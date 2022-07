ASML boekt recordomzet maar verlaagt omzetverwachting door toeleveringsproblemen

ASML draaide het afgelopen kwartaal een recordomzet, maar verlaagt zijn omzetverwachting voor dit jaar, mede vanwege tekorten in de toeleveringsketen. Het bedrijf verwachtte een omzetgroei van twintig procent ten opzichte van 2021, maar halveert die verwachting nu.

Door de tekorten in de toeleveringsketen loopt de productiestart van ASML's lithografiemachines vertragingen op, zo maakt het bedrijf bekend in zijn kwartaalcijfers. Om dat te compenseren levert ASML de machines in een eerder stadium dan normaal bij zijn klanten, nog voordat die machines volledig getest zijn. Die tests worden vervolgens bij de klant in de fabriek uitgevoerd en pas nadat deze tests zijn voltooid, wordt de machine formeel als verkocht gemarkeerd. Hierdoor verschuift een deel van de verwachte omzet naar volgend jaar, met als gevolg dat de omzetverwachting voor 2022 naar beneden is bijgesteld. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer 2,8 miljard euro.

Los daarvan geeft ASML wel aan dat er nog altijd veel vraag is naar zijn chipmachines. "Sommige klanten merken signalen op van een afnemende vraag in bepaalde marktsegmenten voor consumenten, maar we zien nog steeds een sterke vraag naar onze systemen", aldus ASML-ceo Peter Wennink. Volgens de topman wordt die vraag gestimuleerd door trends in de autosector, high-performance computing en de transitie naar groene energie.

Het afgelopen kwartaal kwam bij ASML dan ook voor 8,5 miljard euro aan orders binnen, waaronder 5,4 miljard euro aan bestellingen voor euv- en high-na-euv-machines. In het afgelopen kwartaal boekte ASML bovendien een recordomzet van 5,43 miljard euro. Dat is een stijging van 53 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021 en ook hoger dan het eerste kwartaal van dit jaar, toen het bedrijf een omzet van 3,5 miljard euro behaalde.

Ook de winst lag vorig kwartaal hoger, met 1,4 miljard euro ten opzichte van 1,04 miljard een jaar eerder. Voor de rest van het jaar verwacht ASML wel dat het bruto winstmarge iets lager zal uitvallen dan eerder voorspeld, mede door inflatie, de uitgestelde omzet en de kosten die het bedrijf maakt om zijn productiecapaciteit te verhogen. Het bedrijf schat dat het percentage voor dit jaar tussen de 49 en 50 procent zal vallen.