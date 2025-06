EU-initiatief Stop Killing Games verzamelt vereiste aantal stemmen in Nederland

Het EU-burgerinitiatief Stop Killing Games heeft het vereiste aantal stemmen van Nederlandse burgers behaald. Het initiatief wil dat er wetgeving komt voor het permanent beschikbaar houden van games, ook nadat ondersteuning vanuit de makers stopt.

Het Stop Killing Games-initiatief moet in ten minste zeven EU-lidstaten een vooraf bepaald minimumaantal handtekeningen verzamelen om door de Europese Commissie behandeld te worden. In Nederland is dat minimum ruim 20.000 stemmen. Het is de zesde lidstaat waarin het minimum bereikt werd, na onder meer Denemarken, Duitsland, Zweden en Polen. Het burgerinitiatief moet naast het minimumaantal stemmen per lidstaat ook een totaal aantal van meer dan een miljoen handtekeningen verzamelen. Op het moment van schrijven hebben ruim 340.000 mensen de petitie gesteund.

De youtuber Ross Scott startte het burgerinitiatief na de The Crew-controverse en wil dat wetgevers vastleggen dat gamebedrijven hun games permanent beschikbaar moeten stellen. Tweakers publiceerde onlangs een achtergrondverhaal over Scotts eisen, het proces dat de petitie moet doorlopen en de weerstand vanuit de game-industrie.