GitHub laat beveiligingsonderzoekers privé bugs in externe repo's melden

GitHub maakt het mogelijk voor beveiligingsonderzoekers om privé kwetsbaarheden te melden aan beheerders van repositories. Dat was al mogelijk in bèta, maar nu wordt dat breed beschikbaar voor 30.000 organisaties die samen meer dan 180.000 repo's beheren.

GitHub schrijft in een blogpost dat het de private vulnerability reporting algemeen beschikbaar maakt. Met die optie kunnen externe beveiligingsonderzoekers makkelijk contact opnemen met beheerders van een repository als ze daar kwetsbaarheden in vinden. Beheerders kunnen die feature aanzetten voor hun repo's, waardoor onderzoekers privé contact kunnen leggen met de juiste persoon zonder eerst naar de website van een bedrijf of instantie op zoek te moeten naar een contactpersoon of -e-mailadres. GitHub kondigde de feature in november van vorig jaar aan tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie GitHub Universe. Nu kunnen alle repobeheerders de functie inschakelen via het Code security and analysis-instellingenmenu. Het gaat om een opt-in.

Volgens GitHub zijn er inmiddels 30.000 organisaties die privémeldingen voor kwetsbaarheden mogelijk hebben gemaakt. Dat zou gelden voor meer dan 180.000 repositories, die gezamenlijk voor meer dan duizend meldingen hebben gezorgd.

GitHub voegt direct ook enkele nieuwe aspecten aan die functionaliteit toe. Zo kunnen de meldingen nu worden ingeschakeld voor alle repo's binnen een organisatie; tijdens de bètaperiode kon dat alleen nog voor individuele repo's. Ook komen er verschillende api's beschikbaar, waaronder een die het mogelijk maakt een privémelding ook via thirdpartyplatformen door te voeren. Daarnaast kunnen beveiligingsonderzoekers een kwetsbaarheid geautomatiseerd melden in alle beschikbare repo's waar die bug voorkomt.