China is 'ontevreden' over nieuwe exportregels voor ASML’s lithografiemachines

China is 'ontevreden' over de nieuwe Nederlandse exportmaatregelen voor geavanceerde chipproductieapparatuur van ASML. De Chinese overheid zegt dat de VS andere landen onder druk zet om de regels aan te scherpen, zodat het zijn wereldwijde heerschappij kan behouden.

Het Chinese ministerie van Economische Zaken zegt volgens Reuters dat Nederland zijn exportmaatregelen ten aanzien van andere landen niet zou mogen misbruiken. De overheid zou maatregelen die de Chinees-Nederlandse samenwerking voor halfgeleiders schade kunnen toebrengen, moeten voorkomen. Nederland moet volgens China ook de wederzijdse belangen van Chinese en Nederlandse bedrijven helpen beschermen.

Het Aziatische land reageert hiermee op de uitbreiding van Nederlandse exportmaatregelen op geavanceerde chipproductieapparatuur van ASML, die begin september werd aangekondigd. De fabrikant moet voortaan voor meer machines toestemming vragen als het deze wil exporteren naar een land buiten de Europese Unie. Volgens de Veldhovense chipmachinefabrikant gaat het om de TwinScan NXT:1970i en 1980i. Er waren al exportregels van toepassing op de geavanceerdere NXT:2000i en nieuwer, en op ASML's euv-apparatuur; daar komt geen verandering in. Voor lager gepositioneerde machines, zoals duv-lithografiemachines die geen gebruik maken van immersietechnieken, gelden nu geen restricties. De Nederlandse minister van Economische Zaken Klever zegt de nieuwe beslissing te hebben genomen uit veiligheidsoverwegingen.