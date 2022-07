Podcast: interview met ASML's technische topman Martin van den Brink

Een paar weken geleden publiceerde Tweakers een geschreven versie van het interview met ASML's technische topman Martin van den Brink. Dat interview hebben we ook opgenomen en hier vind je de audioversie.

Deze speciale podcast van Tweakers is een interview van Olaf van Miltenburg met de technisch topman van ASML, Martin van den Brink. De topman vertelt over de opmaat naar euv-technologie: de belangrijkste keuze in de geschiedenis van ASML, dat machines maakt om chips te produceren.

Die machines bevatten een lichtbron om via een masker patronen op een wafer te schijnen. Zo brengen ze de structuren van de chips aan. Hoe korter de golflengte van licht, hoe kleiner de chipstructuren kunnen zijn en dus hoe zuiniger en sneller de chip.

Inmiddels maakt ASML enorm complexe chipmachines die werken op basis van euv, extreem ultraviolet licht, met een golflengte van 13,5nm. Deze systemen werkend krijgen was een ongekend huzarenstukje, maar het belang was ook heel groot. De ontwikkeling van de hele chipindustrie hing er zo’n beetje van af. Als er één persoon is die een cruciale rol speelde bij ASML, dan is dat cto Martin van den Brink. Hij begon in 1984 bij het bedrijf en heeft de groei ervan niet alleen meegemaakt, maar er ook vorm aan gegeven.

Dat je dit kunt beluisteren is bijzonder, want Van den Brink geeft bijna nooit interviews. Hij vertelt over zakelijke successen en tegenslagen, maar ook over de natuurkundige principes die ten grondslag liggen aan de verschillende generaties van machines. Het gaat over systemen die gebouwd werden, maar nooit verschenen, en nog veel meer. De tijd bleek veel te kort om het hele verhaal te vertellen en het eindigt dan ook vrij abrupt, maar het geeft een bijzondere inkijk in de ontwikkeling van ASML tot het machtigste bedrijf in de chipindustrie.