

Intel kondigt een reorganisatie van zijn chipproductiedivisie aan. Daarmee gaat de productietak van het bedrijf als een soort losstaande eenheid opereren. Dat moet onder andere meer flexibiliteit bieden om chips te maken voor andere bedrijven.

Met de wijziging wordt Intels chipproductietak een eigen bedrijfseenheid met een winst- en verliesrekening, zo schrijft de chipmaker. Momenteel zijn de productiewerkzaamheden nog onderdeel van de Intel-divisies die werken aan producten. Onder de nieuwe bedrijfsstructuur gaan de product- en fabricage-eenheden van Intel 'op een armlengte afstand' met elkaar samenwerken. "Intels productteams en productieteams gaan samenwerken op een manier die vergelijkbaar is met de manier waarop fablessbedrijven samenwerken met externe foundry's", stelt de chipmaker.

De stap moet het onder andere makkelijker maken om productiecapaciteit te reserveren en leveringsovereenkomsten aan te gaan met externe bedrijven die hun chips willen laten maken door Intel. Ook worden de data en intellectuele eigendommen van externe klanten gescheiden van Intels eigen productteams. Daarbij moet deze scheiding van Intels chipontwerp- en productiewerkzaamheden voor minder kosten zorgen.

De teams die Intels eigen producten ontwerpen, krijgen onder de nieuwe bedrijfsopzet ook 'de flexibiliteit om met andere externe chipproducenten in zee te gaan'. Intel produceert naar eigen zeggen nu al twintig procent van zijn producten bij externe foundry's. De Arc-gpu's van het bedrijf worden bijvoorbeeld gemaakt op het 6nm-procedé van marktleider TSMC.

Intel wil naar eigen zeggen tegen 2030 de op een na grootste externe foundry zijn. De chipmaker verwacht dat volgend jaar te bereiken met zijn nieuwe bedrijfsmodel, met een productieomzet van 20 miljard dollar. Ter vergelijking: TSMC noteerde vorig jaar een omzet van 75 miljard dollar en Samsungs foundrydivisie haalt momenteel een jaaromzet van ongeveer 20 miljard dollar. Tegelijkertijd geeft Intel geen duidelijke planning over wanneer het wil beginnen met het opschalen van zijn foundrywerkzaamheden.

Ceo Pat Gelsinger kondigde in 2021 al aan dat Intel chips gaat produceren voor andere bedrijven. Dat doet het bedrijf als onderdeel van zijn IDM 2.0-strategie. Momenteel is het bedrijf een volledige integrated device manufacturer, oftewel een idm. Dat is een bedrijf dat zijn eigen chips produceert. Met IDM 2.0 en het oprichten van Intel Foundry Services moet daar verandering in komen. De fabrikant gaat hiermee, naast zijn eigen chips, ook chips maken voor anderen. Daarmee gaat het bedrijf deels functioneren als een externe foundry, net als TSMC.