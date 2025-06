ASML-directeuren Peter Wennink en Martin van den Brink stoppen volgend jaar

Peter Wennink en Martin van den Brink, twee directieleden van de Nederlandse chipmachinebouwer ASML, stoppen er volgend jaar mee. Ze gaan met pensioen. De nieuwe ceo wordt Christophe Fouquet.

Peter Wennink is momenteel ceo en Van den Brink is cto. Beide gaan met pensioen in april volgend jaar, meldt ASML. Dat valt samen met de aandeelhoudersvergadering. Fouquet werkt vijftien jaar bij ASML en is momenteel chief business officer.

Van den Brink krijgt geen opvolger in dezelfde functie. Ook in een toelichting is onduidelijk waarom dat precies is. Wennink en Fouquet zeggen als antwoord op de vraag waarom er geen nieuwe cto komt, dat Van den Brink een sterk team heeft gebouwd waarin zij veel vertrouwen hebben. Fouquet lijkt de verantwoordelijkheden van Van den Brink over te nemen. Wel komt er een nieuwe rol binnen de directie: chief customer officer, die vervuld zal worden door Jim Koonmen. Tweakers hield afgelopen jaren enkele interviews met Van den Brink, waarin hij sprak over de opmaat naar ASML's hegemonie met euv en over de ontwikkelingen van afgelopen jaren en de toekomst.