GitLab ontslaat 7 procent van personeelsbestand

GitLab gaat 7 procent van zijn personeelsbestand ontslaan. Dat komt neer op ongeveer 130 werknemers. De ontslagen vallen niet in een enkel land, zo lijkt het. GitLab werkt volledig remote en heeft personeel in meer dan 65 landen.

GitLab-voorman Sid Sijbrandij geeft als motivatie op dat de 'huidige macro-economische omstandigheden erg pittig zijn', wat ervoor zorgt dat bedrijven die GitLab-diensten overwegen 'terughoudender zijn met geld uitgeven en er langer mee wachten'. "Ik had gehoopt dat het herprioriteren van onze uitgaven voldoende zou zijn om de groeiende wereldwijde economische neergang het hoofd te bieden. Helaas moeten we verdere stappen ondernemen en ons uitgaventempo afstemmen op onze toewijding aan verantwoorde groei."

De schatting van 130 werknemers is gebaseerd op PitchBook, dat CNBC raadpleegde. GitLab maakt niet bekend van hoeveel werknemers het precies afscheid neemt; het spreekt alleen van 7 procent. Waar er hoeveel werknemers worden ontslagen, wordt dus niet bekendgemaakt.

Sijbrandij stelt dat het bedrijf een 'serie' Ask Me Anythings zal houden om vragen van werknemers en aanstaande ex-werknemers te beantwoorden. Vermoedelijk zullen deze niet online en openbaar zijn.

GitLab is een DevOps-platform dat wordt gezien als een belangrijke concurrent voor repositoryplatform GitHub. GitHub werd tot ongenoegen van veel gebruikers in 2018 overgenomen door Microsoft. GitLab is de enige grote zelfstandige speler in de repositorymarkt, omdat Bitbucket is overgenomen door Atlassian.

Update, vrijdag 9.24: in een vorige versie van dit artikel stond dat GitLab kantoren over heel de wereld heeft, maar dat klopt niet helemaal GitLab werkt met een volledig remote personeelsbestand en de kantoren zijn meer postadressen dan werkplekken.