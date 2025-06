GitHub keerde in 2022 ruim 1,5 miljoen dollar uit aan bugbounty's

Codehostingplatform GitHub betaalde tussen februari van 2022 en 2023 zo'n 1,57 miljoen dollar aan bugbounty's aan ethische hackers en codeurs. In totaal werden 364 gerapporteerde gevallen van bugs met een geldsom beloond.

GitHub detailleert in een blogpost enkele statistieken rondom het bugbountyprogramma. Zo werden er ruim 2000 meldingen gemaakt van bugs, waarvan dus ruim 360 meldingen tot een uitbetaling leidden. Gekeken naar het aantal meldingen per maand, werden de meeste meldingen tijdens het eigen hackersevenement H1-512 in juni gemaakt. In totaal werd er sinds de start van het bugbountyprogramma in samenwerking met HackerOne in 2016 ruim 3,84 miljoen dollar aan bugbounty's uitgekeerd, waarvan alleen al dit jaar dus 1,57 miljoen dollar.