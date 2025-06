VS plant gesprek met Nederland over exportstop chipmachines van ASML naar China

Leden van de Amerikaanse regering zullen binnenkort naar Nederland afreizen om gesprekken te voeren over mogelijke exportbeperkingen van lithografiemachines van ASML naar China. De Verenigde Staten wil dat de huidige exportbeperkingen worden uitgebreid.

Volgens Bloomberg zal een staflid van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad samen met Don Graves, de Amerikaanse onderminister voor handel, naar Nederland afreizen. Met wie ze aan tafel gaan, is niet duidelijk. Er zouden uit deze gesprekken ook geen onmiddellijke gevolgen voortvloeien. De gesprekspartners zullen volgens Bloomberg meerdere onderwerpen aansnijden, waaronder de handelsrelaties tussen de twee landen.

Het is echter niet de eerste keer dat de VS druk uitoefent op Nederland om de export van lithografiemachines van ASML naar China te blokkeren. In mei van dit jaar heeft de Amerikaanse onderminister eveneens Nederland en ASML bezocht en viel volgens Bloomberg dezelfde boodschap te horen.

Op dit moment mag ASML geen euv-machines leveren aan China en de VS wil dat Nederland dat verbod uitbreidt naar minder geavanceerde machines voor chipfabricage. Daarbij gaat het om machines voor immersielithografie, ook deep ultraviolet of duv genaamd. Machines met immersielithografie zijn voor chipproducenten de belangrijkste machines voor de huidige productie van processors, dram en andere chips die momenteel in apparaten gaan.

In oktober van dit jaar stelde ASML nog dat de handelsbeperkingen die de VS heeft opgelegd aan China een beperkte impact hadden op het bedrijf. Volgens Chief Financial Officer van ASML Roger Dassen zit er weinig Amerikaanse technologie in ASML-chipmachines. Tweakers heeft eerder dit jaar een interview gepubliceerd met ASML-cto Martin van den Brinck, waarin de man vertelt over de geschiedenis van het Nederlandse bedrijf. In een achtergrondartikel wordt vooruitgeblikt op de toekomst van het bedrijf.