Reuters: Nederland maakte ASML-exports naar China niet bekend, ondanks plichten

De Nederlandse overheid heeft orders voor miljarden euro's van ASML naar China niet publiek bekendgemaakt. Het gaat om de export van duv-machines, waarvan bij het bekendmaken volgens het ministerie 'gevoelige bedrijfsinformatie' zou uitlekken.

Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Reuters na vragen van het persbureau. De Nederlandse overheid moet zogenaamde 'dubbelgebruikgoederen' in een publieke database zetten. Dat zijn goederen die zowel een commercieel en civiel als een potentieel militair doeleinde hebben. De lithografiemachines die ASML verkoopt, vallen onder die maatregel. Die database is onderdeel van strenge exportrestricties die het Nederlandse kabinet onder druk van de Verenigde Staten instelde. Onder die restricties heeft ASML een vergunning nodig om Deep Ultra Violet-immersielithografiemachines naar China te exporteren. Voor zijn geavanceerdere euv-machines gold altijd een exportverbod.

Het ministerie zegt nu tegen Reuters dat het de export van 'gevoelige' machines verplicht moet vastleggen. Daaronder worden euv-machines verstaan, maar geen duv-machines. Volgens een woordvoerder is het niet nodig publiek bekend te maken welke exportvergunningen er worden afgegeven voor de oudere duv-machines.

De reden daarvoor is concurrentiegevoeligheid, zegt het ministerie. "Het publiek bekend maken van die informatie betekent dat het makkelijk is om specifieke bedrijven daarbij te achterhalen en zo commercieel gevoelige bedrijfsgegevens te openbaren", zegt een woordvoerder.

Om die reden heeft Nederland geen compleet overzicht van welke technologie ASML naar China heeft geëxporteerd. Daarmee kunnen beleidsmakers, ook binnen de Europese Unie, en mensenrechtenorganisaties moeilijker achterhalen welke chiptechnologie China wel of niet bezit. Ondanks die onduidelijkheid zei ASML eerder wel dat het in de eerste negen maanden van 2024 voor zeker 6,5 miljard euro aan apparatuur naar China verstuurde.