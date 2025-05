GitHub brengt preview AI-tool Spark uit voor hulp bij bouwen webapps

GitHub brengt een preview van zijn eigen AI-tool Spark uit. Ontwikkelaars kunnen de tool gebruiken om simpele webapps op basis van prompts te generen. Gebruikers kunnen de code eventueel zelf aanpassen of door middel van prompts laten aanpassen.

Spark is volgens GitHub bedoeld voor ontwikkelaars die een 'microapp' willen genereren. Dit zijn applicaties met een relatief lage functiecomplexiteit. Het codeplatform stelt dat zowel beginnende ontwikkelaars als ervaren programmeurs van de tool gebruik moeten kunnen maken; gebruikers kunnen zelf kiezen in hoeverre ze code aanpassen of laten aanpassen.

Zogenoemde sparks worden direct in de 'managed runtime environment' van GitHub gehost; de tool moet volgens het platform niet alleen code genereren, maar direct het resultaat kunnen tonen. Spark werkt op desktop, tablet en smartphones. Het is niet duidelijk wanneer de releaseversie van Spark beschikbaar komt.

In het verlengde daarvan kunnen gebruikers van GitHub Copilot voortaan meer opties kiezen wat het onderliggende AI-model betreft. Het platform biedt sinds deze zomer de optie aan om verschillende modellen te kiezen, maar dat kon nog niet direct binnen Copilot Chat in Visual Studio Code. Gebruikers hebben vanaf ergens in de komende weken de keuze uit Anthropics Claude 3.5 Sonnet, Googles Gemini 1.5 Pro en OpenAI’s GPT-4o, o1-preview en o1-mini.