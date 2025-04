DevOps-platform GitLab overweegt zichzelf te verkopen, melden bronnen aan Reuters. Cloudbeheerplatform Datadog wordt genoemd als potentiële overnemende partij. De twee bedrijven wilden niet publiekelijk reageren.

De plannen zijn nog niet definitief en het zou nog weken duren voordat er een knoop wordt doorgehakt, zeggen de anonieme bronnen tegen Reuters. GitLab zou de overname overwegen nadat andere bedrijven interesse hadden getoond om het bedrijf te kopen. Het DevOps-bedrijf heeft nu een marktwaarde van zo'n 8 miljard dollar.

GitLab is nu nog een beursgenoteerd bedrijf. Een investeringsbedrijf van Alphabet heeft 22,2 procent van GitLabs aandelen in handen. Sid Sijbrandij, de ceo en medeoprichter, heeft 45,51 procent van de aandelen in handen. Datadog, dat door Reuters als mogelijke overnemende partij wordt genoemd, omschrijft zichzelf als een platform dat bedrijven hun cloudsystemen laat monitoren. Dit bedrijf heeft een marktwaarde van zo'n 44 miljard dollar.

Het persbureau merkt op dat er op dit moment meer overnames zijn in de techbranche, als gevolg van ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie en cloudcomputing. Bedrijven zouden hun dienstverlening willen uitbreiden om bijvoorbeeld meer met AI of cloudcomputing te doen, en daarvoor andere bedrijven willen overnemen. GitLab is een grote concurrent van GitHub, dat in 2018 werd overgenomen door Microsoft.