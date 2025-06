'Eerste yields in Amerikaanse fabriek TSMC even hoog als in Taiwanese fabrieken'

TSMC zou tijdens tests in zijn nieuwe 4nm-chipfabriek in de Amerikaanse staat Arizona even hoge yields hebben behaald als in de productiefaciliteiten in Taiwan. Het bedrijf meldt aan Bloomberg dat de bouw van de fabriek volgens schema verloopt.

Bloomberg heeft het nieuws van een anonieme bron vernomen. Die heeft geen verdere details gegeven over de tests. TSMC zou in april dit jaar begonnen zijn met het voorbereiden van het 4nm-proefproductieprocedé in zijn Amerikaanse fabriek. Het is niet bekend hoelang deze tests zullen duren.

De nieuwe fab in Arizona wordt sinds 2021 gebouwd en moest aanvankelijk in 2024 opgeleverd worden. In de zomer van 2023 werd bekend dat de bouw vertraging had opgelopen door een tekort aan gekwalificeerde technici. TSMC had toen plannen om vijfhonderd ervaren werknemers van het bedrijf naar Arizona over te vliegen zodat die onder ander lokale installateurs konden opleiden. De bouw moet nu in 2025 afgerond zijn. De Taiwanese chipfabrikant heeft ook plannen om een tweede fabriek in Arizona te openen waar 3nm-chips kunnen worden gemaakt. Die chipfab zou in 2027 of 2028 opgeleverd worden.

TSMC investeert in totaal ongeveer 40 miljard dollar in de bouw van zijn twee Amerikaanse chipfabrieken. De Amerikaanse overheid heeft de bouw van deze fabrieken deels gesubsideerd, als onderdeel van de Chips and Science Act. De Verenigde Staten willen met deze subsidie minder afhankelijk zijn van chipproductie in andere landen, zoals Taiwan.