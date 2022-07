Microsoft Teams kondigt zakelijk sociaal platform Viva Engage aan

Microsoft kondigt de evolutie van Yammer Communities aan onder de naam Viva Engage. Het sociale platform lijkt visueel en functioneel op Facebook en moet gebruikers van Teams bijeenbrengen.

Viva Engage dient als gedeeltelijke vervanger van Yammer Communities, een platform waar zakelijke gebruikers een community kunnen opbouwen en kunnen netwerken met geïnteresseerden en collega's. De dienst wordt vanaf augustus geïntegreerd in alle versies van Microsoft Teams, inclusief de varianten voor de desktop, browser en mobiele applicatie.

Yammer wordt niet volledig vervangen: alleen het Communities-gedeelte in de Teams- en Outlook-app wordt automatisch omgezet naar het nieuwe platform. Via browsers en de Yammer-app blijft Yammer een onderdeel van Microsofts portfolio. Communities, tijdlijnen en stories blijven beschikbaar via Yammer en zijn ook zichtbaar in de nieuwe Viva Engage-app.

Naast een socialemediatijdlijn die Microsoft de 'storyline' noemt, maakt Viva Engage het ook mogelijk om een soort Instagram- of Facebook-stories te delen. Dit noemt Microsoft niet geheel toevallig ook 'Stories'. Gebruikers kunnen foto's of video's delen die vervolgens bekeken kunnen worden in een carrousel die praktisch identiek is aan Meta's Stories. In tegenstelling tot Stories op Facebook en Instagram verdwijnen de bijdragen via Viva Engage niet na 24 uur.

Microsoft kocht sociaal medium Yammer ongeveer tien jaar geleden voor 1,2 miljard euro en heeft sindsdien het platform geïntegreerd in het Teams-ecosysteem. In 2020 werd er nog een groot visueel herontwerp uitgerold voor het platform.