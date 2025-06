Gamers vechten voor hun rechten

In april van dit jaar staakte Ubisoft de ondersteuning voor de online-onlyracegame The Crew, en het Franse gamebedrijf startte daarmee onbedoeld een wereldwijde discussie over het permanent verdwijnen van onlinegames. De controverse rondom de tien jaar oude racegame bleek een katalysator voor een actiebeweging onder gamers, namelijk het burgerinitiatief Stop Killing Games. Die beweging leeft erg onder gamers, maar wat probeert dit initiatief te bereiken en hoe staat het er na enkele maanden voor?

Tweakers sprak onder meer met de initiator en youtuber Ross Scott, die sinds de oprichting van de beweging is uitgegroeid tot een serieuze invloed in het Europese gamelandschap. De argumenten van de beweging worden intussen door meerdere markttoezichthouders besproken, terwijl Scott met een officieel Europees burgerinitiatief goed op weg is om de Europese Commissie bij de discussie te betrekken. Mocht Stop Killing Games op een van die fronten slagen, dan zou de manier waarop ontwikkelaars games maken voor Europeanen enorm kunnen veranderen. Hoe precies, dat ligt uiteindelijk aan de beslissing van de betrokken overheidsinstanties.

Zover is het echter nog niet, want er is ook veel tegenstand. Een deel van de game-industrie is zachtst gezegd sceptisch over de eisen van Stop Killing Games. Ook de betrokken toezichthouders hebben tot dusver geen positief uitsluitsel over de ingewikkelde casus gegeven. De beweging leeft erg onder gamers, maar gaat intussen een eigen leven leiden onder overheidsinstanties en de game-industrie. Een definitieve conclusie zullen we waarschijnlijk pas in 2025 kunnen trekken.

Bron hoofdafbeelding: Stop Killing Games / Fun Dogs Studios