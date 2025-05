GitHub laat gebruikers met Models meerdere AI-taalmodellen uitproberen

GitHub maakt het mogelijk voor gebruikers om verschillende AI-modellen uit te testen in een sandboxomgeving. Met GitHub Models kunnen ontwikkelaars taalmodellen als Llama, GPT-4o en Mistral uittesten vanuit software zoals Codespace of Visual Studio Code.

GitHub noemt het project GitHub Models. Dat is voor alle gebruikers beschikbaar, ook die zonder een betaald abonnement. Met Models kunnen programmeurs AI-modellen van Meta, Mistral, Microsoft en 'anderen' uitproberen vanuit GitHub en aanverwante software. GitHub geeft geen definitieve lijst van AI-modellen die worden ondersteund, maar noemt als voorbeelden in ieder geval OpenAI's GPT-4o en GPT-4o mini en Mistrals Large 2. Ook staan Cohere en AI21 Labs in een screenshot genoemd.

De Models kunnen worden gestart vanuit de webinterface van GitHub. Daarnaast is er een integratie voor Codespaces, waarbij programmeurs de code makkelijk kunnen importeren in hun projecten. Ook is er integratie voor Visual Studio Code en is het mogelijk een project direct bruikbaar te maken door het te koppelen aan Azure AI als gebruikers daar klant zijn.

GitHub zegt dat prompts en resultaten van de tools niet worden gedeeld met de makers van de modellen. Ook worden die niet gebruikt om de modellen te trainen. Het gaat voorlopig nog om een bètafunctie, maar GitHub wil in de toekomst naast algemene beschikbaarheid ook nieuwe modellen toevoegen.

Update: in het artikel ontbrak het woord 'niet': de prompts en resultaten worden niet gedeeld met makers van modellen.