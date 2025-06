Tor Project deelt details projecten waar het financiële steun voor kreeg

Het Tor Project heeft details vrijgegeven over de projecten waar het aan werkt met behulp van de financiële steun van onder andere de Amerikaanse overheid. De organisatie ziet deze overheidssteun met 15 procent afnemen tegenover het jaar hiervoor.

Uit een blogbericht van het Tor Project blijkt dat de Amerikaanse overheid in het boekjaar, dat liep van juli 2020 tot en met juli 2021, nog steeds de grootste geldschieter is met 38,17 procent van de inkomende fondsen. Het Amerikaanse staatsdepartement voor Democratie, Mensenrechten en Arbeid, onderdeel van het Amerikaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken, stopte het Tor Project vorig jaar 1.532.843 dollar toe. Dat bedrag werd volgens de non-profitorganisatie aangewend om mensen in het zuidelijke halfrond opties aan te bieden om censuur te omzeilen. Via een tweede project moest het Tor-netwerk sneller en betrouwbaarder worden voor gebruikers op plaatsen waar internettoegang eerder beperkt is. Het Amerikaanse departement is met afstand de grootste geldschieter van het Tor Project.

De National Science Foundation en universiteit van Georgetown hebben 224.617 dollar gedoneerd aan de organisatie. Dat geld werd aangewend om via een simulator onderzoek te doen naar nieuwe netwerken zoals dat van Tor. Het Amerikaanse Institute of Museum and Library Science en de Universiteit van New York hebben 96.569 dollar overgemaakt. Het Defense Advanced Research Projects Agency heeft samen met de universiteit van Georgetown 570.497 dollar gedoneerd. Dat bedrag is gebruikt om na te gaan hoe men communicatie kan verhullen als een vijandige actor een heel internetnetwerk in handen heeft. De universiteit van Pittsburg gaf in samenwerking met National Institutes of Health tot slot 20.421 dollar om enkele webinars te ontwikkelen over gezondheid en privacy.

Ongeveer 36 procent van de werkingsmiddelen van Tor kwamen in 2020-2021 via individuele donoren. Zij hebben gezamenlijk 2.684.390 dollar gestort. Ongeveer 16 procent, ofwel 1.196.763 van de middelen kwam van stichtingen of andere non-profitorganisaties. 3 procent van de donaties was afkomstig van private bedrijven. Die hebben samen 213.950 dollar overgemaakt.

De organisatie achter het Tor Project wil al jaren minder afhankelijk worden van Amerikaanse overheidssubsidies. In 2015 deed het daarom een eerste actieve oproep voor donaties. Volgens de organisatie moest crowdfunding de toekomst worden van de dienst. Eerder dit jaar hebben de makers achter de anonimiseringsbrowser opnieuw een crowdfundingsactie opgezet om geld in te zamelen. Via Tor kan internetverkeer omgeleid worden, waardoor een gebruiker bijna volledig anoniem kan surfen op internet.