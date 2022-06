Audacity gaat toch geen telemetrie in software zetten na kritiek van gebruikers

Audacity gaat toch geen telemetrie toevoegen aan zijn software. Het bedrijf zegt overvallen te zijn door de vele negatieve reacties op dat plan. Het bedrijf wil in de toekomst mogelijk wel kijken naar alternatieven.

Martin Keary, de nieuwe eigenaar van Audacity, zegt in een GitHub-issue dat het ontwikkelteam 'verrast was' door de kritiek op het plan. Audacity besloot eerder deze maand Universal Google Analytics en Yandex Metrica toe te voegen aan de software. Dat kwam het bedrijf al op veel boze reacties te staan van gebruikers, die het een dark pattern noemden. Er kwamen honderden boze reacties op het oorspronkelijke voorstel, ook al ging het om een opt-in-functie. Het plan kwam slechts een paar dagen nadat het bedrijf was overgenomen door de makers achter Ultimate Guitar.

De ontwikkelaars benadrukken nu dat het nooit hun intentie was om data te verkopen en dat het de dienst altijd gratis wil houden. Het bedrijf legt ook verder uit dat het telemetrie alleen wilde gebruiken om te weten hoe mensen de software precies gebruiken. "Ik dacht dat het opt-in maken de privacyzorgen weg zou nemen, maar nu dat niet het geval is hebben we besloten de telemetrie helemaal te laten vallen", schrijft Keary in het nieuwe issue.

Keary houdt de optie open om in de toekomst alsnog iets soortgelijks te implementeren. "We kunnen kijken naar acceptabele alternatieve oplossingen die hetzelfde doel hebben", schrijft hij. Hij benadrukt daarbij ook feedback van gebruikers te vragen. In de tussentijd gaat Audacity door met de gebruikelijke manier van gebruikersonderzoek, waaronder gebruikerstests, gesprekken en feedback op GitHub en sociale media.