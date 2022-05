Ontwikkelaar zet Audacity in Microsoft Store vanwege vele betaalde klonen

Opensource-geluidsbewerkingsprogramma Audacity is uitgebracht in de Microsoft Store. Eigenaar Muse Group heeft dat gedaan omdat er veel betaalde klonen in de downloadwinkel staan. Die apps gebruiken varianten op de naam en het logo van Audacity.

Audacity bestaat sinds het jaar 2000 en is sindsdien gratis te downloaden via de officiële website. Het team heeft nu besloten om een versie in de Microsoft Store te zetten, maar de enige reden daarvoor lijkt de aanwezigheid van diverse nepversies te zijn. Dat blijkt uit de tweet van Martin Keary, head of product bij Audacity. Keary spreekt over een belachelijk aantal nepversies, die geld kosten en niet functioneren, of zeer beperkt zijn.

Een zoekopdracht naar Audacity in de Microsoft Store levert momenteel vier resultaten op van betaalde apps met een vergelijkbare naam en een vergelijkbaar logo. Het gaat bijvoorbeeld om 'Audio Editor base Audacity Windows'. De zoekterm levert inmiddels ook de officiële Audacity-app op en de makers hebben het logo van een groen vinkje voorzien dat vermoedelijk moet aangeven dat dit om het origineel gaat.

Tot voor kort stond er ook een app genaamd Audacity Audio Editor and Recorder in de downloadwinkel. Dat is een gratis app, gebaseerd op Audacity. Die app heet nu Audiotonic Audio Editor and Recorder. Het lijkt erop dat de naam van deze app onlangs gewijzigd is.