Europees Parlement gaat akkoord met invoer European Chips Act

Het Europees Parlement heeft officieel ingestemd met de European Chips Act, een wetsvoorstel waarmee de Europese chipsector gestimuleerd moet worden. Het is nu aan de Raad van de Europese Unie om nog in te stemmen voordat de wet officieel is aangenomen.

De European Chips Act werd door 587 leden van het Europees Parlement ondersteund, terwijl tien leden tegen stemden, zo blijkt uit een persbericht van de EU. Wanneer de 27 vakministers van de Raad van de Europese Unie ook met de wet instemmen, moeten lidstaten de wet daadwerkelijk gaan implementeren. In principe werd er eerder dit jaar al een akkoord tussen lidstaten en wetgevers bereikt.

De wet werd in 2022 door de Europese Commissie voorgesteld en draait om investeringen in de Europese chipindustrie waardoor Europa minder afhankelijk zou moeten worden van het buitenland. In totaal wordt 43 miljard euro vrijgemaakt voor investeringen in de chipsector. Daaronder valt onder meer 3,3 miljard euro voor onderzoek en innovatie. Een groot deel zal daarnaast naar subsidiëring van chipbedrijven gaan, bijvoorbeeld om de bouw van nieuwe chipfabrieken op Europees grondgebied te stimuleren. Tweakers schreef na de onthulling van de Chips Act een achtergrondartikel over wat dit precies gaat betekenen voor Europa.