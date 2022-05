GitHub-gemeenschap reageert zeer kritisch op toevoeging telemetrie aan Audacity

De GitHub-gemeenschap rond de opensource-audiobewerkingsprogramma Audacity is niet te spreken over de toevoeging van telemetrie aan het programma. Het gaat om een opt-in, hoewel een dark pattern gebruikt wordt om gebruikers over te halen.

De telemetrie verzamelt de variabelen ip-adres, sessiestart en -einde, foutmeldingen, gebruikte bestandstypen, os- en appversie en gebruik van effecten, generators en analysetools. De developers maken gebruik van Universal Google Analytics en Yandex Metrica. Dat omdat die eerste 'wat hele strenge quota heeft'.

De ontwikkelaars onderstrepen dat de telemetrie alleen werkt in de builds die door de Github-CI gemaakt worden op basis van de officiële repository en dat er voor wie vanaf de source compileert speciaal een CMake-optie komt om de telemetrie-code bij te voegen, dus dat gaat ook om een opt-in. Ook zeggen ze dat ze niet aan cross-site tracking doen en dat ze overwegen om Google en Yandex te vervangen door een andere dienstverlener die 'aan onze eisen voldoet'.

De makers stellen dat ze momenteel geen informatie hebben over stabiliteit per platform en hoe groot de userbase is, waarbij telemetrie juist kan helpen. Ook kunnen ze 'geen goed geïnformeerde beslissingen maken over welke platformen te ondersteunen' en hebben ze bij bugs geen goed idee van de schaal waarop deze voorkomen.

De reacties onder de bekendmaking zijn voor de overgrote meerderheid negatief. Wat betreft emoji-reacties op de extra post over telemetrie, daar is meer dan 3000 keer met een duimpje omlaag gereageerd en 180 maal met een duimpje omhoog. Enkele gebruikers roepen dat het naar aanleiding hiervan tijd is voor een fork van de software. Audacity werd nog geen week geleden overgenomen door Muse Group, het bedrijf achter Ultimate Guitar.